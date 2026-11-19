Carla Pinheiro, presidente do Conselho Empresarial de Mulheres da Firjan - Divulgação / Agência Improvement

Carla Pinheiro, presidente do Conselho Empresarial de Mulheres da FirjanDivulgação / Agência Improvement

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Publicado 19/11/2026 06:00

A indústria está mudando. Novas tecnologias, profissões e exigências do mercado de trabalho estão transformando o setor e abrindo espaço para diferentes perfis profissionais. Nesse cenário, a educação profissional ganha importância tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem deseja mudar de carreira ou conquistar novas oportunidades.



A Firjan SENAI acompanha esse movimento com cursos de formação inicial, qualificação e habilitação técnica voltados às demandas da indústria. A proposta é aproximar o ensino da realidade das empresas e preparar profissionais para um mercado cada vez mais dinâmico.

Mulheres avançam em áreas tradicionalmente masculinas

Mecânica, elétrica, automação e produção são algumas das áreas da indústria que, historicamente, foram associadas ao universo masculino. Mas essa divisão vem perdendo espaço à medida que mais mulheres ingressam em profissões técnicas e conquistam posições em diferentes segmentos do setor.

Para Carla Pinheiro, presidente do Conselho Empresarial de Mulheres da Firjan, essa percepção é resultado de uma construção histórica que já não corresponde à realidade do mercado de trabalho.



"As mulheres estão presentes em diferentes áreas da indústria e têm ocupado funções que durante muito tempo foram vistas como predominantemente masculinas. A qualificação profissional amplia esse acesso e mostra que competência não tem gênero", afirma.



A escolha por uma carreira técnica pode representar novas possibilidades de crescimento, autonomia e desenvolvimento profissional. Mas os efeitos dessa mudança vão além das trajetórias individuais. Cada mulher que conquista espaço em uma dessas atividades também amplia as referências para as próximas gerações.



"Quando uma mulher encontra espaço para desenvolver seu talento na indústria, ela não está apenas construindo a própria carreira. Ela também amplia as possibilidades para outras mulheres que virão depois", destaca Carla.

Curso técnico como caminho para a mobilidade social

Alexandre Reis, diretor-executivo operacional do Sistema Firjan e diretor-executivo SESI SENAI Divulgação/Agência Improvement

A formação técnica também pode mudar os rumos de quem já está no mercado de trabalho. Para além do primeiro emprego, um curso pode representar a oportunidade de ingressar em outra profissão, buscar melhores condições de trabalho ou assumir novas responsabilidades.



Esse é um dos aspectos destacados por Alexandre Reis, diretor-executivo operacional do Sistema Firjan e diretor-executivo SESI SENAI. Segundo ele, a educação profissional amplia as possibilidades de escolha e pode contribuir para transformar a trajetória de diferentes públicos.



"A formação técnica amplia possibilidades. Ela pode ajudar uma pessoa a acessar uma nova profissão, buscar melhores oportunidades, aumentar sua autonomia e construir uma trajetória profissional diferente", afirma.



O executivo ressalta que os cursos não são destinados apenas aos jovens que estão iniciando a carreira. Profissionais com experiência também podem recorrer à formação técnica para se especializar, mudar de área ou acompanhar as transformações do mercado.



A mobilidade social está diretamente relacionada a esse processo. Ao ampliar conhecimentos e acessar novas oportunidades, o trabalhador pode conquistar maior autonomia e construir outras perspectivas para sua vida profissional.



Nesse sentido, o ensino técnico se apresenta como uma escolha de carreira, com aplicação prática e diferentes possibilidades de atuação, e não como uma alternativa secundária ao ensino superior.

Primeiro emprego: como entrar no mercado?

Bruno Santos Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI Divulgação / Agência Improvement

Conseguir o primeiro emprego sem experiência é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos jovens. Na indústria, os cursos técnicos e de qualificação podem ajudar a encurtar esse caminho, oferecendo conhecimentos e habilidades exigidos pelas empresas.

Bruno Santos Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, explica que existem oportunidades de formação gratuita, além de cursos técnicos e de qualificação que permitem ao jovem conhecer diferentes profissões e se preparar para o mercado.



"A formação profissional pode ser justamente o primeiro passo para entrar no mercado. Ela permite que o jovem tenha contato com o mundo do trabalho enquanto se prepara profissionalmente", explica.



E as possibilidades vão muito além das atividades tradicionalmente associadas às fábricas. A indústria reúne oportunidades em tecnologia da informação, produção de conteúdo, áreas técnicas e especialidades como caldeiraria, entre outras.



Para quem está começando, conhecer esse universo é fundamental para identificar interesses e escolher um caminho profissional. A experiência, portanto, não precisa ser uma exigência anterior à primeira oportunidade: a preparação também pode abrir portas.

Falta de mão de obra qualificada é desafio para a indústria

Enquanto milhares de pessoas buscam uma oportunidade de trabalho, empresas industriais enfrentam dificuldades para encontrar profissionais preparados para atender às novas demandas do setor. A incorporação de tecnologias e a modernização dos processos produtivos exigem trabalhadores com conhecimentos específicos e capacidade de adaptação.

Para Bruno Santos Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, o desafio vai além de encontrar pessoas com domínio técnico. As empresas também procuram profissionais com capacidade de resolver problemas, trabalhar em equipe, lidar com tecnologia e aprender continuamente.



"A indústria está passando por grandes transformações, com novas tecnologias e processos. Por isso, as empresas precisam de profissionais que tenham conhecimento técnico, mas também capacidade de aprender e se adaptar", explica.



Nesse cenário, aproximar as instituições de ensino das necessidades das empresas é fundamental. A Firjan SENAI busca estabelecer essa conexão por meio de cursos alinhados às demandas do setor produtivo, preparando os alunos para os desafios encontrados no cotidiano profissional.



A transformação da indústria depende não apenas de investimentos em tecnologia, mas também de pessoas preparadas para acompanhar essas mudanças. Para quem procura uma oportunidade, o setor oferece diferentes caminhos de entrada, crescimento e desenvolvimento profissional.