Criança foi socorrida pelos pais e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Divulgação/SES-RJ

Criança foi socorrida pelos pais e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São GonçaloDivulgação/SES-RJ

Publicado 15/11/2026 20:43

Uma menina de cinco anos foi baleada na cabeça dentro de casa, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo , na noite deste domingo (15). A criança acabou sendo socorrida pelos pais e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no mesmo município. Segundo a direção da unidade, o projétil foi removido e o estado de saúde dela é estável.

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De acordo com familiares, eles perceberam que a menina havia sido atingida após ouvirem um barulho semelhante ao de fogos de artifício. Momentos depois, ouviram gritos da criança.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados pelo Hospital Alberto Torres para verificar a entrada de uma vítima ferida por disparo de arma. "No local foi constatado que uma criança de cinco anos foi atingida no Bairro Maria Paula e foi prontamente socorrida pelo pai", diz a PM em um trecho da nota. Ainda de acordo com a corporação, não havia operações policiais na localidade. A ocorrência foi registrada na delegacia da região.

Homem morre após confronto em comunidade de Quintino

Um homem morreu, neste domingo (15), em confronto com policiais militares no Morro da Caixa D'Água , em Quintino, Zona Norte do Rio. Na ação, que aconteceu perto da rua Clarimundo de Melo, sete suspeitos foram presos, dois fuzis e um revólver foram apreendidos. As identificações deles ainda não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Militar, os dois homens feridos durante o confronto foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um deles morreu ao dar entrada na unidade de saúde. A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde para obter informações atualizadas sobre o estado de saúde do outro suspeito. Até o momento, não há informações sobre a condição clínica dele.



A ocorrência será apresentada na delegacia da região, onde o caso ficará sob investigação. A reportagem tenta localizar as defesas dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.

Abordagem policial termina com dois presos no Engenho da Rainha

Dois homens foram presos após um confronto com policiais militares neste domingo (15), na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da Comunidade da Galinha, no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. Inicialmente, houve especulações de que estaria ocorrendo um arrastão na região, mas a Polícia Militar esclareceu que não houve esse tipo de crime.

Segundo a corporação, agentes do 3º BPM (Méier) faziam patrulhamento pela via quando abordaram uma motocicleta ocupada por dois homens. Durante a ação, um dos suspeitos atirou contra os policiais, dando início a um confronto.



Um dos suspeitos ficou ferido e recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Após o atendimento, os dois ocupantes da moto foram presos. Uma pistola com numeração suprimida e munições, também foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma).