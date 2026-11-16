Sem casos confirmados, Rio das Ostras reforça alerta contra MpoxFoto: Ilustração/Freepik
De acordo com os dados divulgados pela secretaria, a capital concentra 71,2% dos registros confirmados ao longo de 2026. O crescimento dos casos ficou mais acentuado a partir da Semana Epidemiológica 37, iniciada em 13 de setembro.
A consulta pode ser feita pelo site da Secretaria de Estado de Saúde (saude.rj.gov.br). Para acessar os números, o usuário deve entrar no Monitora RJ e selecionar as abas “Vigilância em Saúde” e “mpox”. A plataforma disponibiliza informações sobre a situação epidemiológica da doença no território fluminense.
O monitoramento é realizado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), que acompanha diariamente os casos notificados e confirmados pelos 92 municípios do estado. As informações também são analisadas e consolidadas em boletins epidemiológicos semanais, utilizados para acompanhar a evolução da doença e orientar as ações de vigilância e controle.
Segundo a SES-RJ, uma nota técnica com orientações sobre a mpox foi encaminhada às secretarias municipais de Saúde. A pasta também promoveu uma capacitação para 500 profissionais, entre médicos e enfermeiros que atuam nas cidades fluminenses. O treinamento abordou diagnóstico, manejo clínico e prevenção, com foco no atendimento a pacientes com suspeita da infecção.
Estado recebeu 2 mil doses de vacina
A pasta aguarda uma nova remessa de doses. A distribuição para os demais municípios dependerá de avaliação técnica, considerando o cenário epidemiológico de cada localidade, as demandas das secretarias municipais e a disponibilidade de vacinas em estoque. O início da imunização em cada cidade também estará condicionado a esses fatores.
A vacinação é destinada a grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão pessoas vivendo com HIV que apresentam maior risco de agravamento pela doença. A aplicação depende de levantamento prévio e agendamento realizados pelos municípios.
Sintomas e transmissão
Entre os sintomas estão erupções e lesões na pele, aumento dos gânglios linfáticos, febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço. Para reduzir o risco de transmissão, a orientação é evitar contato direto com pessoas que apresentem lesões suspeitas e procurar atendimento em uma unidade de saúde diante de possíveis sintomas.
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