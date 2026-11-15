Luiz André dos Santos Souza lutou na guerra da Ucrânia por cinco meses - Divulgação / PCERJ

Luiz André dos Santos Souza lutou na guerra da Ucrânia por cinco mesesDivulgação / PCERJ

Publicado 15/11/2026 21:45 | Atualizado 15/11/2026 21:46

mesmo após ter sido condenado por tráfico de drogas há dois anos. Ele ostentava armamentos e compartilhava a rotina no país europeu nas redes sociais. Preso na semana passada por agentes da Polinter, o criminoso Luiz André dos Santos Souza, de 26 anos, vulgo “Predador”, ficou cinco meses na Ucrânia para lutar na guerra . Ele ostentava armamentos e compartilhava a rotina no país europeu nas redes sociais.

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Em seu perfil, “Predador” chegou a compartilhar uma foto do fuzil que utilizava durante os confrontos. O armamento foi personalizado por ele com as frases “Complexo da Maré”, “Tropa do Abençoado” e o próprio apelido, com caneta permanente.



Em 2019, Luiz André foi preso pela primeira vez. O traficante chegou a ficar em regime fechado por mais de um ano, mas, em janeiro de 2020, passou a responder em liberdade.



Quatro anos depois, em 2024, a condenação veio. A Justiça determinou que Luiz André e mais três pessoas deveriam cumprir 9 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na comunidade São Jorge, em Japeri, na Baixada Fluminense.



Neste ano, com Luiz André ainda em liberdade, o caso chegou à segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). No dia 25 de fevereiro, o desembargador relator, Luciano Silva Barreto, determinou que qualquer mandado de prisão só poderia ser expedido após o final do processo.



No mesmo mês, “Predador” deixou o Brasil após ser recrutado para lutar na guerra da Ucrânia. Segundo a Polícia Civil, ele fez parte de uma equipe especializada formada por voluntários estrangeiros por cerca de cinco meses. No país europeu, Luiz André adquiriu experiência de combate.



No entanto, a experiência na guerra não foi a única coisa que o traficante adquiriu. De acordo com as investigações, durante o período em que ficou na Ucrânia, Luiz André recebia uma remuneração líquida mensal de cerca de R$ 12 mil por mês.



Segundo a corporação, o traficante voltou para o Brasil em julho. Desde então, passou a integrar a equipe de segurança de lideranças do tráfico na Vila Pinheiro, no Complexo da Maré, ligada à facção Terceiro Comando Puro (TCP).



O mandado de prisão de Luiz André foi expedido apenas em 29 de outubro, oito meses depois da decisão do TJRJ e três meses após ele já ter retornado ao Rio de Janeiro. “Predador” foi preso na última quinta-feira (12) na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, após um trabalho de inteligência e monitoramento.



Segundo a corporação, a prisão foi realizada de forma segura, sem intercorrências e sem feridos. O DIA tenta localizar a defesa de Luiz André dos Santos Souza. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.