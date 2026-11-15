Os cordões recuperados foram reconhecidos pela mulher e a ocorrência foi encaminhada para a 18ª DPReprodução/Força Municipal
Os agentes realizavam patrulhamento preventivo na região quando foram informados por populares sobre o crime. Segundo o relato da mulher, o adolescente a abordou, encurralou-a contra uma parede e arrancou os dois cordões de seu pescoço antes de fugir.
A equipe recebeu informações de que entregadores de aplicativo haviam interceptado o suspeito na Rua Silva Ramos. No local, os agentes encontraram dois adolescentes. A vítima reconheceu um deles como o responsável pelo furto, mas não apontou participação do segundo, que afirmou não ter presenciado a ação.
Os cordões recuperados foram reconhecidos pela mulher como sendo de sua propriedade. A ocorrência foi encaminhada para a 18ª DP (Praça da Bandeira).
Suspeitos de furto e receptação são presos no Centro do Rio
Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.
Mais tarde, também no Centro, agentes que realizavam patrulhamento pela Avenida Rio Branco abordaram outro homem em atitude suspeita. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares.
Durante a consulta aos números de IMEI, os agentes identificaram que um dos dispositivos possuía restrição por roubo, com registro na 31ª DP. O homem informou que estava em liberdade condicional havia cerca de um mês, após cumprir quatro anos de prisão por roubo à mão armada. Ele também utilizava tornozeleira eletrônica. O suspeito foi conduzido à 5ª DP, com apoio da supervisão da Força Municipal.
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