Caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba) - Divulgação / Polícia Civil

Caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 16/11/2026 14:56

Um foragido da Justiça pelo crime de feminicídio foi preso, neste domingo (15), enquanto policiais militares realizavam um patrulhamento em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

Agentes do 27º BPM (Santa Cruz) encontraram Weslei Alves de Freitas Dias, de 27 anos, nas imediações de um evento festivo, na Rua Sapezal. Após consultar a identificação do homem, as equipes descobriram que ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto desde maio de 2025.

A 2ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, determinou a prisão de Weslei. Assinada pela juíza Elizabeth Machado Louro, a decisão destacou que houve indícios da autoria e da existência do crime, sendo necessária o acautelamento preventivo do homem durante o processo.

"Desta forma, presentes os indícios da autoria e da materialidade, em que pese se tratar a prisão de medida excepcional na ordem constitucional, a qual somente se justifica para acautelar interesses que se sobrepõem ao ius ibertatis do indivíduo, as circunstâncias que norteiam a apuração estão a recomendar a adoção da medida cautelar, o que faço com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, desde que me apresentam fortes as demonstrações de que tal medida surge absolutamente imprescindível para resguardar os meios e os fins da presente ação penal", contou a síntese da ordem judicial.

Os policiais detiveram o foragido e o encaminharam para a 43ª DP (Guaratiba), onde o caso foi registrado e o mandado cumprido.

A reportagem ainda não localizou a defesa de Weslei. O espaço está aberto para eventuais manifestações. O processo de feminicídio está em segredo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio.

Agressão contra mulher

Neste domingo (15), um homem, identificado como Matheus Santana Fernandes, foi preso por suspeita de agredir uma mulher com um pedaço de madeira na Taquara , na Zona Sudoeste do Rio. Segundo o relato da vítima aos agentes do Programa Segurança Presente, o homem ainda ameaçou assassiná-la antes de atingi-la no rosto. O episódio ocorreu em uma academia da região.

A prisão aconteceu depois que uma testemunha procurou uma equipe que fazia patrulhamento na Rua José de Souza Baeta. O homem informou aos policiais que uma mulher havia sido agredida por um indivíduo vestindo camisa preta.

Com as características repassadas, os PMs percorreram a região e encontraram Matheus na Rua Padre Ventura. Ele foi detido. Em seguida, os policiais foram até a academia mencionada na denúncia. Como a suposta vítima não estava mais no local, a equipe iniciou buscas para encontrá-la.

A vítima foi localizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, onde recebia atendimento médico. Aos agentes, ela contou que o suspeito teria dito: "Não gosto de mulher, vou te matar". Logo depois, ainda de acordo com a versão apresentada por ela, ele pegou um pedaço de madeira e a golpeou no rosto.

Matheus foi levado para a 32ª DP (Taquara), onde ocorreu o registro da ocorrência. Segundo as informações policiais, ele possui anotações anteriores por agressão contra mulher, injúria e furto.

A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito. O espaço também está aberto para manifestação.