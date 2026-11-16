O idoso Valdeci Pereira da Cruz, de 65 anos, recebeu alta do Heat - Divulgação / Assessoria do Heat

O idoso Valdeci Pereira da Cruz, de 65 anos, recebeu alta do HeatDivulgação / Assessoria do Heat

Publicado 16/11/2026 13:00

O crime aconteceu na última quinta-feira (12) no bairro Anaia Pequeno. Valdeci estava na porta de sua oficina quando dois criminosos chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. O idoso contou que um dos ladrões perguntou o que tinha para roubar no estabelecimento. Ele respondeu que não havia nada. Depois disso, o assaltante deu golpes de faca na vítima e um tiro em seu ouvido.

"Fui entregar um material, às 6h, e fui abrir a oficina quando um rapaz chegou me perguntando o que tinha lá para ele. Falei que não tinha nada. Ele mandou sentar na cadeira, me deu umas quatro facadas nas costas e, por último, me deu um tiro no ouvido", explicou.

Vizinhos que passavam no momento do crime socorreram a vítima e a encaminharam para a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) do bairro Pacheco. A Prefeitura de São Gonçalo informou que transferiu o idoso lúcido e orientado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), ainda no município, no mesmo dia.

De acordo com a direção do Heat, após ser estabilizado e passar por exames clínicos e de imagem, como tomografia computadorizada, Valdeci passou por um procedimento cirúrgico realizado pelas equipes de neurocirurgia e cirurgia geral. Posteriormente, foi levado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Antes de deixar o hospital nesta segunda-feira (16), o comerciante agradeceu o cuidado dos médicos. "Era certo de eu morrer ali. A gente só pensa na família. Foi isso que me fez levantar e sair para fora. Se eu continuasse lá dentro do estabelecimento, hoje não estaria aqui. Caí no meio da rua e o pessoal me socorreu, levaram para a UMPA e depois para cá, onde fui socorrido com muito carinho e a quem eu devo minha vida. Primeiramente a Deus, depois a vocês aqui, que são pessoas maravilhosas. Toda a equipe desse hospital", destacou.

Valdeci já havia ficado 50 dias internado e em coma, na mesma unidade, após sofrer um acidente de carro. Ele teve que amputar o braço esquerdo na ocasião. Por causa dos ferimentos da última quinta-feira (12), a vítima também pode perder a audição do ouvido esquerdo, conforme divulgado pela assessoria do Heat.



Com a alta, o idoso relatou que agradecerá por estar vivo. "A primeira coisa que eu vou fazer hoje é dar um beijo nos meus netos. Agradecer muito a Deus por vocês e pela minha vida. E tentar curtir um pouco com a minha família. Hoje, é benção. Estou recuperado e consertado. Na oficina, consertamos carros. Aqui, vocês consertam gente", disse ao se dirigir aos médicos.

A Polícia Civil informou que a 75ª DP (Rio do Ouro) assumiu as investigações do caso depois do registro na 74ª DP (Alcântara). Segundo a corporação, as diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.