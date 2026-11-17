Cidade do Rio já registrou 297 casos de mpox no ano - Divulgação / OMS

Cidade do Rio já registrou 297 casos de mpox no anoDivulgação / OMS

Publicado 17/11/2026 15:01

A Prefeitura do Rio amplia, a partir desta terça-feira (17), o público habilitado a receber a vacina contra a mpox. A imunização passa a contemplar pessoas que utilizam a profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP), desde que ainda não tenham sido vacinadas contra a doença. Para receber a dose, será necessário apresentar receita ou laudo médico com validade de até seis meses.





A vacinação continua disponível para pessoas vivendo com HIV/Aids, com idade a partir de 18 anos e contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 células/mm³. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há cinco mil doses disponíveis, e a aplicação ocorrerá enquanto durar o estoque enviado pelo Ministério da Saúde.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, explicou que a ampliação inclui um novo grupo na estratégia de imunização e reforçou os cuidados para evitar a transmissão. “A mpox é transmitida principalmente pelo contato direto com feridas, bolhas, lesões na pele e secreções de pessoas infectadas. Por isso, é necessário evitar esse contato. Não compartilhar objetos pessoais, como toalhas e roupas de cama, e lavar as mãos com frequência”, afirmou.



Prado também chamou atenção para a possibilidade de transmissão durante o contato íntimo. “Embora não seja considerada uma infecção sexualmente transmissível, a mpox pode ser transmitida pelo contato íntimo, inclusive por beijos e abraços. Se você apresentar sinais suspeitos ou tiver contato com alguém infectado, procure uma unidade de saúde para avaliação”, orientou.



As doses estarão disponíveis em cinco unidades concentradoras. São elas os três Super Centros Cariocas de Vacinação: Botafogo, na Rua General Severiano, 91, das 8h às 22h; Shopping Nova América, em Del Castilho, conforme o horário do centro comercial; e ParkShopping Campo Grande, também de acordo com o funcionamento do shopping. A imunização será oferecida ainda no Centro de Especialização em Vacinação Dr. Álvaro Aguiar (CEVAA) e no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz (CRIE/INI), ambos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



LEIA MAIS: Exclusivo - Vídeo: Com drone, suspeitos arremessam granadas e monitoram a Serrinha A vacinação continua disponível para pessoas vivendo com HIV/Aids, com idade a partir de 18 anos e contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 células/mm³. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há cinco mil doses disponíveis, e a aplicação ocorrerá enquanto durar o estoque enviado pelo Ministério da Saúde.O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, explicou que a ampliação inclui um novo grupo na estratégia de imunização e reforçou os cuidados para evitar a transmissão. “A mpox é transmitida principalmente pelo contato direto com feridas, bolhas, lesões na pele e secreções de pessoas infectadas. Por isso, é necessário evitar esse contato. Não compartilhar objetos pessoais, como toalhas e roupas de cama, e lavar as mãos com frequência”, afirmou.Prado também chamou atenção para a possibilidade de transmissão durante o contato íntimo. “Embora não seja considerada uma infecção sexualmente transmissível, a mpox pode ser transmitida pelo contato íntimo, inclusive por beijos e abraços. Se você apresentar sinais suspeitos ou tiver contato com alguém infectado, procure uma unidade de saúde para avaliação”, orientou.As doses estarão disponíveis em cinco unidades concentradoras. São elas os três Super Centros Cariocas de Vacinação: Botafogo, na Rua General Severiano, 91, das 8h às 22h; Shopping Nova América, em Del Castilho, conforme o horário do centro comercial; e ParkShopping Campo Grande, também de acordo com o funcionamento do shopping. A imunização será oferecida ainda no Centro de Especialização em Vacinação Dr. Álvaro Aguiar (CEVAA) e no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz (CRIE/INI), ambos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Casos avançam no Rio

A ampliação da vacinação ocorre em meio ao crescimento dos registros da doença. Segundo a SMS, a capital contabilizou 297 casos de mpox em 2026 e confirmou um óbito de paciente com doença imunossupressora preexistente, que contribuiu para o agravamento do quadro.



No fim de outubro, os dados municipais apontavam 167 confirmações. Na ocasião, setembro e outubro somavam 74 casos, contra dez no mesmo período de 2025. No cenário estadual, até 16 de novembro, o Rio registrava 396 casos confirmados e uma morte, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. A capital concentrava 71,2% das ocorrências.



A vacina contra a mpox não faz parte do calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI). O esquema prevê duas doses, com intervalo de 28 dias, e a estratégia de vacinação é definida pelo Ministério da Saúde conforme os grupos prioritários e a disponibilidade de imunizantes.



A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões na pele, fluidos corporais, secreções respiratórias e objetos contaminados. Entre os sintomas estão feridas ou erupções na pele, febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e aumento dos gânglios linfáticos. Pessoas com sinais suspeitos devem procurar atendimento médico. Em caso de suspeita ou confirmação, a orientação é manter o isolamento e evitar compartilhar objetos pessoais.