Homem foi detido por agentes da DCAV - Reprodução/Polícia Civil

Homem foi detido por agentes da DCAVReprodução/Polícia Civil

Publicado 16/11/2026 16:49

Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, na manhã desta segunda-feira (16), um homem investigado por estupro de vulnerável contra a enteada, de 14 anos. Segundo a Polícia Civil, os abusos teriam começado quando a adolescente tinha 12 anos. A prisão ocorreu em uma residência na Rua Leopoldo Bulhões, em Benfica, na Zona Norte do Rio.





Contra o homem, que não será identificado para preservar a vítima, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital. As equipes localizaram o suspeito após diligências e consultas realizadas pelo setor de Inteligência da DCAV. Ele estava na casa de uma familiar.



A investigação teve início depois que a irmã da adolescente procurou a delegacia e relatou os abusos. De acordo com as informações reunidas pela polícia, o padrasto teria tocado as partes íntimas da vítima e praticado atos de masturbação na presença dela e de outra criança, filha do investigado, de cinco anos. O caso é investigado pela DCAV. A prisão preventiva foi decretada no curso das apurações. O homem segue preso. LEIA MAIS: Operação no Complexo da Maré tem barricadas em chamas Contra o homem, que não será identificado para preservar a vítima, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital. As equipes localizaram o suspeito após diligências e consultas realizadas pelo setor de Inteligência da DCAV. Ele estava na casa de uma familiar.A investigação teve início depois que a irmã da adolescente procurou a delegacia e relatou os abusos. De acordo com as informações reunidas pela polícia, o padrasto teria tocado as partes íntimas da vítima e praticado atos de masturbação na presença dela e de outra criança, filha do investigado, de cinco anos. O caso é investigado pela DCAV. A prisão preventiva foi decretada no curso das apurações. O homem segue preso.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa do homem. O espaço está aberto para posicionamentos.

Rio registra alta de mpox acima do esperado

A cidade do Rio registrou um aumento acima do previsto de casos do mpox nas últimas semanas, de acordo com o secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Prado. Até agora, o município teve 205 casos confirmados da doença nos meses de setembro, outubro e novembro, conforme dados do Observatório Epidemiológico do Rio.



No total, a cidade teve 297 casos do mpox no ano, enquanto o Estado do Rio tem 396 casos registrados ao longo de 2026, segundo o Centro de Inteligência em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde.

Os números estão abaixo do registrado em 2022, na época de emergência da doença, quando houve 840 casos confirmados na capital entre os meses de julho e setembro daquele ano. No entanto, as autoridades destacam a importância de manter os cuidados para evitar o contágio.

Em meio à campanha de prevenção, o Rio registrou, na última sexta-feira (13), a primeira morte por mpox confirmada no país. O paciente, que tinha uma condição de saúde que comprometia sua imunidade, estava internado no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na capital.

Mpox é uma doença causada por um vírus que pertence à família dos Ortopoxvirus, do mesmo grupo da varíola. Os sintomas são parecidos aos da gripe, duram de duas a quatro semanas e geralmente, incluem lesões dolorosas na pele, que aparecem inicialmente como manchas vermelhas e evoluem como pequenas bolhas e crostas. Elas são dolorosas e contagiosas, sendo o principal meio de transmissão.

Além disso, o paciente também pode sentir, febre, dor de cabeça, dor muscular, cansaço e aumento dos linfonodos, geralmente no pescoço, axilas ou virilhas.