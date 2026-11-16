Momento da prisão do suspeito pelo feminicídio - Reprodução/Polícia Civil

Momento da prisão do suspeito pelo feminicídioReprodução/Polícia Civil

Publicado 16/11/2026 18:14 | Atualizado 16/11/2026 18:26

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O homem foi localizado na Rua Manoel Gomes, em Itacuruçá, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Na ocasião, Lizandra foi levada pelo suspeito à UPA Patrícia Marinho, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com lesões pelo corpo, dores abdominais intensas e sangramento. Ela recebeu atendimento médico, mas morreu após sofrer três paradas cardiorrespiratórias. Na época, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência, mas o companheiro já havia deixado a unidade de saúde quando os policiais chegaram.

Segundo a investigação, Wellington teria provocado uma perfuração na região abdominal da vítima com uma faca. Após feri-la, ele a levou à unidade de saúde e, de acordo com a Polícia Civil, afirmou à equipe médica que a mulher havia se envolvido em uma briga com uma pessoa desconhecida. Em seguida, deixou o local e não foi mais encontrado naquele momento.



A perícia apontou que a morte foi provocada por septicemia decorrente da perfuração. Ainda segundo a DHBF, a apuração reuniu documentos técnicos e depoimentos de diversas testemunhas, que indicaram um histórico de violência física e psicológica durante o relacionamento. Para os investigadores, o feminicídio ocorreu em meio a um longo período de abusos.



Wellington já havia sido preso temporariamente durante as investigações, mas foi colocado em liberdade após o término do prazo da medida. Com o avanço das apurações, a Justiça decretou a prisão preventiva pelo crime de feminicídio. A ordem foi cumprida nesta segunda, após diligências e trabalho de inteligência do Grupo de Investigação da área 1 da especializada.



A Polícia Civil informou que o suspeito foi encontrado em Itacuruçá, no município de Mangaratiba. Após o cumprimento das formalidades legais, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



O caso, inicialmente registrado na 56ª DP (Comendador Soares), passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, responsável por apurar a autoria e as circunstâncias da morte de Lizandra. A vítima foi sepultada no dia 15 de junho.



A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Wellington Ribeiro de Sousa. O espaço está aberto para manifestações.