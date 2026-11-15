Os cordões recuperados foram reconhecidos pela mulher e a ocorrência foi encaminhada para a 18ª DP - Reprodução/Força Municipal

Os cordões recuperados foram reconhecidos pela mulher e a ocorrência foi encaminhada para a 18ª DPReprodução/Força Municipal

Publicado 15/11/2026 16:08

Um adolescente foi apreendido por agentes da Força Municipal no sábado (14), suspeito de furtar dois cordões de ouro de uma mulher na Rua Martins Pena, na Tijuca, Zona Norte. As joias foram recuperadas e devolvidas à vítima.





Os agentes realizavam patrulhamento preventivo na região quando foram informados por populares sobre o crime. Segundo o relato da mulher, o adolescente a abordou, encurralou-a contra uma parede e arrancou os dois cordões de seu pescoço antes de fugir.



A equipe recebeu informações de que entregadores de aplicativo haviam interceptado o suspeito na Rua Silva Ramos. No local, os agentes encontraram dois adolescentes. A vítima reconheceu um deles como o responsável pelo furto, mas não apontou participação do segundo, que afirmou não ter presenciado a ação.



Os cordões recuperados foram reconhecidos pela mulher como sendo de sua propriedade. A ocorrência foi encaminhada para a 18ª DP (Praça da Bandeira). LEIA MAIS: Realengo tem exposição de carros antigos e cinema gratuito Os agentes realizavam patrulhamento preventivo na região quando foram informados por populares sobre o crime. Segundo o relato da mulher, o adolescente a abordou, encurralou-a contra uma parede e arrancou os dois cordões de seu pescoço antes de fugir.A equipe recebeu informações de que entregadores de aplicativo haviam interceptado o suspeito na Rua Silva Ramos. No local, os agentes encontraram dois adolescentes. A vítima reconheceu um deles como o responsável pelo furto, mas não apontou participação do segundo, que afirmou não ter presenciado a ação.Os cordões recuperados foram reconhecidos pela mulher como sendo de sua propriedade. A ocorrência foi encaminhada para a 18ª DP (Praça da Bandeira).

Suspeitos de furto e receptação são presos no Centro do Rio





Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280. Dois homens acabaram presos, nesta sexta-feira (13), por agentes da Força Municipal em ocorrências distintas no Centro do Rio. Um deles é suspeito de furtar uma torneira avaliada em R$ 280, enquanto o outro estava com um celular roubado. Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.

Após a abordagem, os agentes identificaram que o homem estava com o item levado do estabelecimento comercial. A situação foi verificada pela equipe, que realizou os procedimentos necessários e encaminhou o suspeito para a delegacia, onde o caso foi registrado.

A vítima acompanhou o suspeito durante a fuga e relatou o ocorrido aos agentes da Força Municipal. No momento da abordagem, o homem resistiu à intervenção policial. Após a ação, os envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada.

Mais tarde, também no Centro, agentes que realizavam patrulhamento pela Avenida Rio Branco abordaram outro homem em atitude suspeita. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares.



Durante a consulta aos números de IMEI, os agentes identificaram que um dos dispositivos possuía restrição por roubo, com registro na 31ª DP. O homem informou que estava em liberdade condicional havia cerca de um mês, após cumprir quatro anos de prisão por roubo à mão armada. Ele também utilizava tornozeleira eletrônica. O suspeito foi conduzido à 5ª DP, com apoio da supervisão da Força Municipal.