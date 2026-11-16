Gabriela de Chevalier, enteada de Lulu Santos - Reprodução/Redes sociais

Gabriela de Chevalier, enteada de Lulu SantosReprodução/Redes sociais

Publicado 16/11/2026 19:33 | Atualizado 17/11/2026 05:31

Gabriela de Chevalier, filha da jornalista e atriz Scarlet Moon e enteada do cantor Lulu Santos , foi presa em flagrante nesta segunda-feira (16), suspeita de injúria racial contra funcionárias do Centro Municipal de Saúde Ernani Agrícola, em Santa Teresa, na região central. A ocorrência aconteceu após a mulher procurar a unidade para receber uma vacina.





Segundo informações da Polícia Civil, relatos da vítima e de testemunhas apontam que Gabriela retornou ao primeiro andar do posto pouco depois de subir para ser vacinada. Ela estaria alterada por não conseguir ser atendida naquele momento, pelo fato de não estar apta a ser vacinada naquele dia. A partir daí, ela teria começado a ofender funcionárias, fazendo referências depreciativas à cor da pele das profissionais.



Uma agente comunitária de saúde relatou à polícia que foi chamada de “vaca”. Ainda segundo o depoimento, Gabriela teria feito comentários sobre a quantidade de mulheres negras que trabalham na unidade.



“Aquela vaca. Lá em cima tem uma preta, aqui tem outra preta, 60% dos trabalhadores aqui são pretos”, teria dito, conforme o relato da funcionária divulgado pela polícia.



A Polícia Militar foi acionada por trabalhadores do posto e conduziu Gabriela e os demais envolvidos à 7ª DP (Santa Teresa), onde foram ouvidos. Após os depoimentos, a prisão em flagrante foi formalizada. De acordo com a delegacia, o caso será encaminhado à Justiça para os procedimentos cabíveis.



A funcionária que denunciou as ofensas manifestou o desejo de representar criminalmente contra Gabriela. A acusação é de injúria racial, crime cuja pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. LEIA MAIS: Coroas de flores para PMs vivos são deixadas na frente do 18º BPM Segundo informações da Polícia Civil, relatos da vítima e de testemunhas apontam que Gabriela retornou ao primeiro andar do posto pouco depois de subir para ser vacinada. Ela estaria alterada por não conseguir ser atendida naquele momento, pelo fato de não estar apta a ser vacinada naquele dia. A partir daí, ela teria começado a ofender funcionárias, fazendo referências depreciativas à cor da pele das profissionais.Uma agente comunitária de saúde relatou à polícia que foi chamada de “vaca”. Ainda segundo o depoimento, Gabriela teria feito comentários sobre a quantidade de mulheres negras que trabalham na unidade.“Aquela vaca. Lá em cima tem uma preta, aqui tem outra preta, 60% dos trabalhadores aqui são pretos”, teria dito, conforme o relato da funcionária divulgado pela polícia.A Polícia Militar foi acionada por trabalhadores do posto e conduziu Gabriela e os demais envolvidos à 7ª DP (Santa Teresa), onde foram ouvidos. Após os depoimentos, a prisão em flagrante foi formalizada. De acordo com a delegacia, o caso será encaminhado à Justiça para os procedimentos cabíveis.A funcionária que denunciou as ofensas manifestou o desejo de representar criminalmente contra Gabriela. A acusação é de injúria racial, crime cuja pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

A pena para o crime de injúria racial no Brasil é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, conforme estabelece a Lei nº 7.716/1989 (atualizada pela Lei nº 14.532/2023). Por ser equiparado ao crime de racismo, esse delito é inafiançável e imprescritível, o que significa que o agressor não pode pagar fiança na delegacia para responder em liberdade e pode ser punido a qualquer tempo. Além disso, a punição pode ser aumentada de um terço até a metade se a ofensa for praticada por duas ou mais pessoas, por meio das redes sociais, por funcionário público no exercício da função ou em eventos esportivos, religiosos e culturais, caso em que o condenado também fica proibido de frequentar esses locais por três anos.

Gabriela de Chevalier mantém uma vida discreta e longe dos holofotes, apesar de ser filha da jornalista, atriz e escritora Scarlet Moon e enteada do cantor Lulu Santos. Ela é irmã de Christovam e Theodora e foi criada pelo músico durante o casamento dele com Scarlet, que durou cerca de 28 anos e terminou em 2006. Informações acadêmicas associadas ao nome de Gabriela apontam que ela se formou em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em 1997. Também há registros de atividades ligadas à Fundação Biblioteca Nacional e de participação em trabalhos de pesquisa iconográfica, incluindo um projeto para o site de Lulu Santos.



A mãe de Gabriela, Scarlet Moon, teve carreira no jornalismo, na televisão e na literatura. Trabalhou em veículos de comunicação, participou de programas como Fantástico e Jornal Hoje, na década de 1970, e apresentou o programa Noites Cariocas, na TV Record, ao lado de Nelson Motta, nos anos 1980. Também assinou a coluna de variedades Abalo, no jornal O Globo, e publicou livros. Scarlet morreu em junho de 2013, aos 62 anos.



A reportagem de O DIA entrou em contato com Gabriela via mensagem e aguarda retorno. O espaço está aberto para posicionamentos.

