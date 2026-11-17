Segundo a Polícia Civil, o motorista cobrou R$ 2 mil por uma corrida que custaria aproximadamente R$ 29 - Reprodução/Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, o motorista cobrou R$ 2 mil por uma corrida que custaria aproximadamente R$ 29 Reprodução/Polícia Civil

Publicado 17/11/2026 16:42

Um taxista foi preso na manhã desta terça-feira (17) suspeito de aplicar o chamado golpe da maquininha contra duas turistas colombianas no Rio. Segundo a Polícia Civil, o motorista cobrou R$ 2 mil por uma corrida que custaria aproximadamente R$ 29. O crime aconteceu após as passageiras embarcarem nas proximidades dos Arcos da Lapa, com destino ao Estádio do Maracanã.

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De acordo com as investigações, o suspeito, identificado como Diego Ramos da Silva, utilizava uma máquina de cartão com parte do visor coberta por fita isolante. O recurso impedia que os passageiros visualizassem corretamente o valor inserido antes de realizar o pagamento. No caso das turistas, o motorista teria aproveitado a dificuldade de conferência para lançar uma cobrança de R$ 2 mil no cartão de débito de uma delas.



Depois de perceberem a fraude, as vítimas procuraram a 18ª DP (Praça da Bandeira), que iniciou diligências para identificar e localizar o taxista. Com apoio do Civitas-Rio, da Gabriel e da inteligência do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (NOE/PRF), os agentes analisaram imagens de monitoramento e informações sobre o veículo utilizado na corrida.



O cruzamento dos dados permitiu localizar Diego nas proximidades da Escadaria Selarón, na Lapa, onde ele foi abordado e preso. Com o taxista, os policiais apreenderam três máquinas de cartão. Todas tinham parte do visor coberta por fita isolante, segundo a corporação.



Ainda conforme a Polícia Civil, consultas aos sistemas policiais apontaram que o homem já possuía anotações anteriores por estelionato, inclusive por suspeita de praticar a mesma modalidade de fraude contra turistas estrangeiros.



O taxista foi conduzido à 18ª DP, junto com os equipamentos apreendidos. A ocorrência foi registrada como flagrante, e a Polícia Civil informou que as medidas de Polícia Judiciária cabíveis foram adotadas.

De acordo com as investigações, o suspeito, identificado como Diego Ramos da Silva, utilizava uma máquina de cartão com parte do visor coberta por fita isolante. O recurso impedia que os passageiros visualizassem corretamente o valor inserido antes de realizar o pagamento. No caso das turistas, o motorista teria aproveitado a dificuldade de conferência para lançar uma cobrança de R$ 2 mil no cartão de débito de uma delas.Depois de perceberem a fraude, as vítimas procuraram a 18ª DP (Praça da Bandeira), que iniciou diligências para identificar e localizar o taxista. Com apoio do Civitas-Rio, da Gabriel e da inteligência do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (NOE/PRF), os agentes analisaram imagens de monitoramento e informações sobre o veículo utilizado na corrida.O cruzamento dos dados permitiu localizar Diego nas proximidades da Escadaria Selarón, na Lapa, onde ele foi abordado e preso. Com o taxista, os policiais apreenderam três máquinas de cartão. Todas tinham parte do visor coberta por fita isolante, segundo a corporação.Ainda conforme a Polícia Civil, consultas aos sistemas policiais apontaram que o homem já possuía anotações anteriores por estelionato, inclusive por suspeita de praticar a mesma modalidade de fraude contra turistas estrangeiros.O taxista foi conduzido à 18ª DP, junto com os equipamentos apreendidos. A ocorrência foi registrada como flagrante, e a Polícia Civil informou que as medidas de Polícia Judiciária cabíveis foram adotadas.

A reportagem de O DIA tenta o contato de Diego Ramos da Silva. O espaço segue aberto para manifestações.