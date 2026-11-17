Segundo a Polícia Civil, o motorista cobrou R$ 2 mil por uma corrida que custaria aproximadamente R$ 29 Reprodução/Polícia Civil
De acordo com as investigações, o suspeito, identificado como Diego Ramos da Silva, utilizava uma máquina de cartão com parte do visor coberta por fita isolante. O recurso impedia que os passageiros visualizassem corretamente o valor inserido antes de realizar o pagamento. No caso das turistas, o motorista teria aproveitado a dificuldade de conferência para lançar uma cobrança de R$ 2 mil no cartão de débito de uma delas.
Depois de perceberem a fraude, as vítimas procuraram a 18ª DP (Praça da Bandeira), que iniciou diligências para identificar e localizar o taxista. Com apoio do Civitas-Rio, da Gabriel e da inteligência do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (NOE/PRF), os agentes analisaram imagens de monitoramento e informações sobre o veículo utilizado na corrida.
O cruzamento dos dados permitiu localizar Diego nas proximidades da Escadaria Selarón, na Lapa, onde ele foi abordado e preso. Com o taxista, os policiais apreenderam três máquinas de cartão. Todas tinham parte do visor coberta por fita isolante, segundo a corporação.
Ainda conforme a Polícia Civil, consultas aos sistemas policiais apontaram que o homem já possuía anotações anteriores por estelionato, inclusive por suspeita de praticar a mesma modalidade de fraude contra turistas estrangeiros.
O taxista foi conduzido à 18ª DP, junto com os equipamentos apreendidos. A ocorrência foi registrada como flagrante, e a Polícia Civil informou que as medidas de Polícia Judiciária cabíveis foram adotadas.
Segundo as investigações, o carro havia sido incluído no cerco eletrônico da Civitas no dia 14 de julho. Desde então, foram emitidos 686 alertas. O histórico de circulação mostrou que Copacabana era o principal local de atuação de Raphael do Nascimento Abreu, com destaque para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana.
Em depoimento, o homem confessou que alterava o valor das corridas na máquina de cartão, fazendo com que as vítimas pagassem quantias muito superiores às cobradas pelo taxímetro. Ele também admitiu já ter sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de golpe.
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