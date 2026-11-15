Uma pistola com munições foi apreendida pelos agentes - Reprodução/Polícia Militar

Uma pistola com munições foi apreendida pelos agentesReprodução/Polícia Militar

Publicado 15/11/2026 20:05

Dois homens foram presos após um confronto com policiais militares neste domingo (15), na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da Comunidade da Galinha, no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. Inicialmente, houve especulações de que estaria ocorrendo um arrastão na região, mas a Polícia Militar esclareceu que não houve esse tipo de crime.





Segundo a corporação, agentes do 3º BPM (Méier) faziam patrulhamento pela via quando abordaram uma motocicleta ocupada por dois homens. Durante a ação, um dos suspeitos atirou contra os policiais, dando início a um confronto.



Um dos suspeitos ficou ferido e recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Após o atendimento, os dois ocupantes da moto foram presos. Uma pistola com numeração suprimida e munições, também foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma). LEIA MAIS: Homem morre após confronto em comunidade de Quintino Segundo a corporação, agentes do 3º BPM (Méier) faziam patrulhamento pela via quando abordaram uma motocicleta ocupada por dois homens. Durante a ação, um dos suspeitos atirou contra os policiais, dando início a um confronto.Um dos suspeitos ficou ferido e recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Após o atendimento, os dois ocupantes da moto foram presos. Uma pistola com numeração suprimida e munições, também foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma).

Suspeitos de furto e receptação são presos no Centro do Rio

Dois homens acabaram presos, nesta sexta-feira (13), por agentes da Força Municipal em ocorrências distintas no Centro do Rio. Um deles é suspeito de furtar uma torneira avaliada em R$ 280, enquanto o outro estava com um celular roubado.



Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.



Após a abordagem, os agentes identificaram que o homem estava com o item levado do estabelecimento comercial. A situação foi verificada pela equipe, que realizou os procedimentos necessários e encaminhou o suspeito para a delegacia, onde o caso foi registrado.



A vítima acompanhou o suspeito durante a fuga e relatou o ocorrido aos agentes da Força Municipal. No momento da abordagem, o homem resistiu à intervenção policial. Após a ação, os envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada.

Mais tarde, também no Centro, agentes que realizavam patrulhamento pela Avenida Rio Branco abordaram outro homem em atitude suspeita. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares.



Durante a consulta aos números de IMEI, os agentes identificaram que um dos dispositivos possuía restrição por roubo, com registro na 31ª DP. O homem informou que estava em liberdade condicional havia cerca de um mês, após cumprir quatro anos de prisão por roubo à mão armada. Ele também utilizava tornozeleira eletrônica. O suspeito foi conduzido à 5ª DP, com apoio da supervisão da Força Municipal.