Imagem mostra criminosos da Serrinha, em Madureira, usando drone - Reprodução / WhatsApp O DIA

Imagem mostra criminosos da Serrinha, em Madureira, usando droneReprodução / WhatsApp O DIA

Publicado 17/11/2026 14:41

O DIA mostram traficantes do Imagens exclusivas obtidas pela reportagem domostram traficantes do Complexo da Serrinha, localizado em Madureira, na Zona Norte do Rio , operando drones para fazer o monitoramento da região e realizar ataques com granadas. Uma das gravações flagra um homem com características semelhantes a William Yvens da Silva, conhecido como Coelhão, de 35 anos, apontado como líder do Terceiro Comando Puro (TCP) na localidade.

Vídeos encontrados em celular apreendido durante operação na Serrinha, em Madureira, mostram uso de drones para monitoramento e arremesso de explosivo



Crédito: Reprodução / WhatsApp O DIA https://t.co/aX76Apu7u8 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 17, 2026

De acordo com uma fonte na Polícia Militar, os vídeos estavam em um celular apreendido durante uma operação realizada no último dia 29 de outubro. Os criminosos aparecem em um ponto alto do complexo, usando drones para monitorar a área. Quando o equipamento volta, um homem usando camisa cinza, que é atribuído pela fonte como o Coelhão, tenta se esconder na cobertura para não ser filmado.

Outras gravações mostram o arremesso de artefatos explosivos. Um deles foi realizado como treinamento, em uma área de mata. Um segundo drone, que filmava com uma câmera infravermelha, jogou uma granada próximo ao que seriam imóveis.

O DIA produziu uma série especial mostrando que o Em agosto, a reportagem doproduziu uma série especial mostrando que o crime organizado aprendeu a usar técnicas de guerrilhas , como o uso de drones, com a guerra da Ucrânia. Facções começaram a enviar seus integrantes para o país do Leste Europeu em busca de adquirir conhecimento militar, com o objetivo de utilizar as táticas no Rio de Janeiro.

Na quinta-feira (12), agentes da Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam Luiz André dos Santos Souza, 26 anos, conhecido como Predador , após um trabalho de inteligência e monitoramento. De acordo com a Polícia Civil, ele foi recrutado para atuar na guerra, onde permaneceu entre fevereiro e julho de 2026.

Durante cerca de cinco meses, integrou uma equipe especializada formada por voluntários estrangeiros. Ainda segundo a corporação, lá, adquiriu experiência de combate e recebeu remuneração equivalente a R$ 12 mil por mês. As investigações indicam que, depois de retornar ao Brasil, Luiz passou a integrar a equipe de segurança de lideranças do tráfico na Vila Pinheiro, no Complexo da Maré, na Zona Norte, local também dominado pelo TCP.

Em outubro, as polícias Militar e Civil receberam os primeiros exemplares do fuzil Jammer Anti Drone, entregues por representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Resultado de um investimento de R$ 5 milhões, os equipamentos são capazes de interromper a frequência de sinais numa distância de até três quilômetros e, assim, neutralizar o sobrevoo de aeronaves remotamente pilotadas por criminosos.

Procurada, a PM informou que a aquisição dos fuzis antidrones é uma resposta contra o uso dos equipamentos, que estão cada vez mais frequentes. A corporação explicou que, além de arremessar granadas, os criminosos utilizam as aeronaves para transportar armas e drogas.

O fuzil Jammer Antidrone é um dispositivo que não dispara munições ou projéteis, mas sim ondas de radiofrequência e sinais eletromagnéticos.

Operação em Madureira

No último dia 29 de outubro, policiais militares prenderam dois homens apontados como líderes do tráfico da Serrinha. Os detidos, conhecidos como "Da Nike" e "Atentado", foram encontrados escondidos dentro de uma casa na comunidade.

De acordo com a PM, Da Nike possui seis anotações criminais, já Atentado acumula 24 anotações. Com eles, foram apreendidos dois fuzis, duas granadas e seis carregadores. Além disso, dois veículos acabaram sendo recuperados.

A Avenida Ministro Edgar Romero chegou a ser bloqueada por criminosos, com utilização de um ônibus e um caminhão. Posteriormente, um artefato explosivo foi jogado por meio de um drone contra as equipes, mas nenhum policial ficou ferido.



Segundo o Portal dos Procurados, Coelhão é uma das principais lideranças do tráfico da Serrinha, sendo um dos homens de confiança Wallace de Brito Trindade, o Lacoste. William Yvens seria o responsável por comandar os ataques a comunidades rivais e ordenar assaltos no entorno da Serrinha. Contra o homem, há, ao menos, um mandado de prisão em aberto.

A reportagem tenta localizar as defesas dos citados na matéria. O espaço segue aberto para posicionamentos.

*Colaboração de Reginaldo Pimenta