O atleta de jiu-jítsu Vinicius Pereira Rodrigues, conhecido como "VP", 18 anos, morreu, neste domingo (15), após se afogar na Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio. Natural de Juiz de Fora (MG), o jovem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros com vida, mas não resistiu. A reportagem de O DIA conversou com a mãe do jovem, Renata Rodrigues de Oliveira, que se emocionou ao falar sobre o filho.
"O Vinicius era um menino maravilhoso, brincalhão, muito alegre. Que tristeza, meu Deus. É difícil demais", lamentou.
Segundo a corporação, o Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca foi acionado por volta das 12h40, na altura do Posto 3 da praia. As equipes iniciaram as buscas pelo jovem e contaram com o auxílio de uma aeronave, uma moto aquática e mergulhadores para realizar o resgate.
Após ser retirado da água, Vinicius recebeu os primeiros atendimentos dos militares e foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, em estado grave. Apesar dos esforços das equipes de socorro, o atleta morreu na unidade de saúde.
"O Vinicius conheceu muita gente pela alegria dele, pela felicidade. Ele brincava com todo mundo. Era um menino maravilhoso, que gostava muito de jiu-jítsu. Foi muito amado, era amoroso. Ele era perfeito", completou a mãe.
Vinicius representava a equipe Brabo Jiu-Jitsu em competições esportivas e também participava das atividades no centro de treinamento, onde auxiliava nos treinos destinados às crianças. Nas redes sociais, a academia publicou uma homenagem ao jovem e manifestou pesar pela morte do atleta, destacando a importância dele para a equipe.
"Um menino muito gente boa, guerreiro dentro dos tatames, amigo legal, companheiro e dono de um coração enorme. É difícil encontrar palavras para uma perda tão dolorosa. Você tinha tantos sonhos, tanta vida pela frente e ainda tantas histórias para viver. Mais do que um atleta, você era parte da nossa família. Seu sorriso, sua amizade e todos os momentos que vivemos juntos jamais serão esquecidos. Que Deus conforte o coração de seus familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conhecer você. VP, você vai fazer falta demais! Descanse em paz, guerreiro. Para sempre na memória do Brabo", escreveu.
O velório de Vinicius será realizado nesta terça-feira (17), no Cemitério Municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A cerimônia de despedida será seguida pelo sepultamento do jovem, previsto para as 16h30.
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