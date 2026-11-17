A Polícia Militar realiza, na manhã desta terça-feira (17), uma operação pelo segundo dia consecutivo no Complexo da Maré , na Zona Norte do Rio. Por conta da ação, 41 escolas municipais voltaram a suspender as aulas. Os agentes atuam nas comunidades do Timbau e Fogo Cruzado, controladas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).





Segundo a corporação, equipes subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE) atuam para coibir a atuação de criminosos na localidades. Ao longo da manhã, policiais removeram barricadas incendiadas da comunidade do Timbau. LEIA MAIS: Suspeito de matar a companheira em pleno Dia dos Namorados é preso Segundo a corporação, equipes subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE) atuam para coibir a atuação de criminosos na localidades. Ao longo da manhã, policiais removeram barricadas incendiadas da comunidade do Timbau.

Nas redes sociais, moradores revelaram ainda presença de blindados da PM nas comunidades desde o início da manhã. A operação segue em andamento. Até o momento, não há informações sobre presos ou apreensões.

"Mais um dia que as crianças ficam sem aula nas escolas dentro da Maré. Nós, pais, ficamos preocupados tendo que sair para trabalhar. Mais um dia que nossas encomendas não são entregues. O morador da favela tem que ter muita resiliência e sabedoria para viver essas situações quase semanalmente" desabafou um morador.

Impactos

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 41 escolas suspenderam as aulas nesta manhã pelo segundo dia seguido. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, até o momento, quatro unidades de Atenção Primária da região interromperam o funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas.

Já UFRJ mantém atividades, mas recomenda atenção nos deslocamentos e orienta a não realização de provas devido à operação policial.



"Diante da continuidade da operação policial no Complexo da Maré, pelo segundo dia consecutivo, a Universidade recomenda atenção nos deslocamentos e orienta que sejam evitadas áreas com registros de confrontos ou bloqueios. A UFRJ orienta ainda os docentes a não realizar provas, testes e outras atividades avaliativas nesta terça-feira, considerando possíveis dificuldades de deslocamento dos estudantes", afirmou.



A universidade destacou também que estudantes que não puderem comparecer às atividades acadêmicas devido a situações de risco à segurança poderão solicitar a justificativa de suas ausências e a não contabilização das faltas, mediante comprovação ou autodeclaração validada.

Em meio a operação, um veículo da Expresso Rio de Janeiro, que operava na linha 143C (Nova Iguaçu x Niterói), apresentou um desligamento inesperado durante a viagem, interditando o trânsito na Avenida Brasil, na região da Vila do João, na Maré.

Segundo a Semove, o próprio motorista realizou os procedimentos necessários, conseguindo restabelecer o funcionamento do veículo. O coletivo já se encontra na garagem para avaliação técnica e verificação das causas do ocorrido.

Por conta disso, 38 linhas municipais sofreram impacto no itinerário. Apesar disso, por volta das 10h, a circulação já estava em processo de normalização.

Primeiro dia de operação

Na segunda-feira (16), os alvos foram as regiões do Timbau, Fogo Cruzado, Pinheiros, Vila do João, Conjunto Esperança e Baixa do Sapateiro. Durante a ação, barricadas foram incendiadas por criminosos para dificultar a entrada dos agentes.

Ao longo do dia, policiais removeram barricadas e encontraram pedaços de concreto com aberturas usadas como apoio para fuzis, conhecidas como seteiras. Na Baixa do Sapateiro, equipes apreenderam farta quantidade de drogas. Segundo a corporação, através do faro da cadela Artemis, foi possível localizar a droga no sótão de um imóvel.

Ao todo, cerca de 200 policiais militares do Batalhão de Choque, Batalhão de Ações com Cães, Batalhão Tático de Motociclistas, Batalhão de Operações Especiais atuaram no complexo, com apoio do veículo blindado. As equipes do Núcleo de Apoio às Operações Especiais utilizam retroescavadeiras para remover barricadas que impedem a livre circulação dos moradores.

Devido a operação, 41 escolas suspenderam as aulas na segunda. Também por causa da ação, a inauguração do Espaço Delas: Garantia de Direito das Mulheres e Acesso à Justiça, marcada para esta segunda (16), no Campus Maré da Fiocruz, precisou ser adiada. Por meio de nota, a Fiocruz informou que uma nova data será divulgada.

"Informamos que, em razão da operação policial em curso no Complexo da Maré, o evento previsto para hoje (16) foi adiado, visando garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas. Uma nova data será divulgada oportunamente.", concluiu

Além disso, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quatro unidades de Atenção Primária suspenderam o funcionamento.





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