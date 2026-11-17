André está internado no Hospital Municipal Miguel Couto - Reprodução/Rede Social

André está internado no Hospital Municipal Miguel CoutoReprodução/Rede Social

Publicado 17/11/2026 08:07 | Atualizado 17/11/2026 08:26

O professor e escritor André Luis de Oliveira, conhecido como André Aires, 42 anos, permanece internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio. Ele foi espancado por um grupo de homens no Centro, no domingo (15), após tentar defender uma mulher que estava sendo agredida . Um dos suspeitos, identificado como Victor Hugo de Araújo Palmeira, foi preso em flagrante.





De acordo com relatos de amigos, André e o namorado passeavam com os cachorros deles por volta das 8h, entre as ruas Carlos de Carvalho e Carlos Sampaio, nas proximidades da Cruz Vermelha, quando viram Victor Hugo gritando e arrastando uma mulher em direção a uma rua com pouca movimentação. Ao perceber a situação, o professor começou a gritar por ajuda, pedindo a presença da polícia e a intervenção de pessoas próximas.



Ainda segundo os relatos, policiais chegaram e dispersaram o primeiro conflito, permitindo que a mulher conseguissem se afastar do local. Apesar disso, os agentes não prenderam o homem naquele momento. Em seguida, o suspeito teria se juntado a outros seis colegas e iniciado as agressões contra André.



O professor tentou buscar abrigo em um bar nas proximidades, mas foi perseguido pelo grupo. Na tentativa de escapar, entrou na cozinha do estabelecimento, mas acabou retirado à força e levado novamente para a rua. Lá, foi agredido mais uma vez até ficar desacordado no chão.



André também teria sido vítima de homofobia durante o espancamento. Segundo testemunhas, os agressores o chamavam de "X9 viadinho" e disseram que ele iria morrer.



Após gritos de pessoas que estavam nas proximidades, policiais retornaram ao local, encaminharam o escritor para o hospital e prenderam o suspeito. LEIA MAIS: Padrasto é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada De acordo com relatos de amigos, André e o namorado passeavam com os cachorros deles por volta das 8h, entre as ruas Carlos de Carvalho e Carlos Sampaio, nas proximidades da Cruz Vermelha, quando viram Victor Hugo gritando e arrastando uma mulher em direção a uma rua com pouca movimentação. Ao perceber a situação, o professor começou a gritar por ajuda, pedindo a presença da polícia e a intervenção de pessoas próximas.Ainda segundo os relatos, policiais chegaram e dispersaram o primeiro conflito, permitindo que a mulher conseguissem se afastar do local. Apesar disso, os agentes não prenderam o homem naquele momento. Em seguida, o suspeito teria se juntado a outros seis colegas e iniciado as agressões contra André.O professor tentou buscar abrigo em um bar nas proximidades, mas foi perseguido pelo grupo. Na tentativa de escapar, entrou na cozinha do estabelecimento, mas acabou retirado à força e levado novamente para a rua. Lá, foi agredido mais uma vez até ficar desacordado no chão.André também teria sido vítima de homofobia durante o espancamento. Segundo testemunhas, os agressores o chamavam de "X9 viadinho" e disseram que ele iria morrer.Após gritos de pessoas que estavam nas proximidades, policiais retornaram ao local, encaminharam o escritor para o hospital e prenderam o suspeito.

Segundo os amigos, André passou por uma cirurgia em decorrência de um traumatismo craniano e sofreu múltiplos traumas pelo corpo. O estado de saúde dele é grave.



Além de professor, André trabalha como tradutor de livros da editora Pinard, que também denunciou o caso nas redes sociais.



"Pedimos para que nossos amigos e leitores nos ajudem a denunciar o caso e divulgar essa barbárie, que não pode passar impune (...) Amigos e familiares estão agindo para que sejam liberadas as câmeras de segurança do lugar, além de solicitar a prisão dos agressores e garantir a responsabilização dos comerciantes que permitiram a agressão nos estabelecimentos", escreveu a editora.

Procurada, a Polícia Militar informou que agentes da UPP Providência estavam em patrulhamento na Rua Carlos de Carvalho, no domingo (15), quando avistaram um homem sendo espancado. "A vítima foi socorrida ao Hospital Miguel Couto. O agressor foi preso e encaminhado para a 5ª DP", disse em nota.



De acordo com a 5ª DP (Mem de Sá), o homem foi conduzido à unidade por policiais militares e preso em flagrante por tentativa de homicídio. Na segunda-feira (16), Victor Hugo passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.

A reportagem não localizou a defesa de Victor e dos outros suspeitos. O espaço está aberto para eventuais manifestações.