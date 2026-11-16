O contrarregra Josenildo Pereira, de 56 anos, foi preso em flagrante - Arquivo Pessoal

O contrarregra Josenildo Pereira, de 56 anos, foi preso em flagranteArquivo Pessoal

Publicado 16/11/2026 11:00

O DIA, a filha dele, Yasmin Galdino, de 31 anos, afirmou que o pai é inocente e que os materiais apreendidos na residência são cenográficos, utilizados por ele no exercício da profissão há aproximadamente 30 anos. Familiares contestam a prisão do contrarregra Josenildo Amante Pereira, de 56 anos, detido em flagrante durante a Operação Conexão Baixada , realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), na última sexta-feira (13). Ao, a filha dele, Yasmin Galdino, de 31 anos, afirmou que o pai é inocente e que os materiais apreendidos na residência são cenográficos, utilizados por ele no exercício da profissão há aproximadamente 30 anos.





Conhecido como "Magrão", o profissional mora na favela do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em um endereço onde estava sendo cumprido um mandado de busca e apreensão. No local, os agentes encontraram documentos e dinheiro falsos, além de munições de arma de fogo.



De acordo com Yasmin, o pai trabalha atualmente na produção de séries de canais de streaming.



"Com ele, foram apreendidos materiais de trabalho apontados como elementos de atividade criminosa. Meu pai é contrarregra e trabalha com cinema. São três décadas dedicadas a uma profissão, construindo uma trajetória de trabalho, conhecimento e experiência. E agora, de uma hora para outra, nossa família se vê diante de uma situação devastadora. Meu pai é trabalhador", desabafou Yasmin.



A filha conta que levou um susto assim que soube da prisão. Ela reforça que os itens encontrados com ele não têm relação com crimes.



"Eu estava em casa, recebi uma ligação às 5h30 dizendo para eu não ficar nervosa. Me falaram que viram meu pai sendo algemado e sendo colocado dentro do carro da polícia. Meu pai é querido até lá dentro da comunidade, foi um caos. Alegaram flagrante, falsificação ideológica das identidades, porte indevido — não sei se entra como porte de arma, e o dinheiro. Só que no dinheiro está escrito "nota cenográfica". É tudo cenográfico. Tem até um casaco que é do Exército, que foi comprado até numa feira", destacou.



Josenildo passou por audiência de custódia no sábado de manhã (14) e teve a prisão mantida. “É revoltante, inaceitável e profundamente doloroso assistir a mais um caso em que a realidade é distorcida de forma criminosa por quem deveria garantir a justiça. Ver um trabalhador inocente ter sua vida, sua dignidade e sua reputação jogadas na lama por causa de materiais cenográficos de trabalho é o retrato mais cruel do descaso e da incompetência. Estamos falando de ferramentas de ofício, de adereços, de arte e de trabalho”, frisou.



O Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual (STIC) também se manifestou sobre o caso e prestou solidariedade ao contrarregra, que é sindicalizado. Segundo a entidade, em produções que retratam polícia e crime, o acervo inclui cédulas e documentos cenográficos, réplicas de armas, algemas e acessórios táticos de figurino. Guardar esses itens, de acordo com a instituição, faz parte do ofício.

LEIA MAIS: PM é baleado ao atender ocorrência de violência doméstica Conhecido como "Magrão", o profissional mora na favela do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em um endereço onde estava sendo cumprido um mandado de busca e apreensão. No local, os agentes encontraram documentos e dinheiro falsos, além de munições de arma de fogo.De acordo com Yasmin, o pai trabalha atualmente na produção de séries de canais de streaming."Com ele, foram apreendidos materiais de trabalho apontados como elementos de atividade criminosa. Meu pai é contrarregra e trabalha com cinema. São três décadas dedicadas a uma profissão, construindo uma trajetória de trabalho, conhecimento e experiência. E agora, de uma hora para outra, nossa família se vê diante de uma situação devastadora. Meu pai é trabalhador", desabafou Yasmin.A filha conta que levou um susto assim que soube da prisão. Ela reforça que os itens encontrados com ele não têm relação com crimes."Eu estava em casa, recebi uma ligação às 5h30 dizendo para eu não ficar nervosa. Me falaram que viram meu pai sendo algemado e sendo colocado dentro do carro da polícia. Meu pai é querido até lá dentro da comunidade, foi um caos. Alegaram flagrante, falsificação ideológica das identidades, porte indevido — não sei se entra como porte de arma, e o dinheiro. Só que no dinheiro está escrito "nota cenográfica". É tudo cenográfico. Tem até um casaco que é do Exército, que foi comprado até numa feira", destacou.Josenildo passou por audiência de custódia no sábado de manhã (14) e teve a prisão mantida. “É revoltante, inaceitável e profundamente doloroso assistir a mais um caso em que a realidade é distorcida de forma criminosa por quem deveria garantir a justiça. Ver um trabalhador inocente ter sua vida, sua dignidade e sua reputação jogadas na lama por causa de materiais cenográficos de trabalho é o retrato mais cruel do descaso e da incompetência. Estamos falando de ferramentas de ofício, de adereços, de arte e de trabalho”, frisou.O Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual (STIC) também se manifestou sobre o caso e prestou solidariedade ao contrarregra, que é sindicalizado. Segundo a entidade, em produções que retratam polícia e crime, o acervo inclui cédulas e documentos cenográficos, réplicas de armas, algemas e acessórios táticos de figurino. Guardar esses itens, de acordo com a instituição, faz parte do ofício.

Confira a nota na íntegra:



"O Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual (STIC) se solidariza com o contrarregra Josenildo Amante Pereira, o Magrão, associado do sindicato, e com sua família. O sindicato reconhece a idoneidade de Magrão, profissional com anos de trabalho dedicados ao audiovisual. Na manhã de sexta-feira, 13 de novembro, Magrão foi preso em casa, em Duque de Caxias, durante a Operação Conexão Baixada, da Polícia Civil. Segundo a família, seu nome não constava entre os 30 investigados, e todo o material apreendido é cenográfico, usado em produções audiovisuais. A filha relata que, depois da prisão, o rosto do pai foi exibido na imprensa como o de um criminoso.



O Decreto nº 82.385/1978, que regulamenta a profissão, encarrega o contrarregra de cena 'da guarda, conservação e colocação dos objetos de cena'. Em produções que retratam polícia e crime, esse acervo inclui cédulas e documentos cenográficos, réplicas de armas, algemas e acessórios táticos de figurino. Guardar este material faz parte do ofício.



Expor um trabalhador como criminoso antes de concluída qualquer apuração fere a presunção de inocência garantida pela Constituição.



O STIC se coloca à disposição de Magrão e de seus familiares para que este ato arbitrário e violento receba a devida retratação por parte das autoridades competentes, e cobra a perícia técnica do material apreendido.

Convidamos as empresas produtoras a se somarem a esta manifestação pública de apoio e a atestarem a idoneidade do profissional, com registros dos trabalhos de Magrão e do uso de material cenográfico em suas produções."



O que diz a Polícia Civil?

Em nota, a Polícia Civil informa que, ao ser questionado, Josenildo não apresentou qualquer documentação que mostrasse a legalidade dos materiais ou um contrato que apresentasse a ligação dele com uma empresa de cenografia. Ainda segundo os agentes, durante a apuração no sistema, foi constatado que os nomes identificados nos documentos falsos pertenciam a pessoas reais. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante.

A reportagem tenta contado com a produção das séries "Arcanjo Renegado" e "Impuros". O espaço está aberto para eventuais manifestações.