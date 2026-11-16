Eduarda Campopiano (PL) foi a deputada estadual eleita mais votada em São Paulo - Reprodução / Instagram

Eduarda Campopiano (PL) foi a deputada estadual eleita mais votada em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 16/11/2026 15:01

A Câmara Municipal do Rio rejeitou o pedido da vereadora Monica Benicio (PSOL) para suspender a concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga a Eduarda Campopiano (PL) , deputada estadual eleita por São Paulo. Na decisão, publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (16), a presidente em exercício da Casa, Tânia Bastos, afirmou que o requerimento não se enquadra nas condições do Regimento Interno para retirar uma honraria já concedida.

Tânia argumentou que o pedido de suspensão se enquadra apenas em casos que há o andamento de um processo criminal ou improbidade administrativa contra o homenageado. A vereadora também apontou que os critérios apontados por Monica deveriam ser pedidos antes da votação que concretizou a condecoração, na última terça-feira (10).

Entenda o caso

A Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga é uma das honrarias concedidas pela Câmara Municipal do Rio. A condecoração leva o nome da compositora e maestrina carioca considerada uma das pioneiras da música popular brasileira e símbolo da luta feminina. Autora da marcha carnavalesca "Ó Abre Alas", ela também teve participação ativa nas campanhas abolicionista e republicana.



Criada em 1999, a medalha tem como objetivo reconhecer mulheres que tenham se destacado em defesa de causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional. A homenagem costuma ser destinada a mulheres de diferentes áreas de atuação, como política, jornalismo, cultura, educação, saúde, serviço público e defesa dos direitos humanos.

A entrega da honraria à Eduarda Campopiano, vereadora de Praia Grande, no litoral paulista, e deputada estadual mais votada de São Paulo na última eleição, foi aprovada pela Câmara Municipal do Rio em votação de 10 de novembro. O requerimento foi apresentado pelos vereadores do PL Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, além de Leniel Borel (PP).

A decisão, no entanto, gerou polêmica devido aos posicionamentos de Campopiano, que se define nas redes sociais como a "maior inimiga das feministas de São Paulo" e afirma que "o feminicídio não existe".

Após a votação, um abaixo-assinado pedindo a suspensão de entrega da honraria começou a circular nas redes e contava com mais de 530 mil assinaturas até a publicação desta reportagem. Além disso, o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), através da Comissão dos Direitos da Mulher, protocolou uma representação com pedido de revisão da concessão da medalha, argumentando que a projeção pública da parlamentar "se construiu, declaradamente, em oposição à agenda de direitos das mulheres".