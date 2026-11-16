Quatro aparelhos celulares, duas bicicletas e R$ 1,8 mil em espécie foram apreendidos durante as abordagensDivulgação / Força Municipal
Na primeira ocorrência, registrada na Avenida Rio Branco, agentes da Força Municipal que realizavam patrulhamento pela região avistaram quatro adolescentes correndo e decidiram realizar a abordagem. Durante a revista, um aparelho celular foi encontrado com um dos menores. O telefone foi reconhecido por uma vítima como o mesmo que havia sido furtado momentos antes.
Além disso, outra vítima compareceu ao local e identificou um dos adolescentes como participante de uma tentativa de furto de celular dentro de seu veículo. Diante dos reconhecimentos, os quatro envolvidos foram conduzidos à 5ª DP (Mem de Sá), onde foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. Outros dois aparelhos celulares que também estavam em posse dos adolescentes foram apreendidos pelos agentes.
Já na região da Cidade Nova, equipes da Força Municipal realizaram a abordagem de dois adolescentes que circulavam de bicicleta em alta velocidade. De acordo com os agentes, os jovens chamaram a atenção por apresentarem características semelhantes às de indivíduos envolvidos em ocorrências registradas anteriormente naquela área. Diante da situação, os agentes decidiram realizar a abordagem para verificar a possível relação dos adolescentes com os casos registrados na região.
Durante a abordagem, os agentes encontraram com os adolescentes R$ 1,8 mil em espécie e dois aparelhos celulares. Em seguida, foram realizados procedimentos de reconhecimento, nos quais uma das vítimas identificou um dos jovens como autor de um furto. Ao perceber que havia sido reconhecido, o adolescente tentou fugir a pé, mas foi perseguido e alcançado pelos agentes.
Após a abordagem, os dois adolescentes foram encaminhados à 6ª DP (Cidade Nova), onde foram apresentados à autoridade policial para a realização dos procedimentos necessários. Durante o atendimento na unidade, os agentes constataram que o segundo adolescente possuía um mandado de busca e apreensão em aberto. Por conta disso, ele foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). No fim das duas ocorrências, foram apreendidos um aparelho celular, duas bicicletas e R$ 1,8 mil em espécie.
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