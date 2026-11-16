'Loirinho' tem 14 mandados de prisão e é apontado como líder da maior quadrilha de roubo de carros do Rio Reprodução/Redes Sociais / Divulgação/Disque Denúncia
Nas imagens, é possível ver que Rodrigo se posiciona às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, levanta os dedos com o símbolo da facção e logo retorna para um carro parado na avenida. O vídeo, que dura nove segundos, tem um emoji de fantasma e outro de “batendo continência”.
De acordo com a Polícia Militar, o setor de inteligência da do 23º BPM (Leblon) apontou que Rodrigo teria saído da Maré, onde houve uma operação no dia anterior, na Zona Norte, para se refugiar na Rocinha, na Zona Sul.
"Loirinho" do Comando Vermelho posa de fuzil às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas Imagens: Reprodução/Redes Sociais https://t.co/qwDwkm1w1K— Jornal O Dia (@jornalodia) November 16, 2026
Segundo as investigações, o “Bonde do Loirinho” costuma agir no fim da noite e início da madrugada. A quadrilha, inclusive, é a responsável pela tentativa de latrocínio contra o goleiro Rossi, do Flamengo, em maio do ano passado, na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.
Contra “Loirinho”, há 14 mandados de prisão, expedidos entre os anos de 2018 e 2024 pelos crimes de Roubo Majorado, Organização Criminosa, Homicídio Qualificado, Furto Qualificado e Crime tentado, em aberto. As investigações apontam que Rodrigo vem se escondendo no Complexo da Penha, na Zona Norte, há pelo menos um ano.
O criminoso já teve passagens pelo sistema prisional, entre os anos de 2009 e 2014, e em sua ficha criminal ainda constam anotações pelos crimes de Receptação, Concurso Material - quando o agente realiza mais de uma conduta que resulta em dois ou mais crimes-, tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Procurada, a Polícia Civil disse que mantém atuação permanente no combate às facções criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro e que as ações são desenvolvidas com base em inteligência, monitoramento e investigações contínuas, visando identificar, localizar e responsabilizar integrantes desses grupos criminosos.
“A instituição realiza diligências constantes para combater essas práticas ligadas à narcocultura, em que traficantes ostentam armas de fogo em redes sociais com objetivo de exaltar o tráfico de drogas, intimidar a moradores, cooptar menores e reforçar o poder armado nas regiões”, diz a nota.
A Polícia Militar afirmou que o serviço de inteligência das unidades atua em parceria com a Polícia Civil, com objetivo de monitorar a movimentação de criminosos e adotar estratégias para que eles sejam presos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.