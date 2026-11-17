Animais eram mantidos em gaiolas e estavam sem licença ambientalDivulgação / PMERJ
A apreensão ocorreu durante uma ação dos agentes no imóvel, após a identificação de aves silvestres mantidas em cativeiro sem a devida autorização ambiental. Durante a fiscalização, os policiais recolheram os pássaros e realizaram os procedimentos necessários para encaminhar a ocorrência para as autoridades competentes.
Na sequência, o responsável pelo local e os animais foram levados para a 66ª DP (Piabetá), onde o caso acabou registrado. A autoridade policial ficará responsável por analisar as circunstâncias da apreensão e determinar as medidas cabíveis para os envolvidos.
Polícia Ambiental apreende sete aves silvestres em bar de Guapimirim
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, os agentes foram até o estabelecimento, situado na Rua Orilho Picole, para verificar as informações recebidas. No local, o proprietário autorizou a entrada dos policiais, que realizaram uma fiscalização e encontraram diversas gaiolas com animais da fauna silvestre. O caso aconteceu no dia 11 de outubro.
Durante a vistoria, os agentes constataram que algumas das aves possuíam licença para criação. No entanto, outras não tinham a documentação necessária para comprovar a regularidade da manutenção em cativeiro. Diante da irregularidade, os policiais apreenderam os sete animais que estavam sem autorização, além das sete gaiolas utilizadas para mantê-los.
Após o resgate, as aves e as gaiolas foram encaminhadas à delegacia, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. A ocorrência foi registrada na unidade, que ficará responsável por analisar as circunstâncias e avaliar as medidas cabíveis.
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