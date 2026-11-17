Interessados devem comparecer presencialmente à Vila Olímpica Municipal Seu AmaroDivulgação / Prefeitura do Rio
As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes atividades: natação (50), dança (40), futebol (35), skate (7), atividades aquáticas adaptadas (5), dança adaptada (5), ginástica artística (5), basquete (4) e parkour (4).
Realizado pelo Instituto Uevom, com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, o projeto atende mais de 1.700 participantes e utiliza o esporte como ferramenta de inclusão, fortalecimento dos vínculos comunitários e formação social.
Como se inscrever
A unidade funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. O endereço é Rua Tancredo Neves, na Maré.
Fundado em 1999 por lideranças comunitárias, professores e parceiros da região, o Instituto Uevom atua há quase três décadas na promoção do esporte, da educação e da assistência social. Ao longo de sua trajetória, a organização afirma já ter impactado mais de 100 mil pessoas.
Resultados na vida dos participantes
"Ela está mais concentrada e começou a verbalizar frases", afirmou.
Josefa Gomes, responsável por Enzo, de 6 anos, também destacou os progressos do menino, que é autista e participa das aulas de natação há dois anos.
"Na convivência, está interagindo melhor", disse.
"Um projeto gratuito de esporte na Maré representa acesso, oportunidade e transformação. Ele permite que crianças, jovens e pessoas com deficiência tenham contato com atividades que muitas vezes não estariam ao seu alcance, sem que a condição financeira seja uma barreira", destacou Celso, coordenador do Educar Pelo Esporte.
Além das aulas, o programa promove eventos e oficinas socioeducativas sobre direitos humanos, respeito, equidade de gênero, conscientização ambiental e combate às discriminações. A proposta é contribuir para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e para o desenvolvimento integral dos participantes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.