PM deu entrada no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis - Divulgação / Prefeitura de Petrópolis

PM deu entrada no Hospital Alcides Carneiro, em PetrópolisDivulgação / Prefeitura de Petrópolis

Publicado 16/11/2026 08:52

Um policial militar foi baleado enquanto atendia uma ocorrência de violência doméstica, neste domingo (15), em Petrópolis, na Região Serrana. O suspeito de agressão também acabou ficando ferido.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 26º BPM (Petrópolis) receberam denúncias dizendo que um homem havia agredido a companheira, durante toda a madrugada, no Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti, localizado no bairro Carangola.

A corporação informou que o suspeito recebeu a equipe a tiros. Um dos policiais foi baleado no braço, socorrido e encaminhado ao Hospital Alcides Carneiro, ainda em Petrópolis. A PM destacou que não há risco de morte do agente.

Durante o confronto, o suspeito foi baleado na região lateral da cabeça. Ele conseguiu correr para dentro de casa e ficou na companhia da mulher e do filho. Os PMs cercaram o imóvel e iniciaram as negociações, que acabaram na rendição do homem e em sua prisão.

Os agentes já possuíam informações de que o indivíduo estaria envolvido na comercialização ilegal de armas de fogo, sendo apontado como um dos responsáveis por vender e fornecer materiais bélicos ao tráfico de drogas local. De acordo com as investigações, ele utilizava a residência para as negociações.



Na ação, a equipe apreendeu dois revólveres calibre .38, seis munições calibre .32, uma réplica de arma de fogo e três facas.



O caso foi registrado na 105ª DP (Petrópolis).

Questionada sobre o caso, em e-mail enviado às 8h15, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Menina baleada em São Gonçalo

Também neste domingo (15), uma menina, de 5 anos, foi baleada na cabeça, dentro de casa, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Familiares relataram que perceberam que vítima havia sido atingida após ouvirem um barulho semelhante ao de fogos de artifício. Momentos depois, ouviram gritos da criança.

A criança acabou sendo socorrida pelos pais e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no mesmo município. De acordo com a direção da unidade, o projétil foi retirado e o estado de saúde dela era considerado estável até a noite deste domingo.

Segundo a Polícia Militar, não havia operações policiais na localidade no momento em que a menina foi atingida. Os policiais somente souberam do caso quando houve o acionamento para verificar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no hospital.

A delegacia da região investiga o caso em busca de esclarecer de onde partiu o tiro que acertou a criança.