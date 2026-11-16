Gabriela de Chevalier, enteada de Lulu SantosReprodução/Redes sociais
Segundo informações da Polícia Civil, relatos da vítima e de testemunhas apontam que Gabriela retornou ao primeiro andar do posto pouco depois de subir para ser vacinada. Ela estaria alterada por não conseguir ser atendida naquele momento, pelo fato de não estar apta a ser vacinada naquele dia. A partir daí, ela teria começado a ofender funcionárias, fazendo referências depreciativas à cor da pele das profissionais.
Uma agente comunitária de saúde relatou à polícia que foi chamada de “vaca”. Ainda segundo o depoimento, Gabriela teria feito comentários sobre a quantidade de mulheres negras que trabalham na unidade.
“Aquela vaca. Lá em cima tem uma preta, aqui tem outra preta, 60% dos trabalhadores aqui são pretos”, teria dito, conforme o relato da funcionária divulgado pela polícia.
A Polícia Militar foi acionada por trabalhadores do posto e conduziu Gabriela e os demais envolvidos à 7ª DP (Santa Teresa), onde foram ouvidos. Após os depoimentos, a prisão em flagrante foi formalizada. De acordo com a delegacia, o caso será encaminhado à Justiça para os procedimentos cabíveis.
A funcionária que denunciou as ofensas manifestou o desejo de representar criminalmente contra Gabriela. A acusação é de injúria racial, crime cuja pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.
A mãe de Gabriela, Scarlet Moon, teve carreira no jornalismo, na televisão e na literatura. Trabalhou em veículos de comunicação, participou de programas como Fantástico e Jornal Hoje, na década de 1970, e apresentou o programa Noites Cariocas, na TV Record, ao lado de Nelson Motta, nos anos 1980. Também assinou a coluna de variedades Abalo, no jornal O Globo, e publicou livros. Scarlet morreu em junho de 2013, aos 62 anos.
A reportagem de O DIA entrou em contato com Gabriela via mensagem e aguarda retorno. O espaço está aberto para posicionamentos.
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