Registro da ocasião que o detento foi preso, em novembro de 2025 - Divulgação / Polícia Federal

Registro da ocasião que o detento foi preso, em novembro de 2025Divulgação / Polícia Federal

Publicado 17/11/2026 10:27

Um detento do Presídio Nelson Hungria, unidade conhecida como Bangu 7, na Zona Oeste do Rio, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (17). Ele é suspeito de usar um celular dentro da cadeia para aliciar crianças e adolescentes pela internet. As investigações apontam que o preso queria obter e disseminar fotos e vídeos com cenas de abuso sexual infantojuvenil

As autoridades prenderam o homem em flagrante em novembro de 2025. Ele é acusado de praticar, pelo menos, 68 condutas de publicar e armazenar arquivos em computadores com violência sexual contra menores de idade.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o alvo, denunciado. No entanto, investigações da PF apontaram que, mesmo preso, o homem continuou mantendo contato com crianças e adolescentes. Há indícios de que ele seguiu manipulando psicologicamente as vítimas, além de ter usado irregularmente telefone dentro do presídio.

Por isso, o preso poderá responder pelos crimes de aliciamento, compartilhamento e armazenamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantojuvenil, além de estar sujeito a sanções disciplinares.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio e cumprido por agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER), dentro do presídio.

PF alerta pais sobre formas de proteger crianças

Em comunicado, a PF alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar sues filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

"Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco", aponta a corporação.

Homem é preso por estupro de vulnerável contra a enteada

Um homem investigado por estupro de vulnerável contra a enteada, de 14 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (16) em uma residência na Rua Leopoldo Bulhões, em Benfica, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, os abusos teriam começado quando a adolescente tinha 12 anos.

A investigação teve início depois que a irmã da jovem procurou a delegacia e relatou os abusos. De acordo com as informações reunidas pelas autoridades, o padrasto teria tocado as partes íntimas da vítima e praticado atos de masturbação na presença dela e de outra criança, filha do investigado, de cinco anos.

O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). A prisão preventiva foi decretada no curso das apurações. O homem segue preso.