Renegociação pode ser feita pela agência móvel na internet - Divulgação

Renegociação pode ser feita pela agência móvel na internetDivulgação

Publicado 16/11/2026 15:34

concessionária Light iniciou nesta segunda-feira (16) uma campanha de negociação de débitos com descontos de até 95% para clientes que estão com contas de energia em atraso. A iniciativa vai até o fim de 2026 e também permite o parcelamento das dívidas em até 24 vezes.





A campanha é destinada a consumidores com débitos em aberto há mais de seis meses e que atendam aos critérios fiscais estabelecidos pela concessionária. A negociação pode ser feita pela internet, por meio da



Clientes elegíveis também poderão receber informações sobre as condições especiais por meio de algumas equipes da concessionária que atuam em campo e dos atendentes da Agência Móvel. Nesses casos, a negociação poderá ser realizada com o auxílio de maquininhas de pagamento.



Segundo Leandro Aquino, gerente de Arrecadação e Faturamento da Light, a campanha busca facilitar a regularização das contas em atraso.



“Regularizar débitos significa oferecer para a população a oportunidade de reorganizar sua vida financeira e manter suas contas em dia. Com esta campanha, buscamos ampliar o acesso a condições mais vantajosas, com destaque para o canal digital, tornando todo o processo ainda mais simples, ágil e seguro”, afirmou.



A concessionária informou que já oferece alternativas para negociação de dívidas durante o ano, mas que a nova campanha reúne descontos maiores e prazos ampliados para pagamento. LEIA MAIS: Vídeo: traficante com 14 mandados de prisão posa com fuzil na Lagoa A campanha é destinada a consumidores com débitos em aberto há mais de seis meses e que atendam aos critérios fiscais estabelecidos pela concessionária. A negociação pode ser feita pela internet, por meio da Agência Virtual da Light. Clientes elegíveis também poderão receber informações sobre as condições especiais por meio de algumas equipes da concessionária que atuam em campo e dos atendentes da Agência Móvel. Nesses casos, a negociação poderá ser realizada com o auxílio de maquininhas de pagamento.Segundo Leandro Aquino, gerente de Arrecadação e Faturamento da Light, a campanha busca facilitar a regularização das contas em atraso.“Regularizar débitos significa oferecer para a população a oportunidade de reorganizar sua vida financeira e manter suas contas em dia. Com esta campanha, buscamos ampliar o acesso a condições mais vantajosas, com destaque para o canal digital, tornando todo o processo ainda mais simples, ágil e seguro”, afirmou.A concessionária informou que já oferece alternativas para negociação de dívidas durante o ano, mas que a nova campanha reúne descontos maiores e prazos ampliados para pagamento.

Obras da Cedae alteram trânsito em Botafogo por 30 dias; entenda



A Rua Barão de Lucena, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, foi parcialmente interditada neste sábado (14) para a realização de obras da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). O trecho entre as ruas Theodor Herzl e São Clemente ficará fechado ao tráfego de passagem por aproximadamente 30 dias, prazo previsto para a conclusão dos serviços.



Durante a realização dos serviços, a via funcionará em regime de mão dupla, com circulação restrita a moradores e veículos de serviço. O acesso ao trecho será controlado e orientado por operadores de trânsito, que estarão no local para organizar a passagem dos veículos e auxiliar os condutores.



A operação é coordenada pela Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), conforme informou o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio).



Proibição de estacionamento

Também haverá proibição de estacionamento em trechos de cinco vias da região durante a realização da intervenção. A medida tem como objetivo garantir espaço para a circulação dos veículos e facilitar a organização do trânsito nas proximidades do local das obras.