Momento da prisão do suspeito de atacar mulher a pauladas - Reprodução/Segurança Presente

Momento da prisão do suspeito de atacar mulher a pauladasReprodução/Segurança Presente

Publicado 15/11/2026 17:38

Um homem identificado como Matheus Santana Fernandes foi preso neste domingo (15), suspeito de agredir uma mulher com um pedaço de madeira na Taquara, na Zona Sudoeste . De acordo com o relato da vítima aos agentes do Segurança Presente, o homem a ameaçou de morte antes de atingi-la no rosto. O episódio ocorreu em uma academia da região.

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A prisão aconteceu depois que uma testemunha procurou uma equipe que fazia patrulhamento na Rua José de Souza Baeta. O homem informou aos agentes que uma mulher havia sido agredida por um indivíduo que vestia camisa preta.



Com as características repassadas, os agentes percorreram a região e encontraram Matheus na Rua Padre Ventura. Ele foi detido e, em seguida, os policiais foram até a academia mencionada na denúncia. Como a vítima não estava mais no local, a equipe iniciou buscas para encontrá-la.



A vítima foi localizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, onde recebia atendimento médico. Aos agentes, contou que o suspeito teria dito: “Não gosto de mulher, vou te matar”. Logo depois, segundo a versão apresentada por ela, ele pegou um pedaço de madeira e a golpeou no rosto.



Matheus foi levado para a 32ª DP (Taquara), onde a ocorrência foi registrada. Segundo as informações policiais, ele possui anotações anteriores por agressão contra mulher, injúria e furto.



A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias do caso e a motivação do ataque.

A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa de Matheus Santana Fernandes. O espaço está aberto para posicionamentos.

Suspeitos de furto e receptação são presos no Centro do Rio



Dois homens acabaram presos, nesta sexta-feira (13), por agentes da Força Municipal em ocorrências distintas no Centro do Rio. Um deles é suspeito de furtar uma torneira avaliada em R$ 280, enquanto o outro estava com um celular roubado.



Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.

Após a abordagem, os agentes identificaram que o homem estava com o item levado do estabelecimento comercial. A vítima acompanhou o suspeito durante a fuga e relatou o ocorrido aos agentes da Força Municipal. No momento da abordagem, o homem resistiu à intervenção policial. Após a ação, os envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada.



