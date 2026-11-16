'Loirinho' tem 14 mandados de prisão e é apontado como líder da maior quadrilha de roubo de carros do Rio - Reprodução/Redes Sociais / Divulgação/Disque Denúncia

'Loirinho' tem 14 mandados de prisão e é apontado como líder da maior quadrilha de roubo de carros do Rio Reprodução/Redes Sociais / Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 16/11/2026 14:02

O traficante Rodrigo Correia Martins da Piedade foi gravado posando com um fuzil e fazendo o símbolo “CV”, associado à facção criminosa Comando Vermelho, com os dedos na Avenida Borges de Medeiros, em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. O vídeo foi produzido na madrugada da última quinta-feira (12). “Loirinho”, como ele é conhecido, tem 14 mandados de prisão em aberto.





Nas imagens, é possível ver que Rodrigo se posiciona às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, levanta os dedos com o símbolo da facção e logo retorna para um carro parado na avenida. O vídeo, que dura nove segundos, tem um emoji de fantasma e outro de “batendo continência”. Leia mais! Operação no Complexo da Maré tem barricadas em chamas Nas imagens, é possível ver que Rodrigo se posiciona às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, levanta os dedos com o símbolo da facção e logo retorna para um carro parado na avenida. O vídeo, que dura nove segundos, tem um emoji de fantasma e outro de “batendo continência”.

"Loirinho" do Comando Vermelho posa de fuzil às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas Imagens: Reprodução/Redes Sociais https://t.co/qwDwkm1w1K — Jornal O Dia (@jornalodia) November 16, 2026 De acordo com a Polícia Militar, o setor de inteligência da do 23º BPM (Leblon) apontou que Rodrigo teria saído da Maré, De acordo com a Polícia Militar, o setor de inteligência da do 23º BPM (Leblon) apontou que Rodrigo teria saído da Maré, onde houve uma operação no dia anterior , na Zona Norte, para se refugiar na Rocinha, na Zona Sul.





Segundo as investigações, o “Bonde do Loirinho” costuma agir no fim da noite e início da madrugada. A quadrilha, inclusive, é a responsável pela



Contra “Loirinho”, há 14 mandados de prisão, expedidos entre os anos de 2018 e 2024 pelos crimes de Roubo Majorado, Organização Criminosa, Homicídio Qualificado, Furto Qualificado e Crime tentado, em aberto. As investigações apontam que Rodrigo vem se escondendo no Complexo da Penha, na Zona Norte, há pelo menos um ano.



O criminoso já teve passagens pelo sistema prisional, entre os anos de 2009 e 2014, e em sua ficha criminal ainda constam anotações pelos crimes de Receptação, Concurso Material - quando o agente realiza mais de uma conduta que resulta em dois ou mais crimes-, tráfico e associação para o tráfico de drogas.



Procurada, a Polícia Civil disse que mantém atuação permanente no combate às facções criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro e que as ações são desenvolvidas com base em inteligência, monitoramento e investigações contínuas, visando identificar, localizar e responsabilizar integrantes desses grupos criminosos.



“A instituição realiza diligências constantes para combater essas práticas ligadas à narcocultura, em que traficantes ostentam armas de fogo em redes sociais com objetivo de exaltar o tráfico de drogas, intimidar a moradores, cooptar menores e reforçar o poder armado nas regiões”, diz a nota.



A Polícia Militar afirmou que o serviço de inteligência das unidades atua em parceria com a Polícia Civil, com objetivo de monitorar a movimentação de criminosos e adotar estratégias para que eles sejam presos.

Rodrigo Piedade é apontado pelas investigações como líder do grupo denominado “Bonde Loirinho”. A quadrilha é a maior especializada em roubo de carros do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, eles sempre agem com violência, ameaçando as vítimas com forte armamento e truculência.Segundo as investigações, o “Bonde do Loirinho” costuma agir no fim da noite e início da madrugada. A quadrilha, inclusive, é a responsável pela tentativa de latrocínio contra o goleiro Rossi, do Flamengo, em maio do ano passado , na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.Contra “Loirinho”, há 14 mandados de prisão, expedidos entre os anos de 2018 e 2024 pelos crimes de Roubo Majorado, Organização Criminosa, Homicídio Qualificado, Furto Qualificado e Crime tentado, em aberto. As investigações apontam que Rodrigo vem se escondendo no Complexo da Penha, na Zona Norte, há pelo menos um ano.O criminoso já teve passagens pelo sistema prisional, entre os anos de 2009 e 2014, e em sua ficha criminal ainda constam anotações pelos crimes de Receptação, Concurso Material - quando o agente realiza mais de uma conduta que resulta em dois ou mais crimes-, tráfico e associação para o tráfico de drogas.Procurada, a Polícia Civil disse que mantém atuação permanente no combate às facções criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro e que as ações são desenvolvidas com base em inteligência, monitoramento e investigações contínuas, visando identificar, localizar e responsabilizar integrantes desses grupos criminosos.“A instituição realiza diligências constantes para combater essas práticas ligadas à narcocultura, em que traficantes ostentam armas de fogo em redes sociais com objetivo de exaltar o tráfico de drogas, intimidar a moradores, cooptar menores e reforçar o poder armado nas regiões”, diz a nota.A Polícia Militar afirmou que o serviço de inteligência das unidades atua em parceria com a Polícia Civil, com objetivo de monitorar a movimentação de criminosos e adotar estratégias para que eles sejam presos.