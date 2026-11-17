Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) se reuniram para operação na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste - Reprodução / Redes Sociais

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) se reuniram para operação na Cidade de Deus, na Zona SudoesteReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/11/2026 08:04

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) fazem, na manhã desta terça-feira (17), uma operação na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio, com o objetivo de coibir disputas territoriais e roubos de veículos. A ação ocorre um dia depois de coroas de flores com nomes de agentes vivos serem deixadas na frente do batalhão. Até o momento, um foragido da Justiça foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes do 18º BPM - com apoio de agentes subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) - buscam localizar criminosos envolvidos em guerras por territórios. Atualmente, o Comando Vermelho (CV) controla a Cidade de Deus e tenta expandir sua área de atuação para outros bairros , como Rio das Pedras, onde milicianos ainda exercem influência.

A corporação destacou que os policiais também atuam na localidade para reprimir roubos de veículos ocorridos na região de Jacarepaguá.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam um aumento no número desse crime na Circunscrição Integrada de Segurança Pública (Cisp) 32 - formada pelos bairros do Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara. De janeiro a setembro deste ano, houve 514 registros. No mesmo período de 2025, foram 472. O crescimento é de 8,9%.

Durante a operação desta terça, a PM informou que as equipes buscam em pontos previamente identificados, com o objetivo de localizar criminosos e possíveis esconderijos de materiais ilícitos.

Até o momento, um homem com mandado de prisão preventiva em aberto, por extorsão e associação criminosa, foi preso.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressaltou que, até o momento, uma unidade de Atenção Primária suspendeu o funcionamento e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas. Outras três unidades mantêm o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) destacou que 11 escolas foram impactadas.

Coroas de flores

Nesta segunda-feira (16), duas coroas de flores foram deixadas na porta do 18º BPM (Jacarepaguá), localizado na Estrada do Pau-Ferro, na Freguesia, na Zona Sudoeste do Rio. Os objetos traziam os nomes de dois policiais vivos e lotados no batalhão, com os dizeres: "Combateste o bom combate, acabaste a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que, em tradução livre, significa: "Se queres a paz, prepara-te para a guerra".

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto se aproximaram da lateral do muro do batalhão, no início da tarde. Enquanto o piloto aguardava no veículo, o garupa desceu e deixou as coroas próximo a uma árvore. Um agente, que presenciou a ação, conseguiu interceptar o responsável por colocar os objetos. O piloto da moto, no entanto, conseguiu fugir. O homem detido foi encaminhado à delegacia da área.

Para a corporação, o episódio tem características de uma ameaça e ocorre em meio a operações mais incisivas realizadas pelo 18º BPM na região. Um dos exemplos são ações feitas na Gardênia Azul, que é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que assumiu o território após anos de domínio da milícia.