Vídeo mostra momento do resgate Reprodução / Polícia Militar
Policiais resgatam cachorro preso em piscina durante operação no Rio— Jornal O Dia (@jornalodia) November 16, 2026
Polícia Militar/Divulgação https://t.co/fsL7TCqP2W
De acordo com a corporação, os policiais encontraram o cachorro dentro da estrutura e, imediatamente, começaram a procurar uma maneira de retirá-lo do local. Como a piscina estava em construção, o animal não conseguia deixar o espaço por conta própria.
Para realizar o resgate, os agentes utilizaram os recursos disponíveis nas proximidades e improvisaram uma espécie de ponte, criando uma passagem para que o cachorro pudesse alcançar a parte de fora da piscina.
Imagens da ocorrência mostram o momento em que os policiais tentam orientar o animal a subir por uma rampa improvisada. Durante a tentativa, o cachorro chega a se movimentar em direção à saída, mas demonstra dificuldade. Ao perceberem que ele não conseguia avançar, os agentes comentam que o animal provavelmente estava cansado. No fim do vídeo, é possível ver que ele consegue sair da piscina e os policiais comemoram.
Motorista atropela e mata cachorro em Nova Iguaçu
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. Nas gravações, é possível ver quando Negão se aproxima de um Porsche branco e, em seguida, o motorista acelera o veículo. Após ser atingido, o cachorro recebeu os primeiros cuidados de funcionários do bar, que o socorreram e o levaram a uma clínica veterinária. Apesar das tentativas de atendimento, o animal não resistiu aos ferimentos.
Segundo apurado pelo O DIA, Negão já era conhecido por quem frequentava o estabelecimento e fazia parte da rotina do local havia cerca de dois anos. Durante esse período, o cachorro recebia cuidados e carinho dos trabalhadores e dos clientes. Além disso, era vacinado e estava habituado à convivência com as pessoas que passavam pelo bar.
O caso chegou ao conhecimento da equipe do Nas Garras da Lei, que orientou os proprietários do estabelecimento a realizar o registro de ocorrência. A orientação foi dada após a repercussão do atropelamento e da morte do animal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.