O contrarregra Josenildo Pereira, de 56 anos, foi preso em flagranteArquivo Pessoal
Conhecido como "Magrão", o profissional mora na favela do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em um endereço onde estava sendo cumprido um mandado de busca e apreensão. No local, os agentes encontraram documentos e dinheiro falsos, além de munições de arma de fogo.
De acordo com Yasmin, o pai trabalha atualmente na produção de séries de canais de streaming.
"Com ele, foram apreendidos materiais de trabalho apontados como elementos de atividade criminosa. Meu pai é contrarregra e trabalha com cinema. São três décadas dedicadas a uma profissão, construindo uma trajetória de trabalho, conhecimento e experiência. E agora, de uma hora para outra, nossa família se vê diante de uma situação devastadora. Meu pai é trabalhador", desabafou Yasmin.
A filha conta que levou um susto assim que soube da prisão. Ela reforça que os itens encontrados com ele não têm relação com crimes.
"Eu estava em casa, recebi uma ligação às 5h30 dizendo para eu não ficar nervosa. Me falaram que viram meu pai sendo algemado e sendo colocado dentro do carro da polícia. Meu pai é querido até lá dentro da comunidade, foi um caos. Alegaram flagrante, falsificação ideológica das identidades, porte indevido — não sei se entra como porte de arma, e o dinheiro. Só que no dinheiro está escrito "nota cenográfica". É tudo cenográfico. Tem até um casaco que é do Exército, que foi comprado até numa feira", destacou.
Josenildo passou por audiência de custódia no sábado de manhã (14) e teve a prisão mantida. “É revoltante, inaceitável e profundamente doloroso assistir a mais um caso em que a realidade é distorcida de forma criminosa por quem deveria garantir a justiça. Ver um trabalhador inocente ter sua vida, sua dignidade e sua reputação jogadas na lama por causa de materiais cenográficos de trabalho é o retrato mais cruel do descaso e da incompetência. Estamos falando de ferramentas de ofício, de adereços, de arte e de trabalho”, frisou.
O Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual (STIC) também se manifestou sobre o caso e prestou solidariedade ao contrarregra, que é sindicalizado. Segundo a entidade, em produções que retratam polícia e crime, o acervo inclui cédulas e documentos cenográficos, réplicas de armas, algemas e acessórios táticos de figurino. Guardar esses itens, de acordo com a instituição, faz parte do ofício.
Convidamos as empresas produtoras a se somarem a esta manifestação pública de apoio e a atestarem a idoneidade do profissional, com registros dos trabalhos de Magrão e do uso de material cenográfico em suas produções."
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