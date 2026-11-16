Caso é investigado pela 74ª DP (Alcântara) - Divulgação / Polícia Civil

Caso é investigado pela 74ª DP (Alcântara)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 16/11/2026 10:29

A menina de 5 anos, baleada na cabeça dentro da própria casa em São Gonçalo , na Região Metropolitana, neste domingo (15), já recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), localizado na mesma cidade. A Polícia Civil investiga de onde partiu o tiro que a acertou.

O caso aconteceu em uma residência no bairro Maria Paula, que faz divisa com o município de Niterói, também na Região Metropolitana. Familiares perceberam que a criança havia sido atingida após escutarem um barulho semelhante ao de fogos de artifício. Momentos depois, ouviram os gritos da vítima.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Heat, onde passou por um procedimento para retirada do projétil. A direção da unidade informou que, durante o atendimento, seu quadro era considerado estável. A menina recebeu alta ainda neste domingo (15).

No comentário de uma postagem nas redes sociais, a mãe da criança agradeceu as mensagens de apoio. "Pra glória de Deus, ela está bem. O projétil não atingiu o crânio. Servimos à Deus, que cuida de nós em todos os detalhes. Obrigada pela preocupação e orações. Que Deus abençoe cada um de vocês. Susto foi grande, mas Deus mais uma vez acalmou a tempestade", escreveu.

A Polícia Militar informou que não havia operação na localidade no momento em que a vítima foi atingida. De acordo com a corporação, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) souberam do caso apenas quando receberam o acionamento para verificar a entrada de uma criança ferida por disparo de arma de fogo no hospital.

O caso é investigado pela 74ª DP (Alcântara). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos. Os agentes buscam saber de onde partiu o disparo que acertou a menina.

PM baleado após denúncia de violência doméstica

Segundo a Polícia Militar, agentes do 26º BPM (Petrópolis) receberam denúncias dizendo que um homem havia agredido a companheira, durante toda a madrugada, no Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti, localizado no bairro Carangola.

A corporação informou que o suspeito recebeu a equipe a tiros. Um dos policiais foi baleado no braço, socorrido e encaminhado ao Hospital Alcides Carneiro, ainda em Petrópolis. A PM destacou que não há risco de morte do agente.



Durante o confronto, o suspeito foi baleado na região lateral da cabeça. Ele conseguiu correr para dentro de casa e ficou na companhia da mulher e do filho. Os PMs cercaram o imóvel e iniciaram as negociações, que acabaram na rendição do homem e em sua prisão.