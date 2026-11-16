Coroas de flores com os nomes de PMs foram deixadas em frente ao 18º BPM (Jacarepaguá). Um dos suspeitos de praticar a ação fugiu - Divulgação/Redes sociais

Coroas de flores com os nomes de PMs foram deixadas em frente ao 18º BPM (Jacarepaguá). Um dos suspeitos de praticar a ação fugiuDivulgação/Redes sociais

Publicado 16/11/2026 18:19

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (16), após deixar duas coroas de flores com os nomes de policiais militares em frente ao 18º BPM (Jacarepaguá) , na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio. Os agentes citados no objeto estão vivos e atuam na unidade.

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As duas coroas traziam os dizeres: "Combateste o bom combate, acabaste a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que, em tradução livre, significa: "Se queres a paz, prepara-te para a guerra".



Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto se aproximaram da lateral do muro do batalhão no início da tarde. Enquanto o piloto aguardava no veículo, o garupa desceu e deixou as coroas próximo a uma árvore. Um policial que presenciou a ação conseguiu interceptar o responsável por colocar os objetos. O piloto da moto, no entanto, conseguiu fugir. O homem detido foi encaminhado à delegacia da área.



Para a corporação, o episódio tem características de uma ameaça e ocorre em meio a operações mais incisivas realizadas pelo 18º BPM na região. Atualmente, a Gardênia Azul é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que assumiu o território após anos de domínio da milícia.



De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro e setembro de 2026, policiais do 18º BPM prenderam 934 pessoas, apreenderam 106 adolescentes e retiraram de circulação 66 fuzis. As duas coroas traziam os dizeres: "Combateste o bom combate, acabaste a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que, em tradução livre, significa: "Se queres a paz, prepara-te para a guerra".Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto se aproximaram da lateral do muro do batalhão no início da tarde. Enquanto o piloto aguardava no veículo, o garupa desceu e deixou as coroas próximo a uma árvore. Um policial que presenciou a ação conseguiu interceptar o responsável por colocar os objetos. O piloto da moto, no entanto, conseguiu fugir. O homem detido foi encaminhado à delegacia da área.Para a corporação, o episódio tem características de uma ameaça e ocorre em meio a operações mais incisivas realizadas pelo 18º BPM na região. Atualmente, a Gardênia Azul é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que assumiu o território após anos de domínio da milícia.De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro e setembro de 2026, policiais do 18º BPM prenderam 934 pessoas, apreenderam 106 adolescentes e retiraram de circulação 66 fuzis.

A reportagem fez contato com o Coronel Marcos André, do 18º BPM, e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Prisão de liderança do tráfico

No último dia 12, agentes do 18º BPM prenderam Marcus Vinicius Salviano de Farias Rocha , conhecido como "Gday", durante um patrulhamento no entorno da Gardênia Azul. Com ele, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e uma motocicleta.

Segundo informações do batalhão, Marcus coordenava investidas contra grupos rivais e participava diretamente das disputas territoriais na região.



Após a prisão, um grupo de pessoas que, segundo a PM, teria ligação com o tráfico de drogas incendiou objetos nos principais acessos à Gardênia Azul. A Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão teve interdições intermitentes em razão das barricadas.

Coroas de flores são usadas como forma de intimidação no México

O uso de coroas de flores como forma de intimidação por organizações criminosas também foi registrado em outros países. No México, há relatos de grupos ligados ao narcotráfico que utilizaram o objeto para ameaçar policiais.

Em fevereiro de 2012, criminosos deixaram coroas de flores acompanhadas de ameaças de morte nas casas de quatro policiais municipais de Mexicali. Segundo o jornal La Jornada, a ação teria sido uma reação à apreensão de drogas e dinheiro relacionados ao Cartel de Sinaloa.



Outro episódio ocorreu em Tijuana. Um comandante da polícia recebeu uma coroa de flores com seu nome nas dependências da corporação. Dezessete dias depois, ele foi assassinado, conforme noticiado pelo veículo El Siglo.



Na Itália, por sua vez, há registros de outras formas simbólicas de intimidação atribuídas à máfia, como o uso de animais mortos e caixões vazios para ameaçar adversários. Não há, porém, elementos suficientes para afirmar que o envio de coroas de flores seja uma prática recorrente das organizações mafiosas italianas.