Estádio de Remo da Lagoa fica na Avenida Borges de Medeiros - Divulgação / Frerj

Estádio de Remo da Lagoa fica na Avenida Borges de MedeirosDivulgação / Frerj

Publicado 16/11/2026 09:23

O Governo do Estado do Rio lançou, nesta segunda-feira (16), o edital de concessão de uso do Estádio de Remo da Lagoa , Zona Sul do Rio. O projeto prevê a construção de um polo gastronômico com bares, lojas e restaurantes, um espaço multiuso para eventos permanentes e sazonais e um estacionamento com mais de 320 vagas, além da requalificação da arquibancada do espaço e reformas na infraestrutura e no equipamento esportivo do local.

O objetivo é fomentar o esporte e o turismo na região, além de promover a valorização imobiliária da área e preservar o patrimônio público.

Atualmente subutilizado, o estádio fica localizado na Avenida Borges de Medeiros, próximo à sede da Gávea do Flamengo, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, área de alta circulação. O projeto visa a geração de empregos diretos e indiretos.

Receita e valores

A concessão tem prazo de 20 anos e prevê investimentos obrigatórios de aproximadamente R$ 20 milhões por parte da concessionária, que deverá intervir no equipamento esportivo e na infraestrutura do local em até 18 meses.

A receita bruta estimada no primeiro ano de operação é de R$ 13,9 milhões, segundo o plano de negócios, enquanto os custos operacionais esperados são de R$ 4,5 milhões no primeiro ano, com reajuste anual.

O critério de julgamento é a maior outorga anual oferecida, com valor mínimo de R$ 2.089.142,60 (ou 15% da receita bruta ordinária estimada, o que for maior). Haverá ainda outorga variável mensal de 15% sobre receitas acessórias de atividades pontuais e provisórias.

Sobre o estádio

O Estádio de Remo da Lagoa foi inaugurado em 1954, em meio à crescente popularização da prática do remo no Rio. O esporte já fazia sucesso na cidade desde o início do século 20; a partir dos anos 1930, com a intensificação da circulação comercial na Baía de Guanabara e a febre dos banhos de mar, os clubes de remo se mudaram para a Lagoa Rodrigo de Freitas, movimentos essenciais para a fundação, anos depois, da arena.

O local foi palco de inúmeras competições aquáticas que mobilizavam milhares de pessoas para aqueles eventos. Até hoje, o espaço recebe torneios náuticos, como as etapas do Campeonato Estadual de Remo de 2026, que terminou com a consagração do Botafogo como o grande campeão após a quarta e decisiva regata, no último dia 7 de novembro.

O estádio também é um celeiro de grandes remadores revelados pelas equipes de remo do Rio – nos últimos anos, os irmãos e ex-atletas do Flamengo, Xavier Vela Maggi e Pau Vela Maggi, conquistaram a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019, enquanto os então remadores do Botafogo, Lucas Verthein e Uncas Tales Batista, levaram o bronze.