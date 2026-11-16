O velório do ator Rogério Fróes , que morreu na sexta-feira (13), aos 92 anos, foi marcado por homenagens de familiares e amigos, que ressaltaram o legado deixado pelo artista para a cultura brasileira. A cerimônia fechada começou às 10h desta segunda-feira (16), no Memorial do Carmo, na Zona Norte, e o corpo seguiu para a cremação às 13h.

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Emocionada, a atriz Gisele Fróes, filha de Rogério, falou sobre o pai com carinho e destacou os valores que ele transmitiu ao longo da vida. "Acabei de me despedir do meu pai, não sei nem se vou ter palavras para dizer. Meu pai era uma geração de luz, de amor, de respeito, de talento. Então esse legado que ele deixa para gente não vai acabar nunca, vai estar sempre na gente. Meu pai era amor", disse na saída da cerimônia.



A causa da morte não foi divulgada. Além de ator, Rogério também atuou como diretor e produtor teatral. Ao longo de mais de sete décadas de carreira, dedicou-se às artes cênicas brasileiras.



Com uma trajetória marcada pela versatilidade e pela atuação em diferentes linguagens artísticas, o artista integrou importantes produções do teatro, do cinema e da televisão, contribuindo para a história da dramaturgia nacional. Emocionada, a atriz Gisele Fróes, filha de Rogério, falou sobre o pai com carinho e destacou os valores que ele transmitiu ao longo da vida. "Acabei de me despedir do meu pai, não sei nem se vou ter palavras para dizer. Meu pai era uma geração de luz, de amor, de respeito, de talento. Então esse legado que ele deixa para gente não vai acabar nunca, vai estar sempre na gente. Meu pai era amor", disse na saída da cerimônia.A causa da morte não foi divulgada. Além de ator, Rogério também atuou como diretor e produtor teatral. Ao longo de mais de sete décadas de carreira, dedicou-se às artes cênicas brasileiras.Com uma trajetória marcada pela versatilidade e pela atuação em diferentes linguagens artísticas, o artista integrou importantes produções do teatro, do cinema e da televisão, contribuindo para a história da dramaturgia nacional.

Funarte homenageia ator

Nesta segunda-feira, a Fundação Nacional de Artes (Funarte) também prestou homenagem a Rogério Fróes. Em nota, a instituição manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão e destacou a contribuição do artista para a cultura brasileira.



"A Funarte se solidariza com familiares, amigos, colegas de profissão, artistas e admiradores de Rogério Fróes. Sua contribuição ao teatro, ao cinema e à televisão brasileira, construída por meio de décadas de dedicação à arte e à cultura, permanece viva nas obras das quais participou e na memória do público que acompanhou sua trajetória", diz um trecho do comunicado.

Quem era Rogério Fróes

Nascido em 21 de setembro de 1934, em Santos Dumont, Minas Gerais, Rogério se mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro, onde estudou na Escola de Arte Dramática do Teatro Duse. Ao longo da carreira, também trabalhou como diretor e produtor teatral.

Na televisão, um de seus papéis mais conhecidos foi o Padre Vigário de "O Bem-Amado", novela escrita por Dias Gomes e exibida pela Globo em 1973. Antes disso, integrou o elenco de "Selva de Pedra", de Janete Clair. Também participou de produções como "A Gata Comeu" (1985), "Vale Tudo" (1988) e "Prova de Amor" (2005), na qual interpretou o Velho Gui.



Nos palcos, esteve em espetáculos como "As Feiticeiras de Salem" e "Em Família". Outro trabalho marcante foi "O Tiro que Mudou a História", de 1991, no qual interpretou o ex-presidente Getúlio Vargas. A montagem aconteceu no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, local onde o político morreu, em 1954.



Foi nesse espetáculo que Rogério contracenou pela primeira vez com Gisele, responsável por interpretar a Morte. Décadas depois, o artista voltou a dividir o palco com familiares na peça "Vontade de uma Coisa com Você", ao lado da filha Luciana e do neto Bento Coimbra, em 2024.



No cinema, estreou em 1967, no filme "Perpétuo contra o Esquadrão da Morte". Também participou de longas como "Menino do Rio" (1982), "O Homem do Futuro" (2011), "Loucas pra Casar" (2014), "Três Verões" (2019) e "Saideira" (2024).



Em junho de 2024, Rogério participou do programa "Conversa com Bial", acompanhado da mulher, Lélia Salles, e das filhas Gisele e Luciana. Na ocasião, compartilhou histórias dos bastidores do teatro, incluindo um beijo inesperado na atriz Tônia Carrero, considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil.



O veterano contou que precisou substituir Walmor Chagas em uma cena romântica e ficou nervoso diante da colega. "Ela ficou sem ator eu fui fazer um galã de Tônia Carrero. Tinha que beijar. A mulher mais cortejada, considerada a mais bonita do Brasil. Eu fiquei parado há uma distância e ela disse: beija! (risos)", recordou.



Gisele também relembrou a infância e as vezes em que acompanhou o pai em apresentações teatrais ao lado de nomes como Tônia Carrero e Fernanda Montenegro. "Eles faziam muitas peças no Copacabana Palace e eu ia assistir. Era fascinante, eu lembro do cheiro de lá", contou.



Durante a entrevista, Rogério se emocionou ao rever uma cena de "O Bem-Amado" e recordar a amizade com o autor Dias Gomes. "Dias Gomes eu até me emociono, porque eu tive o privilégio de ser amigo dele. Eu fiz também a peça O Bem Amado no teatro. Essa convivência é uma coisa que me emociona até hoje", afirmou.

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