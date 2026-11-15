Uma pistola com munições foi apreendida pelos agentesReprodução/Polícia Militar
Segundo a corporação, agentes do 3º BPM (Méier) faziam patrulhamento pela via quando abordaram uma motocicleta ocupada por dois homens. Durante a ação, um dos suspeitos atirou contra os policiais, dando início a um confronto.
Um dos suspeitos ficou ferido e recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Após o atendimento, os dois ocupantes da moto foram presos. Uma pistola com numeração suprimida e munições, também foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma).
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Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.
Após a abordagem, os agentes identificaram que o homem estava com o item levado do estabelecimento comercial. A situação foi verificada pela equipe, que realizou os procedimentos necessários e encaminhou o suspeito para a delegacia, onde o caso foi registrado.
A vítima acompanhou o suspeito durante a fuga e relatou o ocorrido aos agentes da Força Municipal. No momento da abordagem, o homem resistiu à intervenção policial. Após a ação, os envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada.
Durante a consulta aos números de IMEI, os agentes identificaram que um dos dispositivos possuía restrição por roubo, com registro na 31ª DP. O homem informou que estava em liberdade condicional havia cerca de um mês, após cumprir quatro anos de prisão por roubo à mão armada. Ele também utilizava tornozeleira eletrônica. O suspeito foi conduzido à 5ª DP, com apoio da supervisão da Força Municipal.
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