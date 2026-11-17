O Largo da Carioca, no Centro do Rio , recebe a 20ª edição da Semana da Saúde, um mutirão de serviços gratuitos que oferece consultas, exames, diagnósticos e campanhas de informação para a prevenção de diversas doenças. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde, o evento começou nesta terça-feira (17) e vai até quinta-feira (19), com duração das 8h às 16h nos três dias.

O espaço oferece reforço na vacinação contra hepatite B, difteria e tétano (dT), gripe (influenza), e tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Também há testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais, além de consultas e exames de imagem.

Pacientes realizam exames de próstata

A campanha Novembro Azul, de conscientização sobre a saúde do homem, está presente no estande da equipe do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe) com atendimento especializado. Nos consultórios, são oferecidos exames de PSA e toque retal para investigação de possíveis tumores na próstata, destinados a homens a partir de 50 anos ou para quem tem 45 anos, mas apresentar histórico familiar de câncer de próstata. 800 senhas diárias para consultas e testes de rastreio estão sendo distribuídas.

Uma das pessoas que realizou o exame de próstata foi o zelador de condomínio Ubirajara da Silva, de 64 anos. Ele elogiou a iniciativa do mutirão. "Acho que é muito importante. A saúde no Brasil e no Rio como um todo é uma dificuldade danada para conseguir as coisas. Essa é uma oportunidade única. É a primeira vez que eu vejo. Inclusive, eu estava trabalhando e a minha administradora falou: 'Vai lá, seu Ubirajara, resolve, é de graça'". Foi fácil, tudo muito bem organizado", disse ao O DIA.

Quem também aproveitou a oportunidade foi o aposentado José Luiz do Nascimento, de 72 anos. Ele decidiu realizar os exames enquanto aguardava o atendimento do seu amigo, que tem 87 anos e sofre de câncer de próstata.

"Eu trabalhei em estatal desde os 19 anos e era obrigado a fazer exame periódico. Então, me acostumei. Hoje em dia, não abro mão disso. É um compromisso que tenho comigo, com minha saúde. Estou em uma idade avançada. Se eu não me cuidar, não tem ninguém para cuidar", destacou.

Já a assistente social aposentada Célia Mendez, de 77 anos, passou pelo Largo da Carioca sem nem saber da realização do evento. "Achei muito interessante. Das campanhas que acontecem por aqui, essa é uma das maiores que eu vi. Vou mandar um homem vir aqui para aproveitar porque tem o teste do PSA. Até ia me informar se é só chegar", detalhou.

Célia também ressaltou a importância de homens buscarem atendimento médico. "Acredito que ultimamente, apesar de toda a dificuldade, os homens estão mais atentos à saúde. Antes, tinha essa questão da vergonha do exame, mas com as incidências das doenças, acho que os homens estão tentando melhorar, se cuidando um pouco mais. Tenho um filho e é meu exemplo, ele está sempre buscando alguma coisa. Acredito que o homem está tomando mais consciência. Não é só mulher que se cuida. O homem também."

Exames de mamografia, sangue e exposições

O evento também disponibiliza exames de mamografia e ultrassonografia mamária para prevenção do câncer de mama, com a exigência de um pedido médico, feito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) ou de um consultório particular, a cópia da identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

Além disso, equipes do Hemorio e do RJ Transplantes realizam, durante os três dias de mutirão, coleta de sangue para reforçar os estoques e o cadastro de voluntários para doação de medula óssea.

A programação conta ainda com duas exposições. Uma delas é sobre dengue, zika e chikungunya, com observação microscópica das fases de desenvolvimento dos mosquitos transmissores e orientações sobre prevenção e combate. A segunda, promovida pelo Instituto Vital Brazil, leva animais vivos como serpentes, aranhas e escorpiões, além de um vídeo sobre a extração de veneno e atividades educativas para crianças e adolescentes.

Já uma equipe do SAMU realiza treinamentos simulados e faz palestras sobre primeiros socorros para alunos do ensino médio, com dois turnos de 30 estudantes cada nos três dias.

A 20ª edição da Semana da Saúde conta com o apoio das Drogarias Venancio, da Medlevensohn, do Hemorio, da Prefeitura do Rio e do Visit Rio, com promoção da Band.

* Colaborou Carlos Elias Junior

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