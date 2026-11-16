Agentes do 27º BPM (Santa Cruz) encontraram Weslei Alves de Freitas Dias, de 27 anos, nas imediações de um evento festivo, na Rua Sapezal. Após consultar a identificação do homem, as equipes descobriram que ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto desde maio de 2025.
A 2ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, determinou a prisão de Weslei. Assinada pela juíza Elizabeth Machado Louro, a decisão destacou que houve indícios da autoria e da existência do crime, sendo necessária o acautelamento preventivo do homem durante o processo.
"Desta forma, presentes os indícios da autoria e da materialidade, em que pese se tratar a prisão de medida excepcional na ordem constitucional, a qual somente se justifica para acautelar interesses que se sobrepõem ao ius ibertatis do indivíduo, as circunstâncias que norteiam a apuração estão a recomendar a adoção da medida cautelar, o que faço com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, desde que me apresentam fortes as demonstrações de que tal medida surge absolutamente imprescindível para resguardar os meios e os fins da presente ação penal", contou a síntese da ordem judicial.
Os policiais detiveram o foragido e o encaminharam para a 43ª DP (Guaratiba), onde o caso foi registrado e o mandado cumprido.
A reportagem ainda não localizou a defesa de Weslei. O espaço está aberto para eventuais manifestações. O processo de feminicídio está em segredo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio.
A prisão aconteceu depois que uma testemunha procurou uma equipe que fazia patrulhamento na Rua José de Souza Baeta. O homem informou aos policiais que uma mulher havia sido agredida por um indivíduo vestindo camisa preta.
Com as características repassadas, os PMs percorreram a região e encontraram Matheus na Rua Padre Ventura. Ele foi detido. Em seguida, os policiais foram até a academia mencionada na denúncia. Como a suposta vítima não estava mais no local, a equipe iniciou buscas para encontrá-la.
A vítima foi localizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, onde recebia atendimento médico. Aos agentes, ela contou que o suspeito teria dito: "Não gosto de mulher, vou te matar". Logo depois, ainda de acordo com a versão apresentada por ela, ele pegou um pedaço de madeira e a golpeou no rosto.
Matheus foi levado para a 32ª DP (Taquara), onde ocorreu o registro da ocorrência. Segundo as informações policiais, ele possui anotações anteriores por agressão contra mulher, injúria e furto.
A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito. O espaço também está aberto para manifestação.
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