*Matheus Barbosa Silva estava em motocicleta roubada e com placa adulteradaReprodução/Polícia Civil
A prisão foi realizada por agentes da 14ª DP (Leblon), em ação conjunta com policiais militares do programa Segurança Presente. De acordo com a investigação, Matheus utilizava uma motocicleta Yamaha Lander roubada e com a placa adulterada.
A operação começou após a Polícia Civil obter informações sobre motocicletas do mesmo modelo que poderiam estar sendo usadas em crimes patrimoniais na Zona Sul. As características dos veículos foram compartilhadas com as equipes do Segurança Presente.
Por volta das 11h30, os agentes localizaram uma Yamaha Lander marrom na Avenida Vieira Souto. Durante o acompanhamento, o suspeito tentou furtar o celular da pedestre na Rua Garcia d’Ávila. Ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir de moto, mas caiu e continuou a fuga a pé. Ele foi alcançado na esquina das ruas Prudente de Morais e Maria Quitéria.
Após receber atendimento médico, Matheus foi levado para a 14ª DP, onde a prisão em flagrante foi formalizada. Na fiscalização, os policiais constataram que a moto circulava com a placa TUS6H13, pertencente a outro veículo. A identificação pelo chassi revelou que se tratava de uma Yamaha Lander, ano 2026, com placa original VBG0A48 e registro de roubo desde 15 de outubro.
Além dos crimes patrimoniais, o homem tem anotações criminais relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaça, resistência e desacato a agentes públicos. Após a prisão, ele foi encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), onde cumprirá a pena determinada pela Justiça. A ação foi realizada pela Desarme, unidade da Polícia Civil especializada em armas, munições e explosivos.
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