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PM assassinado em Benfica e irmã são enterrados em Sulacap
Cerimônias aconteceram no Cemitério Jardim da Saudade, na Zona Oeste; mulher sofreu infarto ao saber da morte do irmão
O subtenente da Polícia Militar Leandro Assumpção Valentim, de 54 anos, e a irmã, Nair Cristina Rodrigues, foram velados e sepultados neste domingo (15), no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Os dois morreram em um intervalo de poucas horas, após o policial ser assassinado durante uma tentativa de assalto em Benfica, na Zona Norte, e a irmã passar mal ao receber a notícia da morte.
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O velório de Nair começou ao meio-dia, e o sepultamento aconteceu às 14h. Já a despedida de Leandro teve início às 13h, com enterro realizado às 15h30. O policial estava há 29 anos na corporação e deixou a mulher e três filhos.
De acordo com informações obtidas pela reportagem do jornal O DIA, Nair foi ao Hospital Geral de Bonsucesso, para onde o irmão havia sido levado depois de ser baleado. Ao receber a confirmação da morte do militar e ter contato com o corpo, ela passou mal e sofreu um infarto. A mulher recebeu atendimento médico na própria unidade, mas não resistiu. Familiares têm histórico de problemas cardíacos.
Leandro foi morto na sexta-feira (13), na comunidade do Amorim, em Benfica. Ele estava de folga e era lotado no 6º BPM (Tijuca). Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos foram acionadas para prestar apoio ao agente. Os criminosos fugiram com a chegada dos policiais.
O subtenente chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o policiamento foi reforçado na região. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do ataque.
Leandro já havia sido alvo de um atentado anteriormente, mas sobreviveu. Nas redes sociais, o 6º BPM lamentou a morte do policial e destacou sua trajetória na corporação.
"O 6º BPM se despede, com profunda tristeza, de um irmão de farda que encerrou sua jornada entre nós. A partida de um policial militar deixa uma dor imensa e uma saudade que jamais será apagada", publicou a unidade.
Além da carreira na Polícia Militar, Leandro também teve atuação na política. Ele concorreu a uma vaga na Câmara Municipal do Rio em 2020, pelo PTB, e em 2024, pelo União Brasil. Em 2022, disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), pelo MDB.
Em 2025, 51 policiais civis e militares foram mortos de forma violenta no estado do Rio, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, foram 28, o que representa um aumento de 82,1%.
No Brasil, 144 policiais civis e militares foram mortos em 2024. No ano seguinte, foram 139, uma redução de 3,5%.
O velório de Nair começou ao meio-dia, e o sepultamento aconteceu às 14h. Já a despedida de Leandro teve início às 13h, com enterro realizado às 15h30. O policial estava há 29 anos na corporação e deixou a mulher e três filhos.
De acordo com informações obtidas pela reportagem do jornal O DIA, Nair foi ao Hospital Geral de Bonsucesso, para onde o irmão havia sido levado depois de ser baleado. Ao receber a confirmação da morte do militar e ter contato com o corpo, ela passou mal e sofreu um infarto. A mulher recebeu atendimento médico na própria unidade, mas não resistiu. Familiares têm histórico de problemas cardíacos.
Leandro foi morto na sexta-feira (13), na comunidade do Amorim, em Benfica. Ele estava de folga e era lotado no 6º BPM (Tijuca). Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos foram acionadas para prestar apoio ao agente. Os criminosos fugiram com a chegada dos policiais.
O subtenente chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o policiamento foi reforçado na região. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do ataque.
Leandro já havia sido alvo de um atentado anteriormente, mas sobreviveu. Nas redes sociais, o 6º BPM lamentou a morte do policial e destacou sua trajetória na corporação.
"O 6º BPM se despede, com profunda tristeza, de um irmão de farda que encerrou sua jornada entre nós. A partida de um policial militar deixa uma dor imensa e uma saudade que jamais será apagada", publicou a unidade.
Além da carreira na Polícia Militar, Leandro também teve atuação na política. Ele concorreu a uma vaga na Câmara Municipal do Rio em 2020, pelo PTB, e em 2024, pelo União Brasil. Em 2022, disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), pelo MDB.
Em 2025, 51 policiais civis e militares foram mortos de forma violenta no estado do Rio, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, foram 28, o que representa um aumento de 82,1%.
No Brasil, 144 policiais civis e militares foram mortos em 2024. No ano seguinte, foram 139, uma redução de 3,5%.
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