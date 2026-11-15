Momento da prisão do suspeito de atacar mulher a pauladasReprodução/Segurança Presente

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Leonardo Brito
Um homem identificado como Matheus Santana Fernandes foi preso neste domingo (15), suspeito de agredir uma mulher com um pedaço de madeira na Taquara, na Zona Sudoeste. De acordo com o relato da vítima aos agentes do Segurança Presente, o homem a ameaçou de morte antes de atingi-la no rosto. O episódio ocorreu em uma academia da região.
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Mulher levou um golpe na cabeça - Divulgação/Segurança Presente
Momento da prisão de homem suspeito de atacar mulher a pauladas - Reprodução/Segurança Presente
A prisão aconteceu depois que uma testemunha procurou uma equipe que fazia patrulhamento na Rua José de Souza Baeta. O homem informou aos agentes que uma mulher havia sido agredida por um indivíduo que vestia camisa preta.

Com as características repassadas, os agentes percorreram a região e encontraram Matheus na Rua Padre Ventura. Ele foi detido e, em seguida, os policiais foram até a academia mencionada na denúncia. Como a vítima não estava mais no local, a equipe iniciou buscas para encontrá-la.

A vítima foi localizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, onde recebia atendimento médico. Aos agentes, contou que o suspeito teria dito: “Não gosto de mulher, vou te matar”. Logo depois, segundo a versão apresentada por ela, ele pegou um pedaço de madeira e a golpeou no rosto.

Matheus foi levado para a 32ª DP (Taquara), onde a ocorrência foi registrada. Segundo as informações policiais, ele possui anotações anteriores por agressão contra mulher, injúria e furto.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias do caso e a motivação do ataque.
A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa de Matheus Santana Fernandes. O espaço está aberto para posicionamentos. 
 

Suspeitos de furto e receptação são presos no Centro do Rio


Dois homens acabaram presos, nesta sexta-feira (13), por agentes da Força Municipal em ocorrências distintas no Centro do Rio. Um deles é suspeito de furtar uma torneira avaliada em R$ 280, enquanto o outro estava com um celular roubado.

Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.
Após a abordagem, os agentes identificaram que o homem estava com o item levado do estabelecimento comercial.  A vítima acompanhou o suspeito durante a fuga e relatou o ocorrido aos agentes da Força Municipal. No momento da abordagem, o homem resistiu à intervenção policial. Após a ação, os envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada.