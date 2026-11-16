Cidade do Rio já registrou 297 casos de mpox no ano - Divulgação / OMS

Cidade do Rio já registrou 297 casos de mpox no anoDivulgação / OMS

Publicado 16/11/2026 11:30

A cidade do Rio registrou um aumento acima do previsto de casos do mpox nas últimas semanas, de acordo com o secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Prado. Até agora, o município teve 205 casos confirmados da doença nos meses de setembro, outubro e novembro, conforme dados do Observatório Epidemiológico do Rio.

No total, a cidade teve 297 casos do mpox no ano, enquanto o Estado do Rio tem 396 casos registrados ao longo de 2026, segundo o Centro de Inteligência em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde.

Os números estão abaixo do registrado em 2022, na época de emergência da doença, quando houve 840 casos confirmados na capital entre os meses de julho e setembro daquele ano. No entanto, as autoridades destacam a importância de manter os cuidados para evitar o contágio.

Em meio à campanha de prevenção, o Rio registrou, na última sexta-feira (13), a primeira morte por mpox confirmada no país. O paciente, que tinha uma condição de saúde que comprometia sua imunidade, estava internado no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na capital.

Sintomas

Mpox é uma doença causada por um vírus que pertence à família dos Ortopoxvirus, do mesmo grupo da varíola. Os sintomas são parecidos aos da gripe, duram de duas a quatro semanas e geralmente, incluem lesões dolorosas na pele, que aparecem inicialmente como manchas vermelhas e evoluem como pequenas bolhas e crostas. Elas são dolorosas e contagiosas, sendo o principal meio de transmissão.

Além disso, o paciente também pode sentir, febre, dor de cabeça, dor muscular, cansaço e aumento dos linfonodos, geralmente no pescoço, axilas ou virilhas.

Prevenção

A principal orientação das autoridades de saúde é evitar contato físico direto com pessoas que apresentem sinais suspeitos da infecção, especialmente lesões na pele ou nas mucosas. Também é indicado não compartilhar objetos pessoais, como toalhas e roupas de cama, e lavar as mãos com frequência.

O secretário Rodrigo Prado também alerta que apesar do mpox não ser considerado uma infecção sexualmente transmissível, ele também pode ser transmitido pelo contato íntimo, inclusive por beijos e abraços.

A quantidade de lesões varia de acordo com cada paciente. Embora sejam mais frequentes no rosto, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, elas podem surgir em qualquer parte do corpo, inclusive nos órgãos genitais.



A maioria dos pacientes apresenta sintomas leves ou moderados. O tratamento é baseado em cuidados clínicos de suporte, com foco no alívio dos sintomas, na prevenção e no controle de possíveis complicações e na redução do risco de sequelas.



Portanto, entre as recomendações, estão:



- Evitar contato físico direto com lesões de pessoas com suspeita ou confirmação da doença;

- Suspender contatos íntimos e relações sexuais diante de sinais ou sintomas suspeitos, até a avaliação de um profissional de saúde;

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, roupas de cama e vestimentas, que possam estar contaminados;

- Procurar atendimento em uma unidade de saúde ao identificar lesões suspeitas, principalmente nas regiões genital, anal e oral ou em outras partes do corpo, mesmo na ausência de febre ou aumento dos gânglios linfáticos.

Vacinação

A vacinação está disponível para os grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença, conforme Rodrigo Prado.

"Neste momento, podem receber a vacina pessoas que vivem com HIV, têm 18 anos ou mais e apresentam imunidade muito baixa, com contagem de CD4 inferior a 200. Outros grupos serão incluídos gradualmente, conforme o envio de novas doses do Ministério da Saúde", afirmou o secretário.