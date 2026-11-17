Homem suspeito de agredir a vizinha fugiu - REPRODUÇÃO / Arquivo pessoal

Homem suspeito de agredir a vizinha fugiu REPRODUÇÃO / Arquivo pessoal

Publicado 17/11/2026 20:10 | Atualizado 18/11/2026 08:05

Uma mulher foi feita refém, agredida e ameaçada dentro de casa pelo próprio vizinho, que tentou roubar pertences da residência, em um condomínio no bairro Vila Valqueire, na Zona Sudoeste do Rio, na manhã de segunda-feira (16). O caso é investigado pela 28ª DP (Praça Seca), e uma medida protetiva já foi expedida em favor da vítima.

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O episódio teve início por volta das 7h50, quando a moradora Amanda Ferraro, de 39 anos, retornava para casa após levar as duas filhas pequenas à escola. Ao entrar na residência, ela foi surpreendida pelo homem, identificado como Douglas Augusto Montaguana, que estava no segundo andar e desceu ao perceber a chegada de alguém. Nesse momento, a mulher reconheceu o invasor como sendo seu vizinho. Ao questioná-lo sobre o que fazia no local, foi atacada com um golpe conhecido como mata-leão.



"Ele falava para mim que tinha ido lá roubar e que não era para eu aparecer naquele momento. Dizia que estava observando a minha rotina há muito tempo e que, naquela hora, eu deveria estar na academia. Ele também dizia: 'Quem mandou você vir para casa? Agora vou ter que ser obrigado a te matar para você não me denunciar'. Eu só pedia para ele levar o que quisesse, mas que não fizesse nenhuma maldade comigo. Foi então que ele me deu um segundo mata-leão, me estrangulou e perdi a consciência", lembra a vítima.



Ao recobrar a consciência, a mulher voltou a ser agredida com socos e foi ameaçada com uma faca. "Você me conhece, eu já sou foragido da polícia, eu vou te matar com essa faca", disse ele, segundo o relato da vítima.



Na sequência, o homem a arrastou até o banheiro do segundo andar e a amarrou com um cadarço do próprio tênis da mulher. Durante o trajeto, enquanto era arrastada, a vítima conseguiu ligar para uma amiga, que ouviu os gritos e saiu em busca de ajuda.



A mulher conta que a amiga acionou a Polícia Militar, que enviou uma equipe ao endereço. Antes da chegada dos agentes, vizinhos perceberam uma movimentação suspeita em frente à residência. Quando o homem saiu do imóvel, foi abordado pelos moradores. Ao perceber que estava cercado, abandonou os pertences que havia separado e fugiu por uma área de mata da região. A câmera de segurança do condomínio conseguiu flagrar a fuga dele, o que ajudou a vítima a conseguir a medida protetiva com celeridade.



A mulher foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Em seguida, foi encaminhada à 28ª DP (Praça Seca), responsável pela investigação. Ela também passou por exame de corpo de delito.



A Polícia Civil tenta localizar o suspeito, que é considerado foragido da Justiça por crime de roubo cometido em janeiro de 2025. Contra ele, há um mandado de prisão pelo crime anterior.

A reportagem tenta contato com a defesa de Douglas Augusto Montaguana. O espaço está aberto para manifestação.