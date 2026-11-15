Momento da prisão do suspeito de atacar mulher a pauladasReprodução/Segurança Presente
Com as características repassadas, os agentes percorreram a região e encontraram Matheus na Rua Padre Ventura. Ele foi detido e, em seguida, os policiais foram até a academia mencionada na denúncia. Como a vítima não estava mais no local, a equipe iniciou buscas para encontrá-la.
A vítima foi localizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, onde recebia atendimento médico. Aos agentes, contou que o suspeito teria dito: “Não gosto de mulher, vou te matar”. Logo depois, segundo a versão apresentada por ela, ele pegou um pedaço de madeira e a golpeou no rosto.
Matheus foi levado para a 32ª DP (Taquara), onde a ocorrência foi registrada. Segundo as informações policiais, ele possui anotações anteriores por agressão contra mulher, injúria e furto.
A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias do caso e a motivação do ataque.
Suspeitos de furto e receptação são presos no Centro do Rio
Dois homens acabaram presos, nesta sexta-feira (13), por agentes da Força Municipal em ocorrências distintas no Centro do Rio. Um deles é suspeito de furtar uma torneira avaliada em R$ 280, enquanto o outro estava com um celular roubado.
Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.
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