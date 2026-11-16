Rua Barão de Lucena, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, foi parcialmente interditada neste sábado (14) - Reprodução / Google Street View

Rua Barão de Lucena, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, foi parcialmente interditada neste sábado (14)Reprodução / Google Street View

Publicado 16/11/2026 08:45

A Rua Barão de Lucena, em Botafogo, na Zona Sul do Rio , foi parcialmente interditada neste sábado (14) para a realização de obras da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). O trecho entre as ruas Theodor Herzl e São Clemente ficará fechado ao tráfego de passagem por aproximadamente 30 dias, prazo previsto para a conclusão dos serviços.

Operação contará com agentes de trânsito e sinalização específica para orientar motoristas e pedestres Divulgação / COR-Rio

Durante a realização dos serviços, a via funcionará em regime de mão dupla, com circulação restrita a moradores e veículos de serviço. O acesso ao trecho será controlado e orientado por operadores de trânsito, que estarão no local para organizar a passagem dos veículos e auxiliar os condutores.

A operação é coordenada pela Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), conforme informou o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio).



Proibição de estacionamento

Também haverá proibição de estacionamento em trechos de cinco vias da região durante a realização da intervenção. A medida tem como objetivo garantir espaço para a circulação dos veículos e facilitar a organização do trânsito nas proximidades do local das obras.

A restrição será aplicada na Rua Barão de Lucena, entre as ruas Ministro Raul Fernandes e Theodor Herzl; na Rua Ministro Raul Fernandes, entre as ruas Barão de Lucena e Assunção; e na Rua Theodor Herzl, entre as ruas Barão de Lucena e Assunção.



A proibição também será válida na Rua Marechal Niemeyer, no trecho entre as ruas Assunção e Bambina, e na Rua Visconde de Ouro Preto, entre as ruas Bambina e Muniz Barreto. Motoristas que costumam estacionar nessas vias deverão ficar atentos à sinalização e às mudanças estabelecidas para o período, evitando deixar os veículos nos trechos afetados.

Orientações aos motoristas

A operação contará com agentes de trânsito e sinalização específica para orientar motoristas e pedestres durante a realização dos serviços. A CET-Rio recomenda que os condutores, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar possíveis retenções, reduzam a velocidade ao circular pela região e respeitem as orientações dos operadores que estarão atuando no local.



Além disso, técnicos da companhia acompanharão as condições do trânsito em tempo real, por meio das câmeras do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio). Caso seja necessário, poderão ser realizados ajustes na programação dos semáforos, com o objetivo de minimizar os impactos da intervenção e manter a fluidez do tráfego na região.