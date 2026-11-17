Interessados devem comparecer presencialmente à Vila Olímpica Municipal Seu Amaro - Divulgação / Prefeitura do Rio

Interessados devem comparecer presencialmente à Vila Olímpica Municipal Seu AmaroDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 17/11/2026 12:18

O Projeto Educar Pelo Esporte está com 155 vagas gratuitas abertas, em novembro, para crianças e adolescentes com deficiência no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. A iniciativa oferece atividades esportivas e educativas em dez modalidades, entre elas dança, natação, futebol e basquete, com o objetivo de promover a inclusão e o desenvolvimento social dos participantes.





As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes atividades: natação (50), dança (40), futebol (35), skate (7), atividades aquáticas adaptadas (5), dança adaptada (5), ginástica artística (5), basquete (4) e parkour (4).



Realizado pelo Instituto Uevom, com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, o projeto atende mais de 1.700 participantes e utiliza o esporte como ferramenta de inclusão, fortalecimento dos vínculos comunitários e formação social. LEIA MAIS: Evento gratuito oferece oficinas, música e artesanato em Cabo Frio As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes atividades: natação (50), dança (40), futebol (35), skate (7), atividades aquáticas adaptadas (5), dança adaptada (5), ginástica artística (5), basquete (4) e parkour (4).Realizado pelo Instituto Uevom, com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, o projeto atende mais de 1.700 participantes e utiliza o esporte como ferramenta de inclusão, fortalecimento dos vínculos comunitários e formação social.

Como se inscrever

Os interessados devem comparecer presencialmente à Vila Olímpica Municipal Seu Amaro para consultar a disponibilidade de vagas, atividades e horários. No momento, as modalidades adaptadas com oportunidades abertas são atividades aquáticas e dança.



A unidade funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. O endereço é Rua Tancredo Neves, na Maré.



Fundado em 1999 por lideranças comunitárias, professores e parceiros da região, o Instituto Uevom atua há quase três décadas na promoção do esporte, da educação e da assistência social. Ao longo de sua trajetória, a organização afirma já ter impactado mais de 100 mil pessoas.

Resultados na vida dos participantes

As mudanças são percebidas pelas famílias. Bárbara Correa, mãe de Maria Eduarda, de 14 anos, contou que a filha, que é autista e participa do projeto desde 2024, apresentou avanços no comportamento e na comunicação. Atualmente, a adolescente frequenta aulas de balé e natação.



"Ela está mais concentrada e começou a verbalizar frases", afirmou.



Josefa Gomes, responsável por Enzo, de 6 anos, também destacou os progressos do menino, que é autista e participa das aulas de natação há dois anos.



"Na convivência, está interagindo melhor", disse.

Em comunidades periféricas, o custo de atividades extracurriculares pode representar um obstáculo para muitas famílias. Nesse contexto, iniciativas gratuitas ampliam o acesso de crianças e adolescentes com deficiência à prática esportiva e a experiências importantes para o desenvolvimento.



"Um projeto gratuito de esporte na Maré representa acesso, oportunidade e transformação. Ele permite que crianças, jovens e pessoas com deficiência tenham contato com atividades que muitas vezes não estariam ao seu alcance, sem que a condição financeira seja uma barreira", destacou Celso, coordenador do Educar Pelo Esporte.



Além das aulas, o programa promove eventos e oficinas socioeducativas sobre direitos humanos, respeito, equidade de gênero, conscientização ambiental e combate às discriminações. A proposta é contribuir para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e para o desenvolvimento integral dos participantes.