André Aires está internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

André Aires está internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel CoutoCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 17/11/2026 16:16 | Atualizado 17/11/2026 16:24

O DIA, o homem, que pediu para não ser identificado, afirmou nesta terça-feira (17) que André sofreu xingamentos homofóbicos até ser perseguido por um grupo e enquadrado em um bar da região. O companheiro do professor e escritor André Aires, de 42 anos, espancado após tentar defender uma mulher que estava sendo agredida nas redondezas da Praça da Cruz Vermelha , Centro do Rio, no último domingo (15), deu detalhes sobre o ocorrido. Ao, o homem, que pediu para não ser identificado, afirmou nesta terça-feira (17) que André sofreu xingamentos homofóbicos até ser perseguido por um grupo e enquadrado em um bar da região.

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"Estávamos saindo para passear com os cachorros de manhã. Um trajeto que a gente sempre faz: dar a volta no quarteirão, passar a Cruz Vermelha. Todo dia a gente fazia esse mesmo trajeto. Inclusive, todos os comércios conhecem, brincam com os cachorros dele. O André almoça, às vezes, naqueles bares", explicou.

Segundo ele, ao chegar perto da Cruz Vermelha, o casal avistou um homem agredindo uma mulher na rua. "O André, na hora, falou com policiais que estavam na Cruz Vermelha. A PM entrou no carro e veio ver o que estava acontecendo. Havia gente gritando que era agressão. Quando os policiais chegaram, o pessoal que estava em volta ficou falando que não tinha agressão nenhuma. Em uma dessas, ficou a palavra do André contra esse monte de cara", disse.

Então, os policiais foram embora. Segundo o relato, a mulher que estava sendo agredida já havia fugido, enquanto a companheira do suposto agressor perseguiu o André o xingando de termos homofóbicos e fazendo ameaças. "Ela veio atrás do André chamando de 'Viadinho escroto', 'Viadinho tem que morrer de facada', 'X9 morre cedo' e repetindo isso muitas e muitas vezes. Até que ela falou que ia pegar uma faca, foi até uma caçamba da Comlurb, mexeu lá, mas não sei se ela pegou, porque ainda não recebi notícia de facada", destacou o homem.

Nesse momento, André passou na frente de um bar das redondezas. Ele estava sendo encurralado pelos agressores, que o teriam jogado para dentro do estabelecimento. Foi aí que a briga começou.

"Mesa, cadeira, garrafa, cabeça na geladeira, até que o André pegou um caminho para passar do balcão e ir para a área atrás do balcão, que era a cozinha, acho que uma pequena cozinha. Os funcionários do restaurante tiraram o André lá de dentro, dessa parte em que ele estaria mais protegido. Daria para ele respirar um pouco de todas as agressões que ele estava sofrendo", contou o companheiro de André.

"Em seguida, tiraram ele dali, botaram ele no salão. Do salão, jogaram ele na rua. Na rua, já jogaram na outra calçada e na calçada, jogaram ele dentro de outro bar, que é onde acabaram com o rosto do André. Era mesada com o pé da cadeira no rosto dele, mesada por trás, na barriga. Jogaram ele no chão. Dali, jogaram ele na calçada, onde o André caiu desacordado", disse.

'Para mim, ele estava morto'

Depois desse momento, ele relata que foi a hora que viu André desacordado. "Para mim, ele estava morto. Foi a hora que eu peguei os cachorros e corri para buscar ajuda, porque os caras estavam vindo pra cima de mim. Nesse momento, eu peguei um cachorro do André que só tem três patas e consegui correr, pedir socorro. Consegui ligar pros Bombeiros, eles atenderam, fizeram os primeiros socorros. Quando eu cheguei lá, o André já estava dentro da ambulância. Eu fui só para falar com o policial e dar o depoimento."

Segundo o companheiro de André, o agressor alegou que o casal passou a noite bebendo e de manhã, estava roubando na Cruz Vermelha, versão contestada pelo homem. "Eu não lembro a última vez que eu bebi. Deixamos o nosso café da manhã todo pronto pra comer e não conseguimos voltar. Dali, ele foi para o hospital, onde se encontra até o momento."

André está internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto. Segundo o seu companheiro, ele teve múltiplas fraturas no rosto, uma na costela, traumatismo craniano e uma perfuração no pulmão. Ele precisará respirar por aparelhos durante, no mínimo, cinco dias.

'Pessoa calma e solícita'

Ao lembrar de André, o companheiro dele o descreveu como uma pessoa muito calma e solícita. "É professor, dá aula para o 6º e 7º. O André não faz mal a ninguém, é super-solícito para todas as ajudas que pedem a ele. É super-engajado, ex-militar. Não é uma pessoa ruim. A única reação que eu tinha era de ficar gritando o nome dele para ele saber que eu estava ali, conseguia gritar e estava bem. A partir do momento que ele caiu desacordado, foi a hora que eu saí de lá."

Polícia investiga o caso

Procurada, a Polícia Militar informou que agentes da UPP Providência estavam em patrulhamento na Rua Carlos de Carvalho, no domingo (15), quando avistaram um homem sendo espancado. "A vítima foi socorrida ao Hospital Miguel Couto. O agressor foi preso e encaminhado para a 5ª DP", disse em nota.

De acordo com a 5ª DP (Mem de Sá), o homem foi conduzido à unidade por policiais militares e preso em flagrante por tentativa de homicídio. Na segunda-feira (16), Victor Hugo passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.

A reportagem não localizou a defesa de Victor e dos outros suspeitos. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

