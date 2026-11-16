*Matheus Barbosa Silva estava em motocicleta roubada e com placa adulterada - Reprodução/Polícia Civil

*Matheus Barbosa Silva estava em motocicleta roubada e com placa adulteradaReprodução/Polícia Civil

Publicado 16/11/2026 21:27 | Atualizado 16/11/2026 21:36

Foi preso em flagrante neste sábado, em Ipanema, Zona Sul, Matheus Barbosa Silva, suspeito de fazer parte da chamada “ Gangue da Moto” , grupo investigado por roubos e furtos de celulares na região. Segundo a Polícia Civil, ele foi flagrado tentando arrancar o telefone de uma mulher que caminhava pela Rua Garcia d’Ávila. A vítima conseguiu segurar o aparelho e impediu o furto.



A prisão foi realizada por agentes da 14ª DP (Leblon), em ação conjunta com policiais militares do programa Segurança Presente. De acordo com a investigação, Matheus utilizava uma motocicleta Yamaha Lander roubada e com a placa adulterada.



A operação começou após a Polícia Civil obter informações sobre motocicletas do mesmo modelo que poderiam estar sendo usadas em crimes patrimoniais na Zona Sul. As características dos veículos foram compartilhadas com as equipes do Segurança Presente.



Por volta das 11h30, os agentes localizaram uma Yamaha Lander marrom na Avenida Vieira Souto. Durante o acompanhamento, o suspeito tentou furtar o celular da pedestre na Rua Garcia d’Ávila. Ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir de moto, mas caiu e continuou a fuga a pé. Ele foi alcançado na esquina das ruas Prudente de Morais e Maria Quitéria.



Após receber atendimento médico, Matheus foi levado para a 14ª DP, onde a prisão em flagrante foi formalizada. Na fiscalização, os policiais constataram que a moto circulava com a placa TUS6H13, pertencente a outro veículo. A identificação pelo chassi revelou que se tratava de uma Yamaha Lander, ano 2026, com placa original VBG0A48 e registro de roubo desde 15 de outubro.



A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar eventuais comparsas, esclarecer a origem dos veículos e verificar se o preso tem envolvimento em outros crimes patrimoniais na Zona Sul.

A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa de Matheus Barbosa Silva. O espaaço segue abero para manifestações.

Condenado por série de roubos de celulares na Zona Sul é preso na Lagoa

Um homem identificado como Marcelo Alves Ferreira foi preso na manhã desta segunda-feira (16) por policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), na Lagoa, Zona Sul do Rio. Contra ele havia um mandado de prisão pela prática de roubos majorados. Segundo a Polícia Civil, ele foi responsável por diversos assaltos na região, com registros de ocorrências na própria Lagoa, no Leblon e em Botafogo. De acordo com as investigações, Marcelo agia sozinho, armado, abordava as vítimas com violência e exigia celulares e outros pertences. Ele também possui histórico de furtos de aparelhos telefônicos.



Além dos crimes patrimoniais, o homem tem anotações criminais relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaça, resistência e desacato a agentes públicos. Após a prisão, ele foi encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), onde cumprirá a pena determinada pela Justiça. A ação foi realizada pela Desarme, unidade da Polícia Civil especializada em armas, munições e explosivos.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Marcelo Alves Ferreira. O espaço está aberto para novos posicionamentos