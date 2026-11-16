Sem casos confirmados, Rio das Ostras reforça alerta contra Mpox - Foto: Ilustração/Freepik

Sem casos confirmados, Rio das Ostras reforça alerta contra MpoxFoto: Ilustração/Freepik

Publicado 16/11/2026 21:44 | Atualizado 16/11/2026 21:47

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) começou a atualizar diariamente o painel Monitora RJ com informações sobre a mpox . A partir desta segunda-feira (16), a plataforma passa a reunir números de casos notificados, confirmados e descartados da doença nos municípios fluminenses. Até a mesma data, o estado contabilizava 396 casos confirmados e um óbito.





De acordo com os dados divulgados pela secretaria, a capital concentra 71,2% dos registros confirmados ao longo de 2026. O crescimento dos casos ficou mais acentuado a partir da Semana Epidemiológica 37, iniciada em 13 de setembro.



A consulta pode ser feita pelo site da Secretaria de Estado de Saúde (



O monitoramento é realizado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), que acompanha diariamente os casos notificados e confirmados pelos 92 municípios do estado. As informações também são analisadas e consolidadas em boletins epidemiológicos semanais, utilizados para acompanhar a evolução da doença e orientar as ações de vigilância e controle.



Segundo a SES-RJ, uma nota técnica com orientações sobre a mpox foi encaminhada às secretarias municipais de Saúde. A pasta também promoveu uma capacitação para 500 profissionais, entre médicos e enfermeiros que atuam nas cidades fluminenses. O treinamento abordou diagnóstico, manejo clínico e prevenção, com foco no atendimento a pacientes com suspeita da infecção. LEIA MAIS: Suspeito de matar a companheira em pleno Dia dos Namorados é preso De acordo com os dados divulgados pela secretaria, a capital concentra 71,2% dos registros confirmados ao longo de 2026. O crescimento dos casos ficou mais acentuado a partir da Semana Epidemiológica 37, iniciada em 13 de setembro.A consulta pode ser feita pelo site da Secretaria de Estado de Saúde ( saude.rj.gov.br ). Para acessar os números, o usuário deve entrar no Monitora RJ e selecionar as abas “Vigilância em Saúde” e “mpox”. A plataforma disponibiliza informações sobre a situação epidemiológica da doença no território fluminense.O monitoramento é realizado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), que acompanha diariamente os casos notificados e confirmados pelos 92 municípios do estado. As informações também são analisadas e consolidadas em boletins epidemiológicos semanais, utilizados para acompanhar a evolução da doença e orientar as ações de vigilância e controle.Segundo a SES-RJ, uma nota técnica com orientações sobre a mpox foi encaminhada às secretarias municipais de Saúde. A pasta também promoveu uma capacitação para 500 profissionais, entre médicos e enfermeiros que atuam nas cidades fluminenses. O treinamento abordou diagnóstico, manejo clínico e prevenção, com foco no atendimento a pacientes com suspeita da infecção.





Estado recebeu 2 mil doses de vacina

No início de novembro, a Secretaria de Estado de Saúde recebeu do Ministério da Saúde duas mil doses da vacina contra a mpox. Todos os imunizantes foram destinados ao município do Rio de Janeiro, que concentra a maior parte dos casos confirmados.



A pasta aguarda uma nova remessa de doses. A distribuição para os demais municípios dependerá de avaliação técnica, considerando o cenário epidemiológico de cada localidade, as demandas das secretarias municipais e a disponibilidade de vacinas em estoque. O início da imunização em cada cidade também estará condicionado a esses fatores.



A vacinação é destinada a grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão pessoas vivendo com HIV que apresentam maior risco de agravamento pela doença. A aplicação depende de levantamento prévio e agendamento realizados pelos municípios.





Sintomas e transmissão

A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus MPXV, do gênero Orthopoxvirus. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com pessoas infectadas, especialmente com lesões na pele e nas mucosas.



Entre os sintomas estão erupções e lesões na pele, aumento dos gânglios linfáticos, febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço. Para reduzir o risco de transmissão, a orientação é evitar contato direto com pessoas que apresentem lesões suspeitas e procurar atendimento em uma unidade de saúde diante de possíveis sintomas.