Vinicius representava a equipe Brabo Jiu-Jitsu em competições esportivas - Reprodução / Redes sociais

Vinicius representava a equipe Brabo Jiu-Jitsu em competições esportivasReprodução / Redes sociais

Publicado 17/11/2026 08:45

O DIA conversou com a mãe do jovem, Renata Rodrigues de Oliveira, que se emocionou ao falar sobre o filho. O atleta de jiu-jítsu Vinicius Pereira Rodrigues, conhecido como "VP", 18 anos, morreu , neste domingo (15), após se afogar na Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio. Natural de Juiz de Fora (MG), o jovem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros com vida, mas não resistiu. A reportagem deconversou com a mãe do jovem, Renata Rodrigues de Oliveira, que se emocionou ao falar sobre o filho.

"O Vinicius era um menino maravilhoso, brincalhão, muito alegre. Que tristeza, meu Deus. É difícil demais", lamentou.





Segundo a corporação, o Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca foi acionado por volta das 12h40, na altura do Posto 3 da praia. As equipes iniciaram as buscas pelo jovem e contaram com o auxílio de uma aeronave, uma moto aquática e mergulhadores para realizar o resgate. LEIA MAIS: RJ passa a atualizar painel de casos de mpox diariamente Segundo a corporação, o Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca foi acionado por volta das 12h40, na altura do Posto 3 da praia. As equipes iniciaram as buscas pelo jovem e contaram com o auxílio de uma aeronave, uma moto aquática e mergulhadores para realizar o resgate.

Após ser retirado da água, Vinicius recebeu os primeiros atendimentos dos militares e foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, em estado grave. Apesar dos esforços das equipes de socorro, o atleta morreu na unidade de saúde.



"O Vinicius conheceu muita gente pela alegria dele, pela felicidade. Ele brincava com todo mundo. Era um menino maravilhoso, que gostava muito de jiu-jítsu. Foi muito amado, era amoroso. Ele era perfeito", completou a mãe.

Vinicius representava a equipe Brabo Jiu-Jitsu em competições esportivas e também participava das atividades no centro de treinamento, onde auxiliava nos treinos destinados às crianças. Nas redes sociais, a academia publicou uma homenagem ao jovem e manifestou pesar pela morte do atleta, destacando a importância dele para a equipe.

"Um menino muito gente boa, guerreiro dentro dos tatames, amigo legal, companheiro e dono de um coração enorme. É difícil encontrar palavras para uma perda tão dolorosa. Você tinha tantos sonhos, tanta vida pela frente e ainda tantas histórias para viver. Mais do que um atleta, você era parte da nossa família. Seu sorriso, sua amizade e todos os momentos que vivemos juntos jamais serão esquecidos. Que Deus conforte o coração de seus familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conhecer você. VP, você vai fazer falta demais! Descanse em paz, guerreiro. Para sempre na memória do Brabo", escreveu.

O velório de Vinicius será realizado nesta terça-feira (17), no Cemitério Municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A cerimônia de despedida será seguida pelo sepultamento do jovem, previsto para as 16h30.