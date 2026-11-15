Velório de Rogério Fróes será realizado nesta segunda-feira (16), no Memorial do Carmo, no Caju - Divulgação / TV Globo

Velório de Rogério Fróes será realizado nesta segunda-feira (16), no Memorial do Carmo, no CajuDivulgação / TV Globo

Publicado 15/11/2026 15:43

O velório de Rogério Fróes será realizado nesta segunda-feira (16), no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio. O ator morreu na sexta-feira (13), aos 92 anos . A informação foi confirmada pela filha, a também atriz Gisele Fróes, em uma publicação nas redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada. A cerimônia será restrita a familiares e amigos. Natural de Santos Dumont, em Minas Gerais, Rogério Fróes se mudou ainda na adolescência para o Rio, onde deu os primeiros passos na carreira artística.

Relembre a carreira de Rogério Fróes

Nascido em 21 de setembro de 1934, em Santos Dumont, Minas Gerais, Rogério se mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro, onde estudou na Escola de Arte Dramática do Teatro Duse. Ao longo da carreira, também trabalhou como diretor e produtor teatral.



Na televisão, um de seus papéis mais conhecidos foi o Padre Vigário de "O Bem-Amado", novela escrita por Dias Gomes e exibida pela Globo em 1973. Antes disso, integrou o elenco de "Selva de Pedra", de Janete Clair. Também participou de produções como "A Gata Comeu" (1985), "Vale Tudo" (1988) e "Prova de Amor" (2005), na qual interpretou o Velho Gui.



Nos palcos, esteve em espetáculos como "As Feiticeiras de Salem" e "Em Família". Outro trabalho marcante foi "O Tiro que Mudou a História", de 1991, no qual interpretou o ex-presidente Getúlio Vargas. A montagem aconteceu no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, local onde o político morreu, em 1954.



Foi nesse espetáculo que Rogério contracenou pela primeira vez com Gisele, responsável por interpretar a Morte. Décadas depois, o artista voltou a dividir o palco com familiares na peça "Vontade de uma Coisa com Você", ao lado da filha Luciana e do neto Bento Coimbra, em 2024.



No cinema, estreou em 1967, no filme "Perpétuo contra o Esquadrão da Morte". Também participou de longas como "Menino do Rio" (1982), "O Homem do Futuro" (2011), "Loucas pra Casar" (2014), "Três Verões" (2019) e "Saideira" (2024).



Em junho de 2024, Rogério participou do programa "Conversa com Bial", acompanhado da mulher, Lélia Salles, e das filhas Gisele e Luciana. Na ocasião, compartilhou histórias dos bastidores do teatro, incluindo um beijo inesperado na atriz Tônia Carrero, considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil.



O veterano contou que precisou substituir Walmor Chagas em uma cena romântica e ficou nervoso diante da colega. "Ela ficou sem ator eu fui fazer um galã de Tônia Carrero. Tinha que beijar. A mulher mais cortejada, considerada a mais bonita do Brasil. Eu fiquei parado há uma distância e ela disse: beija! (risos)", recordou.



Gisele também relembrou a infância e as vezes em que acompanhou o pai em apresentações teatrais ao lado de nomes como Tônia Carrero e Fernanda Montenegro. "Eles faziam muitas peças no Copacabana Palace e eu ia assistir. Era fascinante, eu lembro do cheiro de lá", contou.



Durante a entrevista, Rogério se emocionou ao rever uma cena de "O Bem-Amado" e recordar a amizade com o autor Dias Gomes. "Dias Gomes eu até me emociono, porque eu tive o privilégio de ser amigo dele. Eu fiz também a peça O Bem Amado no teatro. Essa convivência é uma coisa que me emociona até hoje", afirmou.



O ator ainda falou sobre a experiência de interpretar Getúlio Vargas no mesmo lugar onde o ex-presidente morreu. "Fiz a cena da morte de Getúlio na mesma cama em que ele morreu. Ela foi gravada dentro do Palácio do Catete. O público caminhava nos lugares onde aconteceu. Era maravilhoso, que saudade", recordou.