Claudineia Cristina de Oliveira foi morta em Magé, na Baixada Fluminense - Reprodução / Redes Sociais

Claudineia Cristina de Oliveira foi morta em Magé, na Baixada FluminenseReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/11/2026 11:42

Policiais prenderam, em flagrante, um homem por assassinar a companheira em Magé, na Baixada Fluminense . Claudineia Cristina de Oliveira teria tido o corpo escondido debaixo de uma cama depois de ser asfixiada.

O caso aconteceu no bairro Jardim da Prata, no distrito de Guia de Pacobaíba, também conhecido como Mauá, na última sexta-feira (13). De acordo com relatos, a vítima estava trabalhando em um sítio junto com o autor quando o feminicídio ocorreu. O casal teria discutido e o homem matado a mulher por asfixia.

O cadáver de Claudineia teria sido escondido em baixo de uma cama de um dos quartos do local. O autor fugiu, mas acabou sendo detido horas depois e confessou o crime. Segundo a Polícia Militar, ele possui seis anotações criminais, incluindo uma por descumprimento de medida protetiva.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda. "Claudinha não merecia ter esse final. Era incrível, trabalhadora pra caramba. Seus filhos, que tanto amava, tiraram você deles. Descanse em paz", escreveu uma internauta.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Polícia Civil informou que policiais militares conduziram o homem para a especializada, onde houve a autuação em flagrante por feminicídio.

Assassinato no Dia dos Namorados

Nesta segunda-feira (16), agentes da DHBF prenderam Wellington Ribeiro de Sousa. Ele é o principal suspeito do feminicídio da companheira, Lizandra Adília de Paula Leite, de 46 anos , em pleno Dia dos Namorados, no último 12 de junho.

O homem foi localizado na Rua Manoel Gomes, em Itacuruçá, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu.

Segundo a investigação, Wellington teria provocado uma perfuração na região abdominal da vítima com uma faca. Após feri-la, ele teria a encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Patrícia Marinho, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e afirmado à equipe médica que a mulher havia se envolvido em uma briga com uma pessoa desconhecida.

Lizandra deu entrada com lesões pelo corpo, dores abdominais intensas e sangramento. Ela morreu após sofrer três paradas cardiorrespiratórias.

A perícia apontou que a morte foi provocada por septicemia decorrente da perfuração. Ainda segundo a DHBF, a apuração reuniu documentos técnicos e depoimentos de diversas testemunhas, que indicaram um histórico de violência física e psicológica durante a relação. Para os investigadores, o feminicídio ocorreu em meio a um longo período de abusos.

A reportagem ainda não localizou as defesas dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestações.