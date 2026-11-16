Anderfábio Santos era diretor na Secretaria de Educação do Paraná - Divulgação/Governo do Paraná

Anderfábio Santos era diretor na Secretaria de Educação do ParanáDivulgação/Governo do Paraná

Publicado 16/11/2026 16:50

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), anunciou, nesta segunda-feira (16), o educador Anderfábio Santos como secretário de Estado de Educação a partir de 2027. Ele ficará à frente da pasta a partir de 2027. O anúncio foi feito durante um evento na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

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Segundo Ruas, a escolha busca fortalecer o diálogo entre o governo estadual, os profissionais da rede pública de ensino, a comunidade acadêmica e os sindicatos ligados à educação.



Atualmente, Anderfábio ocupa a Diretoria de Educação da rede estadual do Paraná, na gestão do governador Ratinho Júnior (PSD). Professor de Matemática, ele é mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e especialista em Educação Especial e Gestão Escolar.

Trajetória na educação

A trajetória de Anderfábio na Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) começou em 2006, como agente educacional na área técnico-administrativa. Dois anos depois, iniciou a carreira como professor temporário da rede pública estadual. Em 2009, assumiu o cargo efetivo após aprovação em concurso público.

A partir de 2012, passou a atuar como técnico e coordenador pedagógico no Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Norte. Em 2019, assumiu a função de assistente técnico da chefia do mesmo núcleo.



Entre 2020 e 2022, esteve à frente do Departamento de Desenvolvimento Curricular, responsável por ações relacionadas ao currículo e à avaliação da aprendizagem. No período, participou da gestão de iniciativas como o Aula Paraná, o RCO+ Aulas e o Currículo Priorizado, voltadas à continuidade do ensino durante a pandemia de covid-19 e à recomposição da aprendizagem dos estudantes.



Também passaram pelo departamento programas como Ganhando o Mundo, Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), Inglês Paraná, Redação Paraná e Prova Paraná. Em 2020, Anderfábio ainda integrou o Comitê de Acompanhamento da Implementação do Novo Ensino Médio no Paraná, como coordenador da assessoria técnica responsável pelo processo na rede estadual.



No início de 2023, foi convidado a assumir a Diretoria de Educação, cargo no qual passou a coordenar ações e projetos voltados ao ensino e à aprendizagem na rede pública paranaense.

O mandato de Ruas tem início oficial em 6 de janeiro de 2027, devido à Emenda Constitucional nº 111/2021, que alterou a data de posse de governadores.

Nova cúpula da Segurança Pública do Rio

Ruas também já anunciou os nomes que vão compor a nova cúpula da Segurança Pública do governo estadual. O delegado Lauro Rangel será o novo secretário de Segurança Pública. Robson da Silva foi escolhido para chefiar a Polícia Civil, enquanto Gilbert dos Santos assumirá o comando da Polícia Militar.

Durante a coletiva de imprensa, Douglas apresentou o novo secretário de Segurança Pública: "O doutor Lauro é uma pessoa que conheço há algum tempo e tenho absoluta certeza de que está preparado para a missão. Terá habilidade e capacidade para unir as forças policiais, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e entregar o melhor serviço de segurança pública da história do nosso estado".



Delegado desde 2002, Lauro Rangel é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes e conta com mais de 20 anos de experiência na segurança pública fluminense. Ao longo da carreira, atuou em delegacias na Capital, Baixada Fluminense e interior do estado. Já foi titular de diversas delegacias, entre elas 74ª DP (Alcântara), 77ª DP (Icaraí), 81ª DP (Itaipu). Atualmente, está a frente da 73ª DP, em São Gonçalo.

Durante a coletiva de imprensa, que aconteceu na sede da Fecomércio, no Flamengo, na Zona Sul do Rio, apenas o delegado Lauro Rangel foi apresentado e discursou.