Parte interna do colégio e fachada - Reprodução/Google Mapas

Parte interna do colégio e fachadaReprodução/Google Mapas

Publicado 15/11/2026 20:42

O tradicional Instituto Nossa Senhora de Lourdes (Inosel), na Gávea, Zona Sul , anunciou o fim das suas atividades. Essa notícia mobilizou a comunidade escolar neste domingo (15) para uma despedida que reuniu alunos, ex-alunos, professores, funcionários e integrantes da diretoria para um encontro de despedida marcado por lembranças e agradecimentos.

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Fundada em 1959, a instituição tem uma trajetória de 67 anos dedicada à educação, com atendimento especializado a pessoas surdas. Em comunicado oficial divulgado em agosto, o Inosel informou que todas as atividades educacionais serão encerradas a partir de 1º de janeiro de 2027. A direção afirmou que a decisão foi tomada após uma avaliação administrativa, operacional e institucional. As famílias deverão receber orientações sobre históricos escolares, transferências, certificados e demais documentos necessários para a continuidade dos estudos dos alunos.



Em uma carta enviada à comunidade escolar, a Organização Religiosa Irmãs de Nossa Senhora do Calvário, responsável pela instituição, explicou que a decisão está relacionada à redução no número de religiosas disponíveis para assumir as diferentes frentes de atuação da congregação. Segundo a provincial Irmã Marlene Leite Mendonça, a comunidade do Inosel conta atualmente com apenas duas irmãs.



“Essa é a única razão que nos leva a encerrar as atividades no INOSEL. Nos dói profundamente encerrar a missão do INOSEL, da qual temos a certeza de que é uma obra carismática das Irmãs de Nossa Senhora do Calvário. Mas infelizmente não temos irmãs para enviar e continuar essa missão”, afirmou.



A religiosa também recordou a origem do projeto, criado por Heloisa Nascimento Araújo para oferecer educação formal a pessoas surdas que, à época, encontravam dificuldades para encontrar vagas em instituições de ensino. As irmãs participam da missão desde a fundação da escola. Por volta de 1970, a unidade também passou a receber crianças ouvintes, em uma proposta de integração entre os estudantes.





Memórias de quem passou pela escola

A despedida deste domingo foi marcada pelo reencontro de pessoas que fizeram parte da história do Inosel. Tereza Cristina, mãe de uma ex-aluna surda, esteve presente e lamentou o encerramento das atividades. Em mensagem sobre o encontro, ela destacou a importância do acolhimento oferecido pela instituição às famílias.



“Hoje nós nos reunimos para nos despedir de todos e agradecer por tanto acolhimento e respeito pelos nossos filhos. Foi emocionante rever alguns ex-alunos. E pais também”, relatou. Ela também resumiu o sentimento de quem participou da reunião: “Saudade e muita gratidão por tudo”.



Outro ex-aluno que guarda lembranças da instituição é Arthur Eduardo, de 22 anos, morador da Rocinha. Ele estudou no Inosel por dez anos, desde o jardim de infância, e conta que a escola foi sua única experiência no ensino fundamental.



Arthur descreveu o encontro como um momento de nostalgia, com a presença de pessoas de diferentes gerações. Para ele, as lembranças das festas juninas, da feira cultural e das competições esportivas fazem parte de uma etapa importante de sua vida.



“Estudar no Inosel foi uma das maiores alegrias que eu pude ter na vida”, afirmou.



O ex-aluno também recordou a organização da Copa Inosel, torneio que promoveu em seu último ano na escola e que reuniu equipes de outras instituições. Atualmente, ele trabalha no meio esportivo e diz que a experiência teve um significado especial em sua trajetória.



A ligação da família com a escola também era um motivo para manter a tradição. Segundo Arthur, a mãe planejava matricular a neta na instituição, filha de seu irmão mais velho, que também estudou no Inosel. Com o fechamento, isso não será mais possível.



Fundação em 1959

O Inosel foi criado em 1959 por Heloisa Nascimento Araújo, que buscava oferecer educação formal a crianças surdas no Rio de Janeiro. Para viabilizar o projeto, ela conseguiu a cessão de um espaço junto ao Estado, com o compromisso de manter o atendimento a esse público.



Ao longo das décadas, a escola ampliou sua atuação e passou a receber também estudantes ouvintes, mantendo uma proposta de convivência e integração. A instituição funciona na Estrada Santa Marinha, número 514, na Gávea.



A direção informou que adotará as medidas necessárias para organizar o encerramento e cumprir as obrigações legais, contratuais e educacionais. Até o momento, não há informação confirmada sobre a destinação do imóvel após o fim das atividades.

