André está internado no Hospital Municipal Miguel CoutoReprodução/Rede Social
De acordo com relatos de amigos, André e o namorado passeavam com os cachorros deles por volta das 8h, entre as ruas Carlos de Carvalho e Carlos Sampaio, nas proximidades da Cruz Vermelha, quando viram Victor Hugo gritando e arrastando uma mulher em direção a uma rua com pouca movimentação. Ao perceber a situação, o professor começou a gritar por ajuda, pedindo a presença da polícia e a intervenção de pessoas próximas.
Ainda segundo os relatos, policiais chegaram e dispersaram o primeiro conflito, permitindo que a mulher conseguissem se afastar do local. Apesar disso, os agentes não prenderam o homem naquele momento. Em seguida, o suspeito teria se juntado a outros seis colegas e iniciado as agressões contra André.
O professor tentou buscar abrigo em um bar nas proximidades, mas foi perseguido pelo grupo. Na tentativa de escapar, entrou na cozinha do estabelecimento, mas acabou retirado à força e levado novamente para a rua. Lá, foi agredido mais uma vez até ficar desacordado no chão.
André também teria sido vítima de homofobia durante o espancamento. Segundo testemunhas, os agressores o chamavam de "X9 viadinho" e disseram que ele iria morrer.
Após gritos de pessoas que estavam nas proximidades, policiais retornaram ao local, encaminharam o escritor para o hospital e prenderam o suspeito.
Além de professor, André trabalha como tradutor de livros da editora Pinard, que também denunciou o caso nas redes sociais.
"Pedimos para que nossos amigos e leitores nos ajudem a denunciar o caso e divulgar essa barbárie, que não pode passar impune (...) Amigos e familiares estão agindo para que sejam liberadas as câmeras de segurança do lugar, além de solicitar a prisão dos agressores e garantir a responsabilização dos comerciantes que permitiram a agressão nos estabelecimentos", escreveu a editora.
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