Carro pegou fogo na Ponte Rio-Niterói na noite de domingo (15) - Reprodução/Redes sociais

Carro pegou fogo na Ponte Rio-Niterói na noite de domingo (15)Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/11/2026 21:16

A Ponte Rio-Niterói ficou completamente interditada na noite deste domingo (15), após um carro pegar fogo no vão central, no sentido Rio de Janeiro . Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 18h45 para controlar as chamas. Funcionários da concessionária Ecovias também atuaram na ocorrência. Não há informações sobre feridos.

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Por causa da interdição, motoristas que tentavam chegar à capital enfrentaram um grande congestionamento. Às 20h, o tempo de travessia no sentido Rio chegou a 54 minutos. Já no sentido Niterói, o fluxo também era lento, com tempo de percurso de 17 minutos.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo tomado pelas chamas no vão central da ponte. Uma grande quantidade de fumaça também se espalhou pelo local.

Bombeiros mantêm trabalhos pelo terceiro dia em fábrica incendiada

O Corpo de Bombeiros segue, neste domingo (15) com os trabalhos na fábrica de produtos químicos Pyrozzar , atingida por um incêndio em Salto, no interior de São Paulo. A operação, que já ultrapassa 48 horas, concentra os esforços agora no resfriamento de pontos da indústria que ainda apresentam altas temperaturas.

Os trabalhos foram mantidos durante toda a madrugada, com militares atuando em sistema de revezamento. Nesse período, houve uma reignição em uma das áreas atingidas. Segundo a corporação, o fogo foi controlado e o episódio não provocou aumento significativo das chamas.



A fábrica fica no bairro Olaria, nas proximidades da rodovia SP-75. O incêndio começou na manhã de sexta-feira, 13, e foi acompanhado por diversas explosões. Segundo informações preliminares, a unidade armazenava cerca de 100 mil litros de solventes.



Vídeos registrados por vizinhos e motoristas que passavam pela rodovia SP-75 ontem mostram a altura e a intensidade das chamas. Em uma das gravações, motoristas aparecem desviando da fumaça. As imagens também registram a reação de pessoas que presenciaram a ocorrência, com comentários como "explodiu tudo".



Com as chamas, 12 pessoas ficaram feridas, entre elas quatro bombeiros e dois agentes da Defesa Civil de Salto. Os dois servidores municipais sofreram queimaduras no rosto, nas vias aéreas e nas mãos. Um deles foi encaminhado de helicóptero ao Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas. O outro foi levado ao Hospital das Clínicas, na capital paulista.



Entre os feridos também estão os diretores da Pyrozzar Pirosol Márcio Araújo e Manuel Carlos. Segundo a empresa, Araújo está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, enquanto Carlos permanece na UTI do Hospital Unimed, em Salto. Os dois apresentam quadro estável.