Homem ficou sentado em cima de carro em movimento na Linha Amarela - Reprodução / Redes Sociais

Homem ficou sentado em cima de carro em movimento na Linha AmarelaReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/11/2026 09:42

Um homem subiu e ficou sentado em cima de um carro em movimento, na Linha Amarela , nas proximidades do Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (16). Duas mulheres, que estavam dentro do veículo, temeram uma tentativa de assalto e não pararam o automóvel.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero das ocupantes do carro, que pediram para o homem descer. A passageira disse para a motorista não abrir a janela porque o rapaz, que estava sem camisa e de short preto, poderia assaltá-la. O fato aconteceu no sentido Fundão.

"Que ódio. Não deixa. Não para. Ele não vai descer. Ele quer te assaltar. Não abre o vidro. Não vou parar. Vai ter uma polícia ali na saída da Linha Amarela", afirmou uma das mulheres em meio a xingamentos.

Homem sobe em cima de carro em movimento na Linha Amarela Crédito: Reprodução / Redes Sociais https://t.co/I5cIqmL215 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 17, 2026

A motorista sugeriu a hipótese do homem querer fugir de alguma situação, pois ele estaria sangrando. "Não é assalto. Ele quer fugir de alguma coisa. Meu carro deve estar cheio de sangue", disse.

Em determinado momento, o rapaz ficou com uma das pernas no para-brisas dianteiro, atrapalhando a visão da motorista, que poderia gerar um acidente. Além disso, um ocupante de um outro veículo gravou o homem sentado no teto, não aparentando estar preocupado com o automóvel em movimento.

Depois de alguns minutos e metros percorridos, o homem desceu e saiu correndo.

Questionada pela reportagem, a Lamsa, concessionária que administra a via, informou que não foi acionada para a ocorrência.

A Polícia Militar também informou que o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não recebeu chamado para o fato.

Reforço no policiamento

Na manhã desta terça-feira (17), policiais militares intensificaram o policiamento na Linha Amarela, próximo à Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio, devido uma operação na localidade . De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) reforçaram a patrulha na via expressa como forma de auxiliar a atuação do 18º BPM (Jacarepaguá) na região.

Segundo a PM, as equipes do 18º BPM - com apoio de agentes subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) - buscam localizar criminosos envolvidos em disputas territoriais. Atualmente, o Comando Vermelho (CV) controla a Cidade de Deus e tenta expandir sua área de atuação para outros bairros, como Rio das Pedras, onde milicianos ainda exercem influência.

A corporação destacou que os policiais também atuam na localidade para reprimir roubos de veículos ocorridos na região de Jacarepaguá. As buscas acontecem em pontos previamente identificados, com objetivo de achar criminosos e possíveis esconderijos de materiais ilícitos. Até o momento, não houve registro de prisões e de apreensões.

Às 9h, o trânsito, no sentido Fundão da Linha Amarela, apresentava lentidão no trecho de Jacarepaguá, com uma movimentação intensa do pedágio até Engenho de Dentro. Também foi registrado congestionamento no caminho de Del Castilho até Manguinhos.

Já no sentido Barra da Tijuca, houve registro de lentidão da Maré até Pilares e em Água Santa até os acessos para a Avenida Ayrton Senna.