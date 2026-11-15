Luiz André dos Santos Souza lutou na guerra da Ucrânia por cinco mesesDivulgação / PCERJ

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Manuella Viegas
Preso na semana passada por agentes da Polinter, o criminoso Luiz André dos Santos Souza, de 26 anos, vulgo “Predador”, ficou cinco meses na Ucrânia para lutar na guerra mesmo após ter sido condenado por tráfico de drogas há dois anos. Ele ostentava armamentos e compartilhava a rotina no país europeu nas redes sociais.
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Luiz André dos Santos Souza lutou na guerra da Ucrânia por cinco meses - Divulgação / PCERJ
Luiz André dos Santos Souza lutou na guerra da Ucrânia por cinco meses - Divulgação / PCERJ
Luiz André dos Santos Souza lutou na guerra da Ucrânia por cinco meses - Divulgação / PCERJ
Luiz André dos Santos Souza lutou na guerra da Ucrânia por cinco meses - Divulgação / PCERJ
Em seu perfil, “Predador” chegou a compartilhar uma foto do fuzil que utilizava durante os confrontos. O armamento foi personalizado por ele com as frases “Complexo da Maré”, “Tropa do Abençoado” e o próprio apelido, com caneta permanente.

Em 2019, Luiz André foi preso pela primeira vez. O traficante chegou a ficar em regime fechado por mais de um ano, mas, em janeiro de 2020, passou a responder em liberdade.

Quatro anos depois, em 2024, a condenação veio. A Justiça determinou que Luiz André e mais três pessoas deveriam cumprir 9 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na comunidade São Jorge, em Japeri, na Baixada Fluminense.

Neste ano, com Luiz André ainda em liberdade, o caso chegou à segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). No dia 25 de fevereiro, o desembargador relator, Luciano Silva Barreto, determinou que qualquer mandado de prisão só poderia ser expedido após o final do processo.

No mesmo mês, “Predador” deixou o Brasil após ser recrutado para lutar na guerra da Ucrânia. Segundo a Polícia Civil, ele fez parte de uma equipe especializada formada por voluntários estrangeiros por cerca de cinco meses. No país europeu, Luiz André adquiriu experiência de combate.

No entanto, a experiência na guerra não foi a única coisa que o traficante adquiriu. De acordo com as investigações, durante o período em que ficou na Ucrânia, Luiz André recebia uma remuneração líquida mensal de cerca de R$ 12 mil por mês.

Segundo a corporação, o traficante voltou para o Brasil em julho. Desde então, passou a integrar a equipe de segurança de lideranças do tráfico na Vila Pinheiro, no Complexo da Maré, ligada à facção Terceiro Comando Puro (TCP).

O mandado de prisão de Luiz André foi expedido apenas em 29 de outubro, oito meses depois da decisão do TJRJ e três meses após ele já ter retornado ao Rio de Janeiro. “Predador” foi preso na última quinta-feira (12) na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, após um trabalho de inteligência e monitoramento.

Segundo a corporação, a prisão foi realizada de forma segura, sem intercorrências e sem feridos. O DIA tenta localizar a defesa de Luiz André dos Santos Souza. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.