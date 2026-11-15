O governador eleito Douglas Ruas (PL), anunciou nesta terça-feira (3), o novo secretariado para o proximo governo. - Carlos Elias Junior/Agência O Dia

O governador eleito Douglas Ruas (PL), anunciou nesta terça-feira (3), o novo secretariado para o proximo governo.Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Publicado 15/11/2026 16:10

Rio de Janeiro, O governador eleito do Douglas Ruas (PL) , afirmou que não pretende morar no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do chefe do Executivo estadual, na Zona Sul. Durante a campanha e após a eleição, ao ser questionado sobre o tema, ele reforçou que seguirá morando em São Gonçalo, na Região Metropolitana, onde nasceu e construiu sua trajetória política.





A decisão também se relaciona ao discurso adotado por Ruas durante a campanha, quando disse que procurou destacar a necessidade de aproximar o governo estadual da realidade de quem vive fora da capital e dos bairros mais valorizados do Rio. A expressão “Rio real”, utilizada em sua narrativa política, foi apresentada como contraponto ao que chamou de “Rio da novela”, em referência à distância entre as diferentes realidades do estado. LEIA MAIS: Candidatos encaram segundo dia de Enem com nervosismo e esperança A decisão também se relaciona ao discurso adotado por Ruas durante a campanha, quando disse que procurou destacar a necessidade de aproximar o governo estadual da realidade de quem vive fora da capital e dos bairros mais valorizados do Rio. A expressão “Rio real”, utilizada em sua narrativa política, foi apresentada como contraponto ao que chamou de “Rio da novela”, em referência à distância entre as diferentes realidades do estado.

Atualmente, seu pai, Capitão Nelson (PL) é o prefeito do município onde ele decidiu continuar morando.

Palácio das Laranjeiras e Palácio Guanabara



A decisão de não morar no Palácio das Laranjeiras não significa que Douglas Ruas deixará de utilizar as estruturas oficiais do governo estadual. Os dois palácios têm funções diferentes. O das Laranjeiras é a residência oficial do governador, enquanto o Palácio Guanabara, também localizado na Zona Sul do Rio, funciona como sede administrativa do Executivo fluminense.



O Palácio das Laranjeiras foi construído no início do século XX para servir de residência à família Guinle. O imóvel passou ao patrimônio do estado em 1975 e, desde então, é utilizado como residência oficial dos governadores.

Quem é Douglas Ruas

Natural de São Gonçalo, Douglas Ruas tem 37 anos. Formado em Direito, com pós-graduação em Gestão Pública, ele é servidor público da Polícia Civil. Antes de chegar ao governo estadual, ocupou diferentes funções na administração pública municipal e estadual.



Em São Gonçalo, foi subsecretário de Trabalho e secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais. Também atuou como superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Em 2022, foi eleito deputado estadual, com 175.977 votos, uma das maiores votações para a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).



Em setembro de 2023, deixou o mandato parlamentar para assumir a Secretaria de Estado das Cidades, cargo que ocupou até março de 2026. Posteriormente, chegou à presidência da Alerj.

A eleição, no entanto, ainda é alvo de uma disputa judicial. Douglas Ruas foi proclamado governador eleito pelo TRE-RJ em 15 de outubro, após a retotalização dos votos que anulou os 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos). Com a mudança na base de cálculo, Ruas passou de 49,27% para 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para garantir a vitória no primeiro turno.

O PSD, partido de Eduardo Paes, questiona a decisão e tenta reverter o resultado para que seja realizado um segundo turno. Em 12 de novembro, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou a negar o pedido de realização de uma nova votação. No dia seguinte, a Advocacia-Geral da União (AGU) também se manifestou contra a ação apresentada pelo partido.