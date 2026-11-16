Renegociação pode ser feita pela agência móvel na internetDivulgação
A campanha é destinada a consumidores com débitos em aberto há mais de seis meses e que atendam aos critérios fiscais estabelecidos pela concessionária. A negociação pode ser feita pela internet, por meio da Agência Virtual da Light.
Clientes elegíveis também poderão receber informações sobre as condições especiais por meio de algumas equipes da concessionária que atuam em campo e dos atendentes da Agência Móvel. Nesses casos, a negociação poderá ser realizada com o auxílio de maquininhas de pagamento.
Segundo Leandro Aquino, gerente de Arrecadação e Faturamento da Light, a campanha busca facilitar a regularização das contas em atraso.
“Regularizar débitos significa oferecer para a população a oportunidade de reorganizar sua vida financeira e manter suas contas em dia. Com esta campanha, buscamos ampliar o acesso a condições mais vantajosas, com destaque para o canal digital, tornando todo o processo ainda mais simples, ágil e seguro”, afirmou.
A concessionária informou que já oferece alternativas para negociação de dívidas durante o ano, mas que a nova campanha reúne descontos maiores e prazos ampliados para pagamento.
Obras da Cedae alteram trânsito em Botafogo por 30 dias; entenda
A Rua Barão de Lucena, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, foi parcialmente interditada neste sábado (14) para a realização de obras da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). O trecho entre as ruas Theodor Herzl e São Clemente ficará fechado ao tráfego de passagem por aproximadamente 30 dias, prazo previsto para a conclusão dos serviços.
A operação é coordenada pela Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), conforme informou o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio).
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