Agentes encontram fábrica clandestina de fuzis - Divulgação/PF

Agentes encontram fábrica clandestina de fuzisDivulgação/PF

Publicado 17/11/2026 15:12

Uma fábrica clandestina equipada com maquinário metalúrgico capaz de produzir fuzis foi encontrada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) e pela Polícia Federal (PF) no Complexo da Maré , na Zona Norte, durante uma operação realizada nesta terça-feira (17). O equipamento estava instalado entre as comunidades do Timbau e da Baixa do Sapateiro.

fotogaleria

Bope e PF encontraram, nesta terça-feira (17), uma fábrica clandestina que produzia e montava fuzis dentro do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio Crédito: Divulgação/PF https://t.co/EdJ4gGKbuI — Jornal O Dia (@jornalodia) November 17, 2026

Conforme apurado pela reportagem, o maquinário era usado tanto para fabricar peças quanto para realizar a montagem completa das armas. Por ano, o equipamento era capaz de produzir cerca de três mil fuzis. Os agentes chegaram ao local após uma troca de informações de inteligência entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF e o Bope.



Além dos equipamentos, foram apreendidos um artefato explosivo, uma capa de colete balístico, uma base para rádio comunicador e um cinto de guarnição.



Segundo as investigações, o espaço era administrado por Clayton Combe Ribeiro, preso desde 30 de junho deste ano. Ele é apontado como responsável por uma rede criminosa que lucrava com a fabricação de fuzis no Complexo da Maré.



A ação desta terça-feira é um desdobramento da segunda fase da Operação Forna, deflagrada pela Polícia Federal em junho deste ano, que resultou na prisão de Clayton.

Apreensão de fuzis em outubro

O Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou, nesta terça-feira, os dados da segurança pública do estado do Rio de Janeiro referentes a outubro.

No acumulado dos dez primeiros meses de 2026, foram apreendidas 5.224 armas, um aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2025. Somente em outubro, foram 450 apreensões, uma redução de 29,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado.



Em relação aos fuzis, foram apreendidas 721 unidades entre janeiro e outubro, uma queda de 9% em relação ao mesmo período de 2025. Em outubro, foram 55 armas desse tipo, uma redução de 72,6% na comparação com outubro do ano passado.



Operação na Maré pelo segundo dia

A PM voltou a realizar uma operação pelo segundo dia consecutivo no Complexo da Maré, nesta terça-feira. Por causa da ação, 41 escolas municipais voltaram a suspender as aulas. Os agentes atuam nas comunidades do Timbau e Fogo Cruzado, controladas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo a corporação, equipes subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE) atuam para coibir a atuação de criminosos na localidades. Ao longo da manhã, policiais removeram barricadas incendiadas da comunidade do Timbau.