Pagamento por aproximação com cartão de débito já está disponível em todo o BRT e VLT - Érica Martin/ Arquivo Agência O Dia

Pagamento por aproximação com cartão de débito já está disponível em todo o BRT e VLT Érica Martin/ Arquivo Agência O Dia

Publicado 16/11/2026 20:26

Passageiros que usam o sistema BRT e VLT no município do Rio já podem realizar o pagamento de passagens por aproximação com cartões de débito das bandeiras Visa e Mastercard a partir desta segunda-feira (16). Nos ônibus convencionais, a funcionalidade está sendo implantada gradativamente, com previsão de atender toda a frota até o fim deste mês de novembro.

Leia Mais Ruas escolhe Anderfábio Santos como novo secretário de Educação do Rio



Para usar a modalidade, basta aproximar o cartão de débito diretamente do validador do Jaé. O pagamento é válido para viagens unitárias, sem cobrança adicional. Além do débito por aproximação, o Jaé permite o pagamento das passagens por Pix, pelo aplicativo, por meio do QR Code, e com os cartões físicos do sistema. Para usar a modalidade, basta aproximar o cartão de débito diretamente do validador do Jaé. O pagamento é válido para viagens unitárias, sem cobrança adicional. Além do débito por aproximação, o Jaé permite o pagamento das passagens por Pix, pelo aplicativo, por meio do QR Code, e com os cartões físicos do sistema.

As integrações tarifárias, porém, são exclusivas do cartão preto do Jaé, vinculado ao CPF do usuário, e do QR Code gerado no aplicativo. Assim como o cartão verde do Jaé, o cartão de débito permite apenas o pagamento de viagens unitárias e não dá direito às integrações.



O Bilhete Único Carioca (BUC) permite realizar até três viagens no intervalo de três horas, pagando uma única tarifa de R$ 5, desde que ao menos uma delas seja feita no BRT.



Já o Bilhete Único Margaridas (BUM), disponível para passageiros de linhas intermunicipais que utilizam o Terminal BRT Metropolitano, permite até quatro viagens entre BRT, VLT e ônibus municipais no período de até 20 horas, com integração municipal também no valor de R$ 5.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), a medida faz parte da modernização da bilhetagem eletrônica municipal e amplia as alternativas disponíveis aos passageiros.

Nova linhas que conectam a Ilha do Governador ao metrô

A Prefeitura do Rio anunciou na última semana as primeiras linhas de Conexão BRT que ligam o Aeroporto Internacional do Galeão e a Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, ao sistema de metrô. As linhas 91, com saída do Bananal, e 95, que parte do aeroporto , fazem a ligação com a estação de metrô Del Castilho, passando pelo Terminal Fundão do BRT. As duas funcionam das 4h às 23h.

A Conexão 91 atende passageiros de Bananal e de outras áreas da Ilha do Governador. O itinerário inclui a estação das barcas de Cocotá, o Terminal BRT Fundão e a estação de trem de Bonsucesso, seguindo até a estação de metrô Del Castilho.



Já a Conexão 95 estabelece a primeira ligação direta do Aeroporto Internacional do Galeão com o sistema metroviário. A linha atende a Área de Apoio do Galeão e os Terminais 1 e 2 do aeroporto, além de passar pelo Terminal BRT Fundão e pela estação de trem de Bonsucesso, antes de chegar a Del Castilho.

Com as duas novas ligações, o serviço Conexão BRT passa a contar com seis linhas. As outras quatro são a 28 (Terminal Curral Falso x Terminal Pingo D’Água, via Sepetiba), a 54 (Terminal Centro Olímpico x Anil), a 67 (Terminal Campo Grande x Terminal Deodoro) e a 68 (Bangu x Terminal Deodoro).