Quatro aparelhos celulares, duas bicicletas e R$ 1,8 mil em espécie foram apreendidos durante as abordagens - Divulgação / Força Municipal

Quatro aparelhos celulares, duas bicicletas e R$ 1,8 mil em espécie foram apreendidos durante as abordagensDivulgação / Força Municipal

Publicado 16/11/2026 10:00

Seis adolescentes foram apreendidos em duas ocorrências de furto e tentativa de furto, neste domingo (15), na região central do Rio . As ações foram realizadas por agentes da Força Municipal na Avenida Rio Branco e na Cidade Nova. Ao todo, quatro aparelhos celulares, duas bicicletas e R$ 1,8 mil em espécie foram apreendidos durante as abordagens.