Imagem mostram viatura da PRF voltando de ré na altura de Manguinhos - Reprodução/Rede Social

Imagem mostram viatura da PRF voltando de ré na altura de ManguinhosReprodução/Rede Social

Publicado 16/11/2026 06:44

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi atacada a tiros em Manguinhos, na Zona Norte, no fim da noite deste domingo (15). Os agentes perseguiam um Jeep Renegade desde a Rodovia Presidente Dutra, quando foram surpreendidos por disparos na Avenida Leopoldo Bulhões, dando início a um confronto.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a viatura dando marcha à ré em meio aos disparos. Em outros registros uma mulher aparece sendo carregada por populares em um dos acessos à comunidade. Segundo relatos, ela teria sido atingida durante o confronto. A informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

De acordo com a PRF, nenhum agente ficou ferido. Os suspeitos conseguiram fugir.

Abordagem policial termina com dois presos no Engenho da Rainha

Dois homens foram presos após um confronto com policiais militares neste domingo (15), na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da Comunidade da Galinha, no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. Inicialmente, houve especulações de que estaria ocorrendo um arrastão na região, mas a Polícia Militar esclareceu que não houve esse tipo de crime.

Segundo a corporação, agentes do 3º BPM (Méier) faziam patrulhamento pela via quando abordaram uma motocicleta ocupada por dois homens. Durante a ação, um dos suspeitos atirou contra os policiais, dando início a um confronto.

Um dos suspeitos ficou ferido e recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Após o atendimento, os dois ocupantes da moto foram presos. Uma pistola com numeração suprimida e munições, também foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma).

Homem morre após confronto em comunidade de Quintino

Um homem morreu, neste domingo (15), em confronto com policiais militares no Morro da Caixa D'Água , em Quintino, Zona Norte do Rio. Na ação, que aconteceu perto da rua Clarimundo de Melo, sete suspeitos foram presos, dois fuzis e um revólver foram apreendidos. As identificações deles ainda não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Militar, os dois homens feridos durante o confronto foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um deles morreu ao dar entrada na unidade de saúde. A ocorrência será apresentada na delegacia da região, onde o caso ficará sob investigação. A reportagem tenta localizar as defesas dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.