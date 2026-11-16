Coroas de flores com os nomes de PMs foram deixadas em frente ao 18º BPM (Jacarepaguá). Um dos suspeitos de praticar a ação fugiuDivulgação/Redes sociais
As duas coroas traziam os dizeres: "Combateste o bom combate, acabaste a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que, em tradução livre, significa: "Se queres a paz, prepara-te para a guerra".
Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto se aproximaram da lateral do muro do batalhão no início da tarde. Enquanto o piloto aguardava no veículo, o garupa desceu e deixou as coroas próximo a uma árvore. Um policial que presenciou a ação conseguiu interceptar o responsável por colocar os objetos. O piloto da moto, no entanto, conseguiu fugir. O homem detido foi encaminhado à delegacia da área.
Para a corporação, o episódio tem características de uma ameaça e ocorre em meio a operações mais incisivas realizadas pelo 18º BPM na região. Atualmente, a Gardênia Azul é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que assumiu o território após anos de domínio da milícia.
De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro e setembro de 2026, policiais do 18º BPM prenderam 934 pessoas, apreenderam 106 adolescentes e retiraram de circulação 66 fuzis.
Prisão de liderança do tráfico
Após a prisão, um grupo de pessoas que, segundo a PM, teria ligação com o tráfico de drogas incendiou objetos nos principais acessos à Gardênia Azul. A Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão teve interdições intermitentes em razão das barricadas.
Coroas de flores são usadas como forma de intimidação no México
Outro episódio ocorreu em Tijuana. Um comandante da polícia recebeu uma coroa de flores com seu nome nas dependências da corporação. Dezessete dias depois, ele foi assassinado, conforme noticiado pelo veículo El Siglo.
Na Itália, por sua vez, há registros de outras formas simbólicas de intimidação atribuídas à máfia, como o uso de animais mortos e caixões vazios para ameaçar adversários. Não há, porém, elementos suficientes para afirmar que o envio de coroas de flores seja uma prática recorrente das organizações mafiosas italianas.
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